Chân dung thủ khoa kép "siêu hiếm" của Đại học Y Hà Nội

Ngô Thu Hà (24 tuổi, quê Phú Thọ), vừa tốt nghiệp ngành bác sĩ y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, với điểm tổng kết 8,42/10.

Ngô Thu Hà là thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

"Cú đúp" thủ khoa đầu vào và đầu ra Đại học Y Hà Nội

Chiều 29-8, Hà nhận bằng bác sĩ loại giỏi từ GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội. Cô cũng là thủ khoa khóa 2019-2025 và đạt danh hiệu công tác tốt toàn khóa.

Sáu năm trước, Ngô Thu Hà, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), dẫn đầu khối B toàn quốc kỳ thi THPT quốc gia 2019 với hai điểm 10 môn Hóa, Sinh và 9,8 điểm môn Toán, đồng thời là thủ khoa đầu vào Đại học Y Hà Nội.

Trước đó, Hà từng là thủ khoa lớp chuyên Toán vào lớp 10, đam mê Toán và giành nhiều giải thưởng như giải nhì HOMC, huy chương bạc giao lưu học sinh giỏi các trường chuyên khu vực duyên hải - đồng bằng Bắc Bộ, cùng hai năm liên tiếp đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội (áo đen), trao bằng tốt nghiệp cho tân bác sĩ Thu Hà. Ảnh: Thanh Huyền

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho gần 750 tân bác sĩ khóa học 2019 - 2025

Việc trở thành thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra được đánh giá là "rất hiếm" tại Trường Đại học Y Hà Nội. Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, Hà bày tỏ sự xúc động và biết ơn, cho rằng đây không chỉ là niềm vui mà còn là động lực, trách nhiệm để tiếp tục nỗ lực, xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội cho biết trong hàng chục năm nay, Hà là một trong số ít trường hợp vừa là thủ khoa đầu vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa là thủ khoa đầu ra.

Hà được giảng viên đánh giá là sinh viên xuất sắc, nổi bật toàn diện, hiếm có khi vừa học tốt chuyên môn vừa đạt điểm rèn luyện cao. Thành tích này không chỉ đòi hỏi tố chất mà còn cần sự bền bỉ, nỗ lực không ngừng.

Ước mơ bác sĩ từ một lần sốt cao

Chia sẻ về khát vọng trở thành bác sĩ, Hà cho biết đó là ước mơ được ấp ủ từ nhỏ, bắt nguồn từ một lần bị sốt cao và được bác sĩ tận tình cứu chữa ngay trong giờ nghỉ trưa.

Ngô Thu Hà, nữ sinh hiếm hoi giữ "cú đúp" thủ khoa đầu vào và đầu ra Đại học Y Hà Nội

Dù là thủ khoa toàn quốc, những ngày đầu đại học, Hà vẫn gặp không ít khó khăn bởi phương pháp học khác hẳn phổ thông. Tham gia Câu lạc bộ Sinh viên học tập tích cực, Hà nhận thấy học nhóm giúp tiếp thu nhanh hơn khi các thành viên có thể chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau theo thế mạnh riêng.

Hà cũng áp dụng phương pháp "nhớ lại chủ động", đó là sau khi đọc xong, gấp sách lại và tự trình bày kiến thức theo mạch nhớ cho đến khi nhuần nhuyễn. Với mục tiêu lấy bằng giỏi, cô duy trì nỗ lực học tập từ năm đầu tiên cho đến hết khóa.

Do lượng kiến thức ngành y quá lớn, Hà thường xuyên ôn tập bằng ứng dụng flashcard trên điện thoại, giúp nhắc lại kiến thức mọi lúc.

Cô còn sử dụng phần mềm Anki và duy trì nhóm học tập để hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho nhau. Nhờ vậy, Hà luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về điểm số và nhiều lần nhận học bổng từ trường cũng như doanh nghiệp.

Thu Hà nhận học bổng tại Trường Đại học Y Hà Nội

Không chỉ học giỏi chuyên môn, Hà còn có chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2 (tương đương bậc 4/6). Là sinh viên khóa đầu tiên tốt nghiệp theo chương trình đào tạo đổi mới với nhiều yêu cầu khắt khe, việc cô giữ phong độ ổn định là kết quả rất đáng ghi nhận.

Dù vậy, Hà vẫn kiên trì áp dụng phương pháp học từ năm nhất và tận dụng mọi khoảng trống để ôn tập.

Hà thường tranh thủ các buổi trực tối để thăm hỏi bệnh nhân, theo dõi triệu chứng, quá trình điều trị, đồng thời rèn luyện kỹ năng lâm sàng và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

"Gia đình em không ai làm trong ngành y, nhưng luôn ủng hộ em trở thành bác sĩ. Em theo nghề không chỉ vì danh tiếng của Trường Đại học Y Hà Nội, mà còn bởi tình yêu với nghề"- Hà chia sẻ.

Hà thường tranh thủ trực tối để thăm bệnh nhân, rèn kỹ năng lâm sàng và học hỏi kinh nghiệm

Tiếp tục chinh phục kỳ thi bác sĩ nội trú

Hai năm cuối đại học là giai đoạn áp lực nhất, khi Hà vừa học khối lượng kiến thức lớn, vừa đi lâm sàng, trực tại bệnh viện, đồng thời ôn tập toàn bộ các môn để chuẩn bị cho kỳ thi nội trú – thử thách khắc nghiệt nhất của sinh viên y khoa và cũng là ước mơ cô ấp ủ từ lâu. Hà đặt mục tiêu lọt top 50 để có cơ hội chọn chuyên ngành yêu thích.

"Em coi đây là con đường mà mọi bác sĩ đều phải đi qua, dù muốn hay không, nên cách duy nhất là cố gắng hết sức để đạt mục tiêu"- Hà chia sẻ.

Tháng 9 tới, Ngô Thu Hà sẽ là sinh viên duy nhất trong hơn 1.000 người tốt nghiệp khóa này của Trường Đại học Y Hà Nội được vinh danh Thủ khoa xuất sắc năm 2025 của TP Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.