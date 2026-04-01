Chân dung bác sĩ nội trú có màn phát biểu gây sốt trong lễ tốt nghiệp Học viện Quân y: Tinh hoa của tinh hoa!

Trong mắt nhiều người, bác sĩ nội trú luôn là “tinh hoa của tinh hoa” - không chỉ giỏi chuyên môn mà còn trải qua hành trình học tập, rèn luyện khắc nghiệt hiếm ai theo được. Đằng sau tấm bằng tốt nghiệp là hàng năm trời học tập cường độ cao, trực bệnh viện, theo ca mổ, nghiên cứu,… và cả những lần áp lực tột độ. Chính vì vậy, mỗi khoảnh khắc mà họ trải qua không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn là thành quả của cả một hành trình dài.

Mới đây, đoạn clip trích từ phát biểu của Trung uý - bác sĩ nội trú Hoàng Đức Thịnh tại buổi lễ tốt nghiệp của Học viện Quân y đã nhận về nhiều chú ý vì lý do này. Anh là học viên có vinh dự được thay mặt các tân bác sĩ phát biểu tại buổi lễ.

Đoạn clip của Trung uý Hoàng Đức Thịnh đang viral

"Có một câu nói của thầy mà em vẫn luôn nhớ, đó là ‘Become a neurosurgeon in the truest sense of the word’ tức là ‘Hãy trở thành phẫu thuật viên thần kinh theo đúng ý nghĩa của nó’” - trích từ chia sẻ của Trung uý Hoàng Đức Thịnh.

Sau đó anh đăng kèm những khoảnh khắc miệt mài học tập, nghiên cứu, thực hành, tham gia các hội nghị và cuộc thi,... trong 6,5 năm học ở Học viện Quân y. Mỗi khoảnh khắc tự nó nói lên hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự kỷ luật cao độ, sự bền bỉ theo năm tháng và cả niềm đam mê đủ lớn để theo đuổi đến cùng.

Trung uý Thịnh trong quá trình nghiên cứu, học tập tại Học viện Quân y

Đây cũng là lý do mà đoạn clip viral, nhận về 706k lượt xem và 55,5k lượt yêu thích chỉ trong 2 ngày, được nhiều fanpage cộng đồng đăng tải. Phía dưới đoạn clip, không ít người thừa nhận, chỉ cần nhìn hành trình của những bác sĩ như Thịnh cũng đủ khiến họ cảm thấy tự hào thay cho gia đình và thầy cô.

“Mình xem đi xem lại cả chục lần. Quá giỏi! Người dưng còn tự hào, không biết ba mẹ vinh dự thế nào luôn”, “Vẻ đẹp của tri thức, đẹp vô cùng”, “Đã nội trú rồi lại còn phẫu thuật thần kinh. Giỏi quá!”, “Thích cảm giác follow người giỏi ý, không biết có động lực không nhưng bị choáng ngợp”, “Tinh hoa của tinh hoa. Đỉnh thật sự”, “Vẻ đẹp ngoại hình thì có thể thay đổi theo thời gian, còn vẻ đẹp tri thức là mãi mãi”, “Chúc bác sĩ trẻ chân cứng đá mềm, vững niềm tin nhé! Chúc cho mọi nhân viên y tế đều sống, cống hiến, hết mình với nghề!”, “Học viện quân y rồi lại bác sĩ nội trú, học lực chắc khét lắm”,... là một số bình luận từ netizen.

Lễ tốt nghiệp khóa 53 - Đào tạo bác sĩ Y khoa Quân sự của Học viện Quân y diễn ra vào ngày 10/3 vừa qua. Chia sẻ trên báo Quân đội Nhân dân, Trung úy Hoàng Đức Thịnh tâm sự: “Thấm thoắt đã gần 7 năm trôi qua, chúng tôi từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây thi đua học, rèn. Từ những buổi học trên giảng đường, từ sự dìu dắt, dạy bảo về chuyên môn của thầy, cô qua mỗi ca bệnh lâm sàng, chúng tôi đã trưởng thành” .

Trung uý Hoàng Đức Thịnh vinh dự đại diện cho các tân bác sĩ lên phát biểu tại lễ tốt nghiệp

Đây cũng không phải là clip viral đầu tiên của Trung uý Hoàng Đức Thịnh. Trước đó, trong buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Học viện Quân y vào tháng 1/2026, Trung uý Thịnh chọn chuyên ngành Phẫu thuật thần kinh. Đoạn clip chọn chuyên ngành của anh chàng nhận về gần 7 triệu lượt xem.

Khi chia sẻ lại cột mốc đáng nhớ này, Trung uý Thịnh chọn nhìn lại cả hành trình đã qua: “Nhớ lại ngày đó, tốt nghiệp phổ thông, thích cái gì đó học thuật, thi vào Học viện Quân y.

Năm thứ 3 đại học, yêu thích thần kinh - sọ não, lại thích được cầm dao, lẽo đẽo theo chân các thầy tới phòng mổ, vừa tập tành mổ xẻ, vừa học làm nghiên cứu, ngày qua ngày, vất vả, nhưng mà vui, khoan những lỗ khoan đầu tiên, khâu những mối khâu đầu tiên. Tuy khâu chưa được đẹp, viết báo chưa được hay, nhưng đam mê đó, lớn dần theo từng ngày.

Ấp ủ ước mơ Bác sĩ nội trú Ngoại thần kinh sọ não từ đó. Năm thứ 4, thứ 5 và rồi năm thứ 6, từng ngày, từng ngày một. Học tốt, mơ nhiều, yêu say đắm, cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc và cậu bé ngày đó, đã làm được rồi. Bước chân sang trang sách mới - Phẫu thuật Thần kinh” .

Khoảnh khắc chuyên ngành của Trung uý Thịnh cũng khiến nhiều người trầm trồ

Được biết, chuyên ngành Phẫu thuật thần kinh - Sọ não là một trong những lĩnh vực khó nhất trong các chuyên khoa, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, thời gian đào tạo dài, áp lực rủi ro cao và khối lượng kiến thức sâu rộng về não, tủy sống.

Theo website hệ thống Y tế MEDLATEC, khoa ngoại thần kinh hay khoa phẫu thuật thần kinh chuyên thực hiện khám, chẩn đoán và điều trị các rối loạn thần kinh chủ yếu bằng can thiệp ngoại khoa bao gồm thực hiện các ca phẫu thuật, tiểu phẫu về thần kinh, can thiệp hệ thống mạch hoặc tạo hình và cấy ghép não, tủy sống,... Khoa phẫu thuật thần kinh sẽ tiến hành các kiểm tra và can thiệp điều trị từ các dị tật bẩm sinh ở trẻ đến các vấn đề về lão hóa ở người cao tuổi.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang để lại nhiều bình luận ấn tượng phía dưới chia sẻ của Trung uý - bác sĩ nội trú Hoàng Đức Thịnh.