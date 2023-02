Chấn động: CEO SM tố Lee Soo Man trốn thuế, hết cản trở aespa comeback đến cài cắm kinh doanh cờ bạc, cần sa, âm mưu bắt tay với HYBE

Drama "sóng gió gia tộc" SM Entertainment, người sáng lập Lee Soo Man bán 14,8% cổ phần cho đối thủ HYBE Labels (công ty chủ quản của BTS) là chủ đề nóng hổi nhất suốt nhiều ngày qua.

Tuy nhiên hôm nay (ngày 16/2), vụ việc này mới gây chấn động châu Á vì có thêm diễn biến mới căng đét: CEO Lee Sung Soo của SM Entertainment đăng video trực tiếp "bóc phốt" cựu chủ tịch Lee Soo Man trốn thuế, cản trở màn comeback của aespa, muốn kinh doanh casino và thậm chí là cần sa.

CEO hiện tại Lee Sung Soo...

... bất ngờ "bóc phốt" cựu chủ tịch kiêm người sáng lập SM - Lee Soo Man

Trốn thuế, tham lam vô độ, hưởng hơn nghìn tỷ doanh thu của công ty đến tận năm 2092

Lee Sung Soo tiết lộ rằng Lee Soo Man đã thành lập 1 công ty tư nhân có tên CT Planning Limited, đặt trụ sở ở Hong Kong từ năm 2019 và có vốn 1 triệu USD (23,6 tỷ đồng). Công ty này hưởng lợi trực tiếp 6% doanh thu của các nhóm nhạc WayV, SuperM và aespa. Đây được cho là động thái trốn thuế của Lee Soo Man với mánh khoé là đặt công ty ở nước ngoài để tránh mạng lưới giám sát của Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc.

Ngoài ra, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc không công nhận hợp đồng giữa SM Entertainment và Like Planning (công ty riêng của Lee Soo Man) vào năm 2014 và 2021. Điều này khiến SM Entertainment phải trả hàng chục tỷ won tiền thuế.

Người sáng lập SM Entertainment còn bị tố tham lam vô độ doanh thu của công ty. Ngay cả khi SM Entertainment chấm dứt hợp đồng sản xuất âm nhạc với Lee Soo Man, công ty vẫn phải trả cho ông 6% doanh số bán hàng của các album hiện có. Lee Soo Man sẽ hưởng khoản lợi nhuận này trong 70 năm tới (đến tận năm 2092), công ty bắt đầu phải trả 3% kể từ năm 2023. Tổng số tiền ước tính rơi vào khoảng 80 tỷ won (1.472 tỷ đồng).

Lee Soo Man sẽ hưởng 80 tỷ won doanh thu trong 70 năm sắp tới, dù không còn tham gia sản xuất âm nhạc tại công ty

Cản trở màn comeback của aespa, can thiệp vào âm nhạc của NCT 127, GOT the beat

Trong video, CEO Lee Sung Soo cáo buộc Lee Soo Man đã chỉ đạo đưa nội dung "trồng cây ESG" khó hiểu vào các ca khúc của nghệ sĩ trong công ty. Trong thời gian gần đây, công chúng đã được chứng kiến những ca từ khó hiểu như "cái cây chúng ta đã trồng" trong bài hát The Cure của các trưởng nhóm nhạc, thông điệp "bền vững" trong nhạc của NCT 127, "hãy trồng 1 cây hy vọng" trong album của GOT the beat...

Hoá ra, ESG được viết tắt bởi 3 chữ cái đầu tiên của Environment – môi trường, Social – xã hội và Governance - quản trị doanh nghiệp. Đây là bộ 3 tiêu chuẩn để đo lường những yếu tố liên quan đến định hướng, hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp. ESG giúp tổ chức xác định các rủi ro và cơ hội, cũng như mức độ ảnh hưởng khi áp dụng chúng vào vận hành.

Thông điệp khó hiểu xuất hiện trong âm nhạc của GOT the beat, NCT 127... gần đây

Từ đó, màn comeback của aespa cũng bị hoãn vì lý do này. Theo chỉ đạo của Lee Soo Man, nhà sản xuất Yoo Young Jin đã đưa những ca từ "chỉ là sự bền vững", "thấp hơn 1 cấp độ", "chủ nghĩa xanh" vào ca khúc chủ đề của aespa.

