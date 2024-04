Cháu bé 5 tuổi đi lạc được CSGT giúp tìm lại người thân

Theo phòng CSGT, khoảng 14h30 chiều ngày 29/4, trong lúc đại úy Chu Ngọc Thành thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) thì phát hiện một cháu bé đang đi lạc trên đường Thanh Niên.

Gia đình cháu An vui mừng đón cháu bé

Sau đó, đồng chí Thành đã nhanh chóng lại gần thăm hỏi và đưa cháu về trụ sở Công an phường Yên Phụ để nghỉ ngơi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí Thành đã nhanh chóng liên hệ được với người thân của cháu bé.

Đến khoảng 15h10 cùng ngày, người thân của cháu An đã đến Công an phường Yên Phụ để nhận lại cháu bé.

Được biết, cháu An quê ở Nam Định. Trong dịp nghỉ lễ, cháu An được người thân đưa lên Hà Nội. Tuy nhiên, khoảng 14h00 cùng ngày, trong lúc mua kem ở Hồ Tây, gia đình không để ý nên cháu An đã đi lạc.

Sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm. Đến 14h40, gia đình nhận được điện thoại từ lực lượng chức năng thông báo cháu An đang ở Công an phường Yên Phụ.

Trước sự việc trên, gia đình của cháu An đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn BCH phòng CSGT, Đội CSGT đường bộ số 2, Công an phường Yên Phụ và đồng chí Thành đã giúp cháu về với gia đình.