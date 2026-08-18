Makun và những nụ hôn phá luật trong Badly In Love 2: Đàn ông thế này là bản lĩnh hay bốc đồng?

Đây mà là 1 trận bóng, thanh niên này hẳn đã ăn 2 chiếc thẻ đỏ.

*Bài viết có tiết lộ tình tiết trong show truyền hình thực tế Badly In Love 2, cân nhắc trước khi đọc.

Makun (tên thật là Masaya Oda) - Chàng trai 28 tuổi xuất hiện trong Badly In Love mùa 2 với 1 câu chuyện đủ sức lay động để khiến nhiều người thương cảm: Một ông bố từng là “dân xã hội”, con vừa chào đời thì phải đi cải tạo, thế là chỉ có thể “làm bố từ xa”. Chính khoảng thời gian trong trại giam và cảm giác ân hận vì đã bỏ lỡ những giây phút quý giá nhất, khiến Makun quyết định hoàn lương, cố gắng trở thành 1 võ sĩ MMA.

Còn mục tiêu? Đương nhiên là dành nhiều thời gian hơn bên con.

Makun (Masaya Oda) trong Badly In Love

Những biến cố lớn nhất cuộc đời được Makun tua nhanh trong vài giây giới thiệu bản thân, nhưng nhiêu đó cũng đủ để 3/4 cô gái trong chương trình (và nhiều khán giả), bắt đầu cảm thấy mên mến thanh niên này.

Nhưng mà, đừng có vội!

Chọn “làm bố” hay làm “một người đàn ông” trước?

Cuộc sống của một người đàn ông, đôi khi, có những việc không thể cùng lúc thực hiện.

Ở bên con? Cần thời gian và sự kiên nhẫn.

Mở lòng cho một mối quan hệ mới? Cũng tương tự.

Đương nhiên không có gì sai khi một thanh niên trai tráng 28 tuổi thấy chán cái cảnh cô đơn hiu quạnh, đã làm bố cũng không khiến điều đó thay đổi. Vấn đề là sự ưu tiên. Thực tế thì chẳng ai biết sau khi “hoàn lương”, Makun đã dành bao nhiêu thời gian hay đã làm gì để bù đắp những năm tháng không thể ở bên con. Điều đó chỉ Makun mới biết.

Còn thứ khán giả thấy là một ông bố nói rằng mình hối hận, mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho con nhưng lại đang xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế hẹn hò.

Nếu nhìn từ góc độ một người đàn ông, lựa chọn này không có gì đáng trách. Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Makun vẫn còn rất nhiều năm phía trước để xây dựng một gia đình theo cách khác so với cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây. Nhưng nếu nhìn câu chuyện này từ góc độ một người đã làm bố, có lẽ câu hỏi sẽ không còn là “Makun có nên đi tìm tình yêu hay không?”, mà là “Makun đang dành vị trí nào cho con trong cuộc đời mới của mình?”.

Makun (Masaya Oda) trong Badly In Love 2

Không biết Badly In Love mùa 2 quay mất bao lâu, nhưng chừng đó thời gian, Makun đã không ở bên con, rõ ràng là thế. Hoặc cũng có thể, tìm được một người bạn đồng hành mới cũng là một phần chiến lược trong cuộc sống mà thanh niên này đang cố gắng làm lại? Mong là vậy đi, chứ câu trả lời chắc chắn, ai mò vào đầu Makun mà biết được?

2 nụ hôn “phá luật” và câu hỏi về bản lĩnh đàn ông

Mang tiếng là show truyền hình thực tế hẹn hò, nhưng Badly In Love cũng “trái khoáy” với bộ quy tắc như cho con nít: Không đụng chạm thể xác, không tỏ tình, 5 nam - 4 nữ cứ như 9 người bạn thôi!

Luật là thế còn Makun thì cứ mặc kệ. Trong tập 6, Makun lần đầu tiên phá luật, trao cho Assun 1 nụ hôn sau khi thưởng thức hộp cơm cô chuẩn bị. Không biết Assun nữ công gia chánh đỉnh cỡ nào mà luồng dopamin này lan tuốt sang cả tập 7, để Makun lại phá luật thêm lần nữa bằng nụ hôn thứ 2, may mắn, vẫn là dành cho Assun. Khán giả gọi đây là “phản ứng hóa học” - chemistry rõ mồn một ra rồi. Cảm giác hết show là 2 người thành đôi đến nơi.

Đặt trong bối cảnh 1 chương trình có quy tắc, chắc cũng nên tạm gỡ cái filter tình yêu này xuống 1 lúc, để hỏi: Đàn ông dám phá luật là mạnh mẽ, hay là kẻ không kiểm soát được cảm xúc lẫn hành động của bản thân?

Trong nhiều tình huống, dám bước qua giới hạn, dám thành thật với cảm xúc của bản thân, dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, là một dạng bản lĩnh. Nhưng cũng phải xem giới hạn ấy là gì. Giờ là 1 phút cao trào vì hạnh phúc nên mình phá luật bằng 2 lần chạm môi. Thế sau này, nếu có 1 phút cao trào vì tức giận, thì hành động bộc phát ra là gì?

Đến đây, có lẽ nên quay lại thực tế ban đầu: 3/4 cô gái trong Badly In Love 2, ở tập 1, đã chia sẻ những cảm nhận rất tích cực về Makun: Người thấy cậu này chân thành, người thấy cậu này có trách nhiệm, điềm đạm thật thà. Còn riêng Maririn (tên thật là Marina Takaoka) - Cô gái 25 tuổi đến từ Osaka, thì khác. Với hồ sơ tình trường khoảng 30 mối tình độc hại, bị bạn trai bạo hành đến mức từng mặc định thế mới là yêu, Maririn có một “cảm giác khác” với 3 người chị em còn lại, khi nói về Makun.

Cô không đánh giá hay phán xét thanh niên 28 tuổi này, mà chỉ chia sẻ đơn giản rằng Makun khiến cô nhớ tới những người bạn trai từng vung tay, vung chân với mình. Đương nhiên, cảm nhận đó là chủ quan - nhất là ở tập 1, khi 9 nhân vật chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng là một người từng bị ám ảnh tâm lý sau quá nhiều mối tình bị bạo hành, cộng thêm những diễn biến trong các tập về sau, có lẽ cảm nhận của Maririn về Makun cũng không hẳn là không có cơ sở.

Maririn trong Badly In Love 2

Suy cho cùng, ranh giới giữa “bốc đồng” và “bản lĩnh” thực ra rất mong manh. Còn Makun thì mới chỉ 28 tuổi - cái độ tuổi mà nhiều người nghĩ mình chín chắn, trưởng thành, đáng mặt đàn ông lắm rồi. Nhưng 10 hoặc 20 năm sau nhìn lại có khi mới thấy, lúc đó mình vẫn chỉ đang trong giai đoạn tập tọe làm đàn ông.

Hành trình của Badly In Love 2 gói trong 10 tập, giờ đã đến tập thứ 7. Trong 3 tập còn lại, hy vọng Makun không phá luật, hoặc nếu có,... thì chí ít cũng là một lần phá luật lý trí hơn.