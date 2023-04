Chàng IT người Hàn điển trai 6 năm ở Việt Nam thích mê bánh tráng trộn, từng nặng 98kg vì quá hợp chuyện ăn uống

Chàng IT điển trai chọn Việt Nam là nhà

Năm 2019, Shim Wooju (35 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) gây bão mạng xã hội khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò đình đám "Người ấy là ai". Vẻ ngoài điển trai, nam tính của Wooju khiến nữ chính bất chấp lựa chọn trao con tim; nhưng rồi cũng chính cô lại tiếc nuối khi phát hiện anh là "hoa đã có chủ".

Bẵng đi một khoảng thời gian, Shim Wooju bỗng kín tiếng hơn, ít khi cập nhật công khai về cuộc sống trên mạng xã hội. Trong chương trình "Tại sao bạn đến Việt Nam" lên sóng gần đây, anh mới có những chia sẻ đầu tiên về cuộc sống tại dải đất hình chữ S sau 6 năm.

Shim Wooju từng gây sốt khi tham gia "Người ấy là ai"

Hiện Wooju đang làm IT cho một công ty tư nhân ở Việt Nam. Năm 2017, Wooju lần đầu đặt chân tới đây vì lý do công việc và dự định chỉ định ở lại trong 1 năm. Nhưng được 6,7 tháng, vì quá yêu mến đất nước tươi trẻ, tràn đầy năng lượng tích cực, chàng IT điển trai đã quyết định chuyển về Việt Nam sinh sống. Thế rồi, từ 2 năm, 3 năm và thành 6 năm lúc nào không hay.

Ba mẹ Wooju vô cùng ủng hộ quyết định của con trai. Ông bà cũng rất thích Việt Nam nhưng vì còn bận việc ở quê nhà Hàn Quốc nên chưa thể sang bay sang cùng Wooju được.

"Tôi từng đi rất nhiều nơi ở Việt Nam rồi nhưng thích nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Lúc tôi đến đây khoảng 30 tuổi, tôi luôn cảm thấy không biết mình sẽ làm gì, thích gì. Nhưng người trẻ ở Việt Nam thì khác, họ cố gắng rất nhiều. Họ tiếp thêm cho tôi năng lượng, vitamin, tôi thực sự cảm thấy phù hợp với đất nước này", Wooju hào hứng.

Lần đầu tới Việt Nam, Wooju choáng ngợp bởi giao thông đông đúc, ồn ào, xe máy có ở khắp mọi nơi. Nhưng vì đã quen ở 6 năm nên hiện giờ anh cảm thấy điều đó bình thường, thậm chí còn coi đó là nét "đặc trưng" của mảnh đất này. "Người Việt Nam lái xe rất tốt, dù đường phố đông đúc nhưng ít khi có chuyện đụng xe", Wooju nói.

Ba mẹ Wooju vô cùng ủng hộ quyết định của anh

Vì quá hợp đồ ăn Việt nên tăng cân vùn vụt

Đối với Wooju, ẩm thực Việt Nam đã mở ra cho anh một chân trời mới. Chàng IT hợp tất cả các món ăn, đặc biệt thích mê bánh tráng trộn. Còn mắm tôm tuy hơi khó ăn nhưng giờ anh đã có thể nếm được chút ít.

"Lúc trước tôi sợ ăn bánh tráng vì cay. Nhưng bạn tôi là người Việt bảo ngon lắm anh ơi nên tôi thử và thích tới tận bây giờ", Wooju kể.

Ngoài ra, chàng trai người Hàn cũng rất ấn tượng với cà phê và trà sữa Việt, một tháng phải uống trà sữa tới 3 - 4 lần. Hợp đồ ăn, thức uống, có thời gian, Wooju nặng tới 98kg. Dần dần, anh cân bằng lại chế độ ăn, tập gym, tập golf và duy trì cân nặng 73 - 74kg.

Wooju chia sẻ, anh rất thích lối sống và cách hưởng thụ của người Việt. Trong suy nghĩ của anh, người Việt "rảnh là sẽ đi cà phê, đi club".

Món bánh tráng trộn khiến chàng trai Hàn say đắm

Chính vì cuộc sống "dễ thở" nên Wooju không mất quá nhiều thời gian để làm quen văn hóa ở đây. Bởi Việt Nam và Hàn Quốc đều có những điểm tương đồng như văn hóa Tết truyền thống, luôn đặt ba mẹ, gia đình là trên hết và đặc biệt dành một tình yêu cháy bỏng cho bóng đá.

Sống ở Việt Nam 6 năm, chàng trai người Hàn có thể nói tiếng Việt thành thạo. Trước đây khi quen bạn gái người Việt, anh được cô dạy từng chút. Chàng IT thừa nhận tiếng Việt vô cùng khó nhằn, song anh luôn cố gắng mỗi ngày bởi ngôn ngữ cũng là cầu nối giúp anh hiểu hơn văn hóa, con người Việt.

Chàng trai người Hàn có thể nói tiếng Việt thành thạo

Nói về dự định tương lai, Wooju cho biết anh sẽ định cư ở Việt Nam lâu dài, nhưng nếu bạn gái tương lai muốn về Hàn Quốc sinh sống, anh sẽ tôn trọng. Anh gửi lời nhắn nhủ tới những người nước ngoài đang có ý định chọn mảnh đất hình chữ S làm nhà.

"Tôi biết có nhiều người lo lắng khi sinh sống ở Việt Nam hay hoặc ở những đất nước khác. Nhưng tôi muốn nói với mọi người là cứ thử đi, hãy thử và tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa con người ở đất nước đó. Đó là cách nhanh nhất để thích nghi với môi trường mới. Hãy tới Việt Nam và tận hưởng - bất cứ đâu, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội, đều chào đón mọi người".