Các thành viên aespa rất buồn và rơi nước mắt khi biết bài hát chủ đề của mình có những ca từ như thế. Vì lợi ích của nhóm, ban giám đốc điều hành đã hủy bỏ bài hát, hoãn màn comeback của aespa và gấp rút thực hiện 1 ca khúc khác.

aespa bật khóc trước ca khúc chủ đề có phần lời khó hiểu, vô nghĩa

Bành trướng "đế chế Lee Soo Man" tại nước ngoài, tham vọng kinh doanh casino và cần sa

Thoạt nghe thông điệp trồng cây có vẻ rất tích cực, nhưng CEO Lee Sung Soo tố cáo rằng thông điệp này chính là tham vọng kinh doanh bất động sản, xây dựng đế chế Kpop ở nước ngoài. Lee Soo Man được cho là muốn lợi dụng aespa để đạt được tham vọng kinh doanh bất động sản của mình. Người sáng lập SM muốn xây dựng các thành phố Kpop ở nước ngoài, bao gồm cả casino và các lễ hội âm nhạc, nơi mọi người có thể hút cần sa hợp pháp.

Lee Sung Soo tiết lộ bí mật chấn động: "Thực tế ông ta đã xin quyền sở hữu đất đai ở nước ngoài, nhưng chỉ xin được quyền sử dụng đất nên chưa thể triển khai dự án. Nghiêm trọng hơn đó là việc xây dựng thành phố Kpop có liên quan đến sòng bạc. Ông ta còn nói về việc hợp thức hóa cần sa để thu hút nhiều khách, giúp lễ hội âm nhạc vui vẻ hơn".

Ban lãnh đạo và nhiều nghệ sĩ công ty đã can ngăn ý tưởng này của Lee Soo Man. Người sáng lập SM không chỉ dùng nguồn lực riêng, mà muốn dùng cơ sở hạ tầng của công ty để xây dựng "đế chế Lee Soo Man" ở nhiều quốc gia.

Lee Soo Man có tham vọng xây dựng thành phố Kpop ở nước ngoài, liên kết với casino, lễ hội âm nhạc và thậm chí là cần sa

"Đi đêm" với HYBE, thao túng nghệ sĩ công ty

Động thái Lee Soo Man bắt tay với kình địch HYBE Labels được cho là để đối chọi với liên minh SM Entertainment & Kakao, "hất cẳng" 2 CEO Lee Sung Soo, Tak Young Joon và giành lại quyền điều hành cũng như vai trò nhà sản xuất lớn nhất trong công ty. Sau đó, HYBE "lật kèo" tuyên bố sẽ tôn trọng di sản của SM, không đưa Lee Soo Man trở lại giữ các chức vụ công ty.

Những tưởng tuyên bố này đã xoa dịu được dư luận, nhưng theo CEO Lee Sung Soo, đây chỉ là lời dối gạt. Lee Soo Man không được quyền sản xuất album tiếng Hàn trong 3 năm. Nhưng ông vẫn có quyền sản xuất album tiếng Nhật, Anh, Trung... cho tất cả các nghệ sĩ SM, do công ty con Like Planning của Lee Soo Man có trụ sở ở nước ngoài. CEO Lee Sung Soo đã gọi tuyên bố của HYBE trong thương vụ này là "vớ vẩn".

Thương vụ Lee Soo Man bán cổ phiếu cho đối thủ HYBE khiến công chúng sốc nặng

Ngoài ra, Lee Soo Man còn ra chỉ thị yêu cầu các nghệ sĩ và nhân viên phải thể hiện trước truyền thông rằng họ cần Lee Soo Man, "SM sẽ không còn là SM nếu thiếu vắng Lee Soo Man". Ông cũng yêu cầu tất cả nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty con CT Planning cho tất cả các hoạt động quảng bá ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Lee Soo Man còn lùi lịch phát hành các album về nửa cuối năm, khiến doanh thu quý đầu tiên của SM Entertainment bị giảm sút, để củng cố luận điểm "công ty không có lãi nếu không có Lee Soo Man".

Kết video, CEO Lee Sung Soo nói rằng đây chỉ là tuyên bố đầu tiên và anh sẽ tiếp tục "bóc phốt" Lee Soo Man trong các video tiếp theo.

CEO Lee Sung Soo sẽ tiếp tục "bóc phốt" Lee Soo Man

Nguồn: YouTube