Charlie Puth khóa môi bạn gái cực ngọt trên sân khấu, sẽ đưa "nửa kia" đến Nha Trang?

Chỉ còn 3 ngày nữa nữa, đại nhạc hội 8Wonder với phần tiết mục "đinh" của Charlie Puth sẽ diễn ra tại VinWonders, Nha Trang. Người hâm mộ lúc này đang đổ dồn sự chú ý vào cái tên Charlie Puth, trông đợi được nghe những bản hit đình đám của chàng ca sĩ có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Đặc biệt, không ít fan Charlie Puth suy đoán rằng rất có khả năng anh sẽ đưa bạn gái Brooke Sansone đến sân khấu biểu diễn tại Nha Trang khi cả hai thời gian qua luôn sát cánh mọi lúc mọi nơi.

Trên trang cá nhân của Charlie Puth, bài đăng gần nhất của nam ca sĩ là khoảnh khắc anh trao nụ hôn cho bạn gái trên sân khấu trong một show diễn thuộc tour Charlie Live Experience . Bên cạnh việc gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã cổ vũ nhiệt tình trong các show diễn, Charlie Puth còn gửi lời chào đến fan châu Á: "Cảm ơn các bạn đến xem các show diễn của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trên sân khấu hơn như thế này nhờ tất cả các bạn. Một chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đã cháy vé... Khán giả châu Á, tôi sẽ sớm gặp các bạn".

Charlie Puth khoe khoảnh khắc thân mật với bạn gái trong show diễn

Clip: Fan quay được khoảnh khắc Charlie Puth khóa môi bạn gái Brooke Sansone tại một show của tour diễn Charlie Live Experience

Thông tin Charlie Puth và cô bạn thân - Brooke Sanone hẹn hò rộ lên hồi tháng 9 khi hai người tương tác nhiệt tình với nhau trên mạng xã hội. Bộ đôi được phát hiện tham dự lễ hội ở New York cùng gia đình. People cho biết người yêu của nam ca sĩ hiện là chuyên viên PR cho công ty tư vấn thiết kế.

Brooke Sansone là bạn thuở nhỏ của Charlie Puth, cả 2 đã cùng lớn lên tại New Jersey, Mỹ. Từ tháng 10/2022, nam ca sĩ đã úp mở về nửa kia trong 1 cuộc phỏng vấn: "Cô ấy là người đã cùng tôi lớn lên, luôn đối xử rất tốt với tôi. Tôi luôn biết chắc rằng trong tương lai, mỗi khi cuộc sống khó khăn, cô ấy sẽ luôn bên tôi".

Tháng 12/2022, Charlie Puth bất ngờ đăng ảnh chụp tình tứ với bạn gái Brooke Sansone nhân dịp sinh nhật lần 31. Chủ nhân bản hit See You Again hào hứng chia sẻ: "Tôi không phải là kẻ thất bại, tôi đã không đánh mất cô ấy. Chúc mừng sinh nhật tôi".

Bạn gái Charlie Puth cũng là bạn thân từ nhỏ của nam ca sĩ

Cả hai thường xuyên bị bắt gặp những khoảnh khắc tình cảm chốn đông người

Charlie Puth hứa hẹn sẽ mang những ca khúc trong tour Charlie Live Experience đến trình diễn cho khán giả Việt Nam. Setlist này gồm nhiều ca khúc mới trong album CHARLIE (bao gồm cả Left And Right với bản audio có Jungkook góp giọng). Bên cạnh đó, danh sách các ca khúc từ Charlie Live Experience còn có những bản "siêu hit" tỉ view làm nên tên tuổi của Charlie Puth gồm Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away,...