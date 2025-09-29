Chân dung Chủ tịch điển trai của CLB Pickleball Công An Nhân Dân

Các chủ tịch, doanh nhân trẻ vẫn luôn là những gương mặt được cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm, ngưỡng mộ. Bởi ngoài sở hữu học vấn “khủng”, thành công sớm thì đây còn có ngoại hình sáng, thu hút sự chú ý.

Tô Duy (SN 1992, Hà Nội) là một trong số những doanh nhân như vậy.

Anh hiện đang được biết đến là Chủ tịch của CLB Pickleball Công an Nhân dân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng XCE.

Tô Duy - Chủ tịch CLB Pickleball CAND và tay vợt Quang Dương (Ảnh: Fanpage CLB Pickleball CAND)

Được biết Công ty Cổ phần Năng lượng XCE (XCE Energy) là công ty thành viên của Xuân Cầu Holdings, là nhà phát triển các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hiện tại XCE Energy đang sở hữu và trực tiếp quản lý vận hành 390 MW điện gió, điện mặt trời và tiếp tục phát triển các dự án năng lượng tái tạo mới với mục tiêu 1000 MW vào năm 2030.

Song với những ai yêu mến các môn thể thao như pickleball, bóng rổ sẽ biết đến Tô Duy nhiều hơn với vai trò Chủ tịch, người sáng lập và phát triển các sân chơi về thể thao. Từng có thời gian đi du học, do đó anh nhận thức được những tác động tích cực từ bóng rổ, pickleball hay các môn thể thao.

Tô Duy từng sáng lập The New Quarter - sân bóng rổ chất lượng cao dành cho giới trẻ Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn tổ chức hai giải đấu lớn là Hanoi Basketball Championship năm 2022 và Vietnam ProAm Basketball Championship năm 2023, cả hai đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng. Ngoài ra, Tô Duy còn triển khai các lớp học bóng rổ miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận các chương trình thể thao chất lượng cho mọi trẻ em Việt Nam, bất kể điều kiện xã hội hay kinh tế.

Nam doanh nhân từng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động cho giới trẻ ở bộ môn bóng rổ

Cho đến năm 2024 khi pickleball bắt đầu phát triển hơn tại Việt Nam, Tô Duy tiếp tục đảm nhận những vai trò quan trọng, dẫn dắt các thành viên chuyên nghiệp của bộ môn này. Với vai trò là Chủ tịch CLB Pickleball Công an Nhân Dân, anh từng chia sẻ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng đội hình cho các giải đấu mà còn đang thực hiện các chiến lược dài hạn nhằm phát triển môn thể thao này.

Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng của CLB mà anh hướng đến là mở rộng chương trình đào tạo trẻ. Các lớp đào tạo sẽ giúp phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Pickleball.

Nam doanh nhân trẻ rất kín tiểng trên MXH (Ảnh: FBNV)

Mặc dù hoạt động năng nổ trong lĩnh vực thể thao và được nhiều người biết đến, tuy nhiên Tô Duy cũng là một doanh nhân kín tiếng trên MXH. Anh không đăng tải công khai về cuộc sống đời thường mà chỉ tập trung toàn bộ vào công việc, các giải đấu và những dự án liên quan.

Không còn là một môn thể thao xa lạ, pickleball đang dần trở thành bộ môn “quốc dân”, ai cũng có thể chơi và yêu thích. Bên cạnh đó, các giải đấu chuyên nghiệp, các câu lạc bộ về pickleball cũng đang “làm mưa làm gió” trong cộng đồng những người yêu thích thể thao.

Tháng 10/2024, Câu lạc bộ pickleball Công an Nhân dân chính thức ra mắt áo thi đấu, công bố đội hình thi đấu chuyên nghiệp, hướng đến những mục tiêu lớn.