Chân dung cô gái thu hơn 200 triệu view từ clip quay lén cầu thủ Neymar nhưng bị phát hiện

Viral "rần rần" trên các MXH những ngày gần đây với hơn 200 triệu view là video của nữ beauty blogger tên Leyla Afshonkar, khi danh thủ Neymar đã xuất hiện thoáng qua trong khung hình của cô tại một sự kiện. Cụ thể, cô gái sinh năm 2000 ngoài công việc nhà sáng tạo nội dung cũng là đồng sáng lập của 1 thương hiệu trang sức tại Dubai. Cuối tháng 12/2024 vừa qua, Leyla Afshonkar và nam cầu thủ người Brazil cùng là khách mời trong sự kiện của 1 tạp chí.

Leyla Afshonkar khi ấy đã thực hiện 1 clip ngắn, ống kính của cô hướng thẳng đến vị trí chỗ ngồi của Neymar. Khi nhận ra có người đang quay hình, Neymar đã làm 1 pose dáng nhỏ, tỏ ý chào hỏi máy quay. Video sau đó được đăng lên các MXH của cô gái với dòng caption: "Some random guy is ruining my video" (Tạm dịch: Một gã nào đó đang phá hỏng video của tôi). Động thái của chính chủ bị netizen quốc tế nhận xét là màn cố tình gây chú ý.

Video đang có hơn 55 triệu và 146 triệu view lần lượt trên TikTok và Instagram của nữ blogger (Nguồn @leylafshonkar).

Từ góc quay và cách camera zoom cận về phía sau, lướt qua đôi khuyên tai của Leyla để đến chỗ nam cầu thủ nổi tiếng, đây gần như không phải một sự vô tình.



Không chỉ có khoảnh khắc trên, nữ beauty blogger này cũng "vô tình" để bóng dáng Neymar lọt vào khung hình của mình đôi lần khác.

Trên thảm đỏ sự kiện ngày hôm ấy, nữ blogger diện một mẫu váy cut-out với chi tiết lệch vai và đường xẻ tà quyến rũ. Cô gái trẻ toát lên phong thái tràn đầy tự tin, tự do pose dáng khoe loạt trang sức vàng nổi bật từ Vanzo Jewellery - thương hiệu mình sáng lập, bao gồm bộ nhẫn statement, vòng bắp tay và khuyên tai cỡ lớn.

Với loạt ảnh dưới đây, có thể thấy mặc dù đang góp mặt ở 1 event với nhiều khách mời nổi tiếng, cô chủ thương hiệu trang sức cũng đã nhanh nhẹn tận dụng nơi này để thu về loạt hình ảnh, video quảng bá sản phẩm.

Leyla trông như đã biến thảm đỏ sự kiện thành nơi thực hiện photoshoot chụp ảnh sản phẩm.

Với khả năng sáng tạo tình huống, cô gái này cũng đã và đang thực hiện các video ngắn phục vụ trang Instagram của thương hiệu trang sức mà mình vừa thành lập năm qua (Nguồn @vanzojewellery).

Leyla Afshonkar là nữ beauty blogger có phong cách vẽ eyeline độc, dị. Cô thường xuất hiện với những đường kẻ mắt rất sáng tạo, cầu kỳ, tương tự như trong sự kiện tham dự cùng Neymar.