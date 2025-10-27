Chấn động: Hàng triệu sản phẩm thương hiệu quốc tế vừa đổ bộ Lazada. Mua trực tiếp không qua trung gian, freeship, đổi trả tùy ý

"Xem gì – mua đó", vũ trụ hàng quốc tế hiện đã có mặt trên Lazada

Không cần đi xa, không cần nín thở chờ đợi hay đặt cọc order hàng xách tay qua trung gian. Giờ đây, người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận hàng triệu mặt hàng chính hãng đến từ các thương hiệu quốc tế nổi tiếng và đa dạng ngay trên Lazada. Từ các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc, các thiết kế thời trang nội địa Trung, phụ kiện điện thoại dễ thương, đồ gia dụng nhà cửa đến những item độc chỉ mới có bên xứ người, người mua hàng có thể đặt mua ngay tất cả những gì họ mong muốn trên Lazada, bắt "trend" quốc tế dễ dàng, nhanh chóng để trải nghiệm.

Chỉ một video ngắn cũng đủ khơi dậy cảm hứng tiêu dùng. Ai cũng muốn thử, muốn có món đồ giống hệt trong clip mình vừa xem.

"Trước đây thấy mấy món đồ ngoại xinh xắn lắm mà ngại đặt, sợ chờ lâu, sợ hàng fake. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần vài cú chạm trên Lazada là mình có thể mua đúng sản phẩm chính hãng, chẳng cần đặt cọc gì, freeship, nhận hàng nhanh y như hàng nội", chị Thanh Vân (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc mang hàng chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng Việt, Lazada còn mở ra một "vũ trụ mua sắm" đa quốc gia, quy tụ hàng loạt thương hiệu quốc tế chính hãng từ nhiều thị trường khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Nếu như Trung Quốc từ lâu đã được xem là "công xưởng của thế giới," nơi đáp ứng nhu cầu hàng hóa đa dạng với tốc độ cập nhật xu hướng đáng kinh ngạc. Từ quần áo, phụ kiện điện tử đến đồ gia dụng và decor đời sống, hàng nội địa Trung đã trở thành "kho ý tưởng" cho giới trẻ châu Á, nơi những xu hướng tiêu dùng được định hình và lan tỏa nhanh chóng.

Trong khi đó xứ sở củ sâm và Nhật Bản lại được ưa chuộng với những sản phẩm chất lượng cao đặc biệt trong mảng làm đẹp, skincare. Nắm bắt được thị hiếu này, Lazada đã hợp tác chiến lược với Gmarket - sàn TMĐT hàng đầu đến từ Hàn Quốc - để đưa hơn 20 triệu sản phẩm từ các nhà bán hàng Hàn Quốc tiếp cận người tiêu dùng tại Đông Nam Á thông qua Lazada.

Giờ đây, hàng triệu sản phẩm từ thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện điện tử đến đồ gia dụng, decor đời sống đều được cập nhật liên tục theo xu hướng trên Lazada. Người dùng có thể bắt trend nhanh như mạng xã hội, tìm thấy những món đồ xinh nhất, mới nhất, trendy nhất chỉ sau vài cú chạm.

Các thương hiệu phụ kiện điện tử như Hagibis, Yousidun với ốp điện thoại, ốp tai nghe, hay những món bàn phím cơ mini, đèn decor xinh xắn liên tục tạo nên cơn sốt mới bởi kiểu dáng bắt mắt và sự tinh tế, tiện lợi trong từng chi tiết.

Nhiều sản phẩm nội địa của Sulwhasoo, The Whoo, The Face Shop, Innisfree, AHC hiện có thể order trực tiếp trên gian hàng Gmarket Korea của Lazada.

Đa dạng về chủng loại, xuất xứ, Lazada còn quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế độc quyền mà tín đồ làm đẹp và mua sắm khó có thể bỏ qua.

NARS, Clinique, Elizabeth Arden, ISSEY MIYAKE, Marc Jacobs Fragrance… những "ông lớn" trong thế giới mỹ phẩm và nước hoa danh tiếng toàn cầu, hiện chỉ có gian hàng chính hãng độc quyền trên Lazada.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng hiện mới chỉ có gian hàng chính hãng trên Lazada như các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nội địa Trung như Marie Dalgar, Hanhoo, các hãng thời trang quen thuộc như Forever21, Nike, hay các thương hiệu đồ gia dụng hot rần rần như Cooker King, Carote, Bull Socket…

Các thương hiệu thời trang như Forever21, Kappa cũng được giới trẻ yêu thích bởi phong cách năng động, trẻ trung và cực dễ mix-match cho mọi cá tính.

Áo chống nắng Beneunder chính hãng có chỉ số chống nắng UPF lên đến 100+ đang viral rần rần cũng đã có mặt trên Lazada.

Mọi món đồ xinh nhất, mới nhất, trendy nhất đều đã "đổ bộ" lên Lazada. Mọi món bạn yêu, vạn đồ bạn thích về tay dễ dàng, chẳng còn lo bỏ lỡ bất cứ "trend" nào.

Chính hãng, freeship, đổi trả dễ dàng, an tâm "đi chợ quốc tế" ngay tại nhà

Vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng luôn là nỗi lo thường trực của người mua online. Bởi vậy, các gian hàng chính hãng vẫn thường được ưu tiên lựa chọn không chỉ vì chất lượng đảm bảo mà còn mang lại cảm giác an tâm trong từng lần "chốt đơn".

Với các gian hàng chính hãng trực tiếp từ các thương hiệu quốc tế trên Lazada, việc mua sắm càng trở nên nhanh gọn, tiện lợi và đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Người dùng được hưởng dịch vụ chuẩn 5 sao, giao hàng nhanh, freeship toàn sàn cùng tính năng theo dõi đơn minh bạch ở từng giai đoạn. Ngay cả khi nhận hàng mà muốn đổi ý, việc đổi trả trong vòng 30 ngày cũng vô cùng dễ dàng.

Giá cả cũng là một điểm cộng đáng kể. Hàng loạt deal giảm sâu, voucher tích lũy và ưu đãi freeship giúp người dùng tiết kiệm đáng kể, đặc biệt trong mùa sale cao điểm cuối năm. Chỉ cần vài phút "lướt app", khách hàng đã có thể săn được món đồ yêu thích từ nửa vòng trái đất với mức giá tốt mà không phải lo thêm chi phí vận chuyển.

Với hàng triệu lựa chọn đang chờ đón, "thương hiệu quốc tế" trên Lazada thực sự là bước tiến mới trong trải nghiệm mua sắm xuyên biên giới. Người dùng chỉ cần xem một video, đặt một món hàng yêu thích, và vài ngày sau, mở hộp là thấy cả thế giới ngay trước mắt.