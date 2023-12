Chào Mừng Đến Samdalri: Thước phim chữa lành dịu dàng vỗ về những tổn thương

Chào Mừng Đến Samdalri (Welcome to Samdalri) là bộ phim của JTBC, hiện đã lên sóng được 6 tập và nhận về rất nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Phim đến từ cặp biên kịch - đạo diễn từng nổi tiếng với những tác phẩm đậm vị chữa lành thế nên dễ hiểu khi nó mang đến cho khán giả một câu chuyện khá nhẹ nhàng, dung dị, drama vừa đủ, như những lát cắt của đời sống thường nhật. Khai thác câu chuyện không mới với bối cảnh cũng chẳng quá đặc sắc nhưng Chào Mừng Đến Samdalri vẫn đủ sức để giữ chân khán giả cũ, lôi kéo khán giả mới đến với hành trình phía trước.

Một thước phim không mới nhưng mát lành, dịu ngọt

Chào Mừng Đến Samdalri mang đến cho khán giả câu chuyện về những người trẻ từng có ước mơ, khát vọng, từng bay bổng khắp chốn nhưng rồi sau cùng lại trở về quê hương Samdalri, về với hòn đảo Jeju, nơi đi đến đâu cũng toàn những gương mặt cũ. Phim mở đầu với câu chuyện của Sam Dal (Shin Hye Sun), niềm tự hào của mảnh đất Samdalri, khi là người trẻ duy nhất thành công rực rỡ ở nơi Seoul sầm uất. Sam Dal xinh đẹp, tài giỏi, sau 15 năm bươn trải nơi đất khách thì đã trở thành nhiếp ảnh gia đại tài, nổi tiếng cả thế giới, thân thiết với toàn những siêu sao. Cuộc sống kiểu mẫu của cô khiến những người ở lại chỉ biết ngưỡng vọng, nể phục.

Thế nhưng tất cả chấm dứt bởi sự đố kỵ của một kẻ học việc. Bang Eun Joo - trợ lý của Sam Dal - người không có tài nhưng luôn khao khát được công nhận đã phá tan mọi thứ bằng cách quyến rũ người yêu Sam Dal, dàn cảnh cho rằng mình bị bắt nạt đến độ nghĩ quẩn và tự tử. Ngay trước thềm buổi triển lãm mừng 15 năm sự nghiệp của mình, Sam Dal bị kết tội là kẻ lạm quyền, bắt nạt cấp dưới, cả chị và em gái cũng bị soi mói đời tư khiến ba người buộc lòng chạy trốn về Jeju. Tại đây, Sam Dal phải đối mặt với Yong Pil (Ji Chang Wook) - thanh mai trúc mã, tình đầu kiêm người yêu cũ của cô.

Câu chuyện người trẻ gặp biến cố, phải trở về quê hương là chủ đề đã quá quen thuộc ở dòng phim chữa lành Hàn Quốc. Xem phim, khán giả có cảm giác như thấy loạt những tình tiết lặp lại từ những bộ phim healing đình đám trước đó. Cặp thanh mai trúc mã sinh cùng thời điểm của The Good Bad Mother, bối cảnh miền biển với những ngành nghề rất đặc thù giống Our Blue, người trẻ về quê sau biến cố giống Hometown Cha-Cha-Cha, người cũ không rủ cũng tới lại giống với Our Beloved Summer,... Một tổng thể rất nhiều câu chuyện không mới nhưng lại không mang tới cảm giác cũ kỹ. Thay vào đó Chào Mừng Đến Samdalri mang đến cảm giác của sự bình yên, dịu nhẹ, vỗ về khán giả bằng câu chuyện về những lát cắt đời sống thường nhật, dịu dàng, quen thuộc nhưng cũng rất mới mẻ. Ở đó, trung tâm câu chuyện là Sam Dal và Yong Pil nhưng mỗi nhân vật phụ lại có đất diễn và kể câu chuyện của riêng mình. Và mẫu số chung của họ đều là việc trải qua vấp ngã, đổ vỡ của tuổi trẻ hoài bão và bắt đầu hành trình vỗ về, chữa lành cho chính mình.

Khi những người cũ dịu dàng với nhau

Câu chuyện người trẻ trở về quê hương sau những đổ vỡ là sự mở đầu của việc tình cũ không rủ cũng tới, khi Sam Dal và Yong Pil một lần nữa đụng mặt sau 8 năm chia tay và luôn nỗ lực tìm cách né tránh đối phương. Sự gặp gỡ trở lại kéo theo đó là những ký ức tưởng đã xếp kỹ vào đáy tủ phủ bụi, nay lại hiện hình rõ nét trong tâm trí mỗi người, khiến họ bối rối, ngại ngùng khi nhìn thấy nhau, thậm chí là xấu hổ sợ để đối phương nhìn thấy tình cảnh thảm hại của mình. Sau bao vụn vỡ và tổn thương, thứ đọng lại vẫn là tình thương.

Câu chuyện tình cũ không rủ cũng tới chẳng phải điều gì lạ lẫm trên màn ảnh Hàn nhưng ở đây, khán giả được thấy một câu chuyện rất nhẹ nhàng với những con người tử tế còn thương. Đó là một chút cảm giác khác lạ, một làn gió mát lành so với những bộ phim tình cảm thường thấy của Hàn Quốc. Bởi lẽ sau chuyện tình đổ vỡ hồi 8 năm trước, Yong Pil và Sam Dal đều không tự coi bản thân là nạn nhân, không có tư tưởng đổ lỗi cho đối phương hay hoàn cảnh. Họ đều nghĩ chính mình là người đã làm tổn thương và bỏ rơi mối tình đầu.

