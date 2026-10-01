ChatGPT thêm gói Pro 500 USD, gói Pro 200 USD bị giảm hạn mức

Gói mới có hạn mức gấp 25 lần Plus và được dùng chế độ tốc độ Ultrafast.

OpenAI vừa thêm gói ChatGPT Pro 500 với giá 500 USD mỗi tháng (giá tại Việt Nam là 14,2 triệu đồng), cao hơn 300 USD so với gói cá nhân đắt nhất trước đó. Đổi lại, người dùng có hạn mức gấp 25 lần ChatGPT Plus và được dùng Ultrafast, tầng tốc độ mới của hãng, với GPT-6 Astra trong ChatGPT Work và Codex. OpenAI nói Codex chạy nhanh hơn tới 8 lần. Business Insider tính ra mức phí này lên tới 6.000 USD mỗi năm, khoảng 157 triệu đồng, và nhận xét hạn mức là thứ dân lập trình quan tâm nhất mỗi khi chạm trần token.

Gói 500 USD của ChatGPT tại Việt Nam có giá tới 14,2 triệu đồng

Cùng ngày, OpenAI mở lại gói 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) sau gần ba tuần tạm dừng nhận đăng ký kể từ 10/9, nhưng với hạn mức chỉ bằng một nửa: gấp 10 lần Plus thay vì 20 lần như trước. Số tin nhắn mỗi tuần với GPT-6 Pro cũng giảm từ 200 xuống 100. Thibault Sottiaux, người phụ trách sản phẩm tại OpenAI, cho biết người đã đăng ký vẫn giữ mức 20 lần trong một thời gian chưa xác định. Gói 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) giữ nguyên mức 5 lần, và hãng nâng hạn mức chung cho Plus và Pro.

Gói cao còn quyết định quyền dùng tính năng. Dots, món được OpenAI quảng bá nhiều nhất tại DevDay, chỉ chạy trên gói 200 USD và Business Premium; gói 100 USD chưa dùng được. Mặt khác, tính năng Sign in with ChatGPT cho người dùng Plus và Pro xài chính hạn mức gói của mình ở 16 công cụ đối tác như Devin của Cognition, Notion hay Vercel, thay vì phải mua thêm đăng ký riêng.

dots - agents tự làm việc trong chính ChatGPT không cần con người giám sát

So với đối thủ, Pro 500 nằm hẳn ngoài mặt bằng giá. Gói Claude Max của Anthropic có hai mức 100 và 200 USD (khoảng 2,6 và 5,2 triệu đồng) mỗi tháng. Google AI Ultra cũng quanh mức 100 và 200 USD sau đợt điều chỉnh giá hồi tháng 5, theo các trang theo dõi giá. Pro 500 vì thế đắt gấp 2,5 lần mức cao nhất của cả hai.

Pro 500 đã mở bán từ 29/9, còn Ultrafast cho GPT-6.1 Sol sẽ được bổ sung sau.