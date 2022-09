Chân váy công sở mix cùng 5 kiểu giày này là thanh lịch, tôn dáng nhất

Trong tủ đồ công sở , chân váy được coi là một trong những món thời trang quan trọng nhất. Không chỉ ghi điểm ở sự nữ tính, chân váy còn mang đến cho nàng công sở vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch. Chân váy công sở có rất nhiều mẫu mã, chẳng hạn như: chân váy bút chì chuyên nghiệp, chân váy suông hiện đại, hay chân váy đuôi cá duyên dáng…, chị em tha hồ lựa chọn.

Tuy nhiên, sắm được cho mình những chiếc chân váy sành điệu là chưa đủ, chị em còn cần chọn đúng kiểu giày mix cùng, thì vẻ ngoài mới chuẩn thanh lịch. Dưới đây là 5 kiểu giày rất hợp mix cùng chân váy, đồng thời cho hiệu quả tôn dáng ưu việt, nàng công sở hãy tham khảo nhé!

Giày màu be

Giày màu be nên được coi là một trong các món thời trang cần có trong tủ đồ, vì sự đa-zi-năng của item này. Giày màu be gây ấn tượng ở sự trang nhã, dịu dàng, và có thể kết hợp được mọi kiểu trang phục công sở. Thậm chí, sự xuất hiện của đôi giày màu be còn giúp cân bằng outfit, đem lại sự tinh tế, thanh lịch cho cả set trang phục. Ưu điểm của giày màu be vẫn chưa dừng lại ở đó.

Giày màu be gần với tông màu da, nên sẽ tạo hiệu ứng chân dài và thanh thoát hơn. Không chỉ hợp với nét nữ tính của chân váy, giày màu be còn giúp chị em chinh phục xuất sắc các mẫu chân váy dáng dài, mà không sợ dìm chiều cao. Do đó, nàng công sở càng có thêm lý do để bổ sung mẫu giày này cho tủ đồ.

Giày mũi nhọn

Có thể khẳng định rằng, giày mũi nhọn là kiểu giày dép không bao giờ lỗi mốt. Giày mũi nhọn có phom dáng gọn gàng, giúp đôi chân của chị em nhỏ gọn, thanh thoát hơn. Khi mix kiểu giày này với chân váy áo công sở, và không quên sơ vin, nàng thấp bé cũng trở nên cao ráo. Giày mũi nhọn ghi trọn điểm thanh lịch và sang trọng, "ăn nhập" hoàn hảo với các outfit chuyên nghiệp nơi công sở. Chị em không nhất thiết phải chọn các mẫu giày mũi nhọn mang tông màu trung tính. Thi thoảng, hãy đi giày mũi nhọn mang tông màu tươi sáng một chút, set đồ công sở của chị em sẽ thêm nổi bật, trẻ trung.

Giày mũi vuông

Không muốn đi giày cao gót thường xuyên, chị em hãy thử chuyển sang giày bệt. Một trong những gợi ý hoàn hảo nhất để mix cùng chân váy, đó là giày mũi vuông.

Kiểu giày này nữ tính, trẻ trung, giúp bạn hoàn thiện các outfit công sở thật duyên dáng. Bên cạnh đó, giày mũi vuông còn toát lên vẻ hiện đại và thời thượng, giúp sang chảnh hóa các set đồ công sở. Để không bị dìm dáng ngay cả khi đi giày bệt, chị em hãy sơ vin nhé! Thao tác nhỏ này sẽ giúp vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài chỉn chu và thanh lịch hơn.

Sandal

Sang đến mùa thu, sandal vẫn là món thời trang mà chị em có thể diện thoải mái. Nét nhẹ nhàng, phóng khoáng của sandal rất hợp với thời tiết lãng mạn của mùa thu. Sandal tuy đơn giản, nhưng vẫn có tác dụng trẻ hóa phong cách. Do đó, nếu kết hợp sandal với chân váy đứng dáng, chị em sẽ có được vẻ ngoài trẻ trung, không sợ "dừ" đi. Chưa kể, khi chọn sandal quai mảnh, cặp chân của người diện trông sẽ thon dài và thanh thoát, nên đây chính là "bảo bối" hack dáng hoàn hảo. Sandal hợp mix với mọi kiểu chân váy trong tủ đồ công sở, chẳng hạn như chân váy bút chì, chân váy xẻ tà, chân váy xòe...

Giày slingback

Thiết kế của giày slingback cho hiệu quả hack dáng rất tốt. Với phần gót hở, nhưng có thêm quai hậu, giày slingback sẽ tạo cảm giác thoáng chân, mà vẫn đảm bảo cho chị em vẻ ngoài chỉn chu khi đến công sở. Các quý cô sành điệu thường kết hợp giày slingback với một số outfit như: áo blouse trắng chân váy suông, áo blouse cổ buộc nơ chân váy đuôi cá… Đây là các công thức không quá phức tạp, ai mặc cũng đẹp và ghi trọn điểm thanh lịch, chị em hãy tham khảo nhé!

Ảnh: Sưu tầm