Ký ức của hai người và những kẻ ngoài cuộc vô cùng xáo trộn, khiến khán giả cũng ngờ vực về câu chuyện trong quá khứ, về lý do thực sự khiến chuyện tình này đổ vỡ. Có vẻ như Sam Dal đã từng nói lời chia tay vì ước mộng bay xa của mình và chính Yong Pil cũng đã nói lời chia tay vì không muốn bản thân trở thành con suối nhỏ kìm kẹp ước mơ hóa rồng bay ra biển lớn của Sam Dal. 8 năm qua, họ đều tự vấn bản thân vì lời chia tay năm đó, để khi gặp lại, cảm xúc đã được xếp gọn lại một lần nữa bị xáo trộn. Và quan trọng hơn cả, dù tình cảm còn sót lại là gì đi chăng nữa thì họ cũng đối đãi với nhau bằng sự tử tế, dịu dàng.

Những kẻ tha hương trở về

Một khía cạnh rất hay và thấm được đề cập xuyên suốt Chào Mừng Đến Samdalri chính là câu chuyện về những kẻ tha hương mà nổi bật nhất là Sam Dal. Phải đến tập phim thứ 6, khán giả mới được thấy Sam Dal đã phải khốn khổ thế nào trước khi có được cuộc sống đáng mơ ước hiện tại. Trong khi những đứa trẻ Samdalri khác lần lượt thất bại và trở về thì Sam Dal vẫn cố trụ lại Seoul, nơi cô có ước mơ, tham vọng và cả sự đơn độc. Để rồi Sam Dal của 15 năm trước hay thời điểm hiện tại đều chọn đến trước cửa ngân hàng Jeju Sarang và ngồi khóc khi bản thân đổ vỡ. Không phải vì đây là nơi duy nhất ở Seoul có hình bóng quê nhà Jeju mà bởi Sam Dal thấy mình thật giống nơi này, cố gắng bám trụ lại Seoul mà chẳng có ai để dựa vào. Ngày cô gặp biến cố cuộc đời, bị đổ oan và vùi dập, không một ai muốn ở cạnh cô, bênh vực hay hỏi rõ ngọn ngành đúng sai phải trái, không một ai để cô có thể dựa dẫm. Sau cùng, 10 năm, 15 năm, là cô gái thực tập đang học việc hay một nhiếp ảnh gia lừng danh đại tài thì Sam Dal cũng không thể thuộc thể Seoul, vẫn là kẻ tha hương cô độc không thực sự có sợi dây liên kết nào với mảnh đất phồn hoa rực rỡ này.

Sam Dal hay chị và em gái của cô, Yong Pil và cả hai người bạn thân nối khố khác, cả thể 6 người trẻ đều từng tìm mọi cách để bám trụ lại Seoul rồi cuối cùng lại cùng trở về Samdalri bình yên. Sau cùng gia đình và quê nhà vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất. Ở đó, Sam Dal có bố mẹ, có những cậu bạn thân bất chấp mọi thứ để bảo vệ cô, có những bà cô, ông chú hàng xóm nhiều chuyện nhưng luôn coi Sam Dal là niềm tự hào cần được che chở.

Một màn trình diễn hoàn hảo

Với hai cái tên chủ chốt Shin Hye Sun và Ji Chang Wook thì có lẽ những lời khen ngợi về diễn xuất đều trở nên thừa thãi. Bởi sẽ thật lạ lùng và khó hiểu nếu hai diễn viên thực lực này lại khiến khán giả thất vọng. Trong lần đầu tiên hợp tác với nhau, hai diễn viên có một màn kết hợp khiến người xem vô cùng hài lòng. Cho đến thời điểm hiện tại dù giữa họ gần như chưa có cảnh tình cảm nhưng chỉ với những ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, khán giả cũng thấy bùng nổ cảm giác cặp đôi, phản ứng hóa học rất mạnh mẽ. Kết hợp với điều này là diễn xuất hoàn hảo của dàn diễn viên phụ, khiến người xem hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện của mảnh đất Samdalri.

Điều lấn cấn duy nhất có lẽ là ở việc biên kịch xây dựng nhân vật chính. Không ít người xem cảm thấy khó chịu khi suốt 6 tập phim, dù hoàn toàn bị oan nhưng Sam Dal không phản kháng, thường xuyên khóc lóc, yếu đuối, khác hẳn sự mạnh mẽ từng thấy trong quá khứ. Tuy nhiên ở tập 6, Sam Dal đã biết cô trợ lý học việc kia không hề có ý định tự tử vì mình, thực sự có niềm tin tuyệt đối vào việc bản thân vô tội, không còn bị trói buộc bởi cảm giác tội lỗi, đổ vỡ. Có lẽ ở giai đoạn sau, cô sẽ phản kháng mạnh mẽ, thực sự bắt đầu hành chính tỏa sáng và chữa lành cho chính mình.

Chấm điểm: 4/5

Một điểm thú vị, khi tên phim là “chào mừng đến” chứ không phải “trở về Samdalri” thế nên có lẽ sự yếu đuối của nữ chính và câu chuyện trở về ở 6 tập đầu chỉ là một phần nhỏ trong hành trình 16 tập phim. Sẽ còn nhiều điều thú vị để khán giả khám phá ở hồi sau. Và trước mắt, phim đã có một sự mở đầu thực sự xứng đáng để người xem tiếp tục kiên nhẫn theo đuổi quá trình phía trước. Quá trình của một bộ phim dịu dàng và xinh đẹp như cách Samdalri vỗ về, an ủi những tổn thương của Sam Dal.

Nguồn ảnh: JTBC