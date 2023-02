Viễn cảnh HYBE và SM về chung nhà: Cặp kỳ phùng địch thủ EXO - BTS, BLACKPINK - Red Velvet bỗng thành anh chị em?

Sáng 10/2, làng giải trí chấn động bởi thông tin tập đoàn HYBE mua lại 14,8% cổ phần SM Entertainment từ người sáng lập Lee Soo Man, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty này. Thông tin này khiến fan Kpop ngỡ ngàng bởi từ 2 đối thủ cạnh tranh, SM sẽ về dưới trướng HYBE. Quyết định của Lee Soo Man nhằm ngăn chặn 2 CEO Lee Sung Soo & Tak Young Joon cùng Hội đồng quản trị bán cổ phiếu và nâng tầm hợp tác chiến lược với Kakao.

Tuy nhiên ngay sau đó, phía SM thông báo đã chấm dứt hợp đồng với Lee Soo Man, đồng thời bày tỏ thái độ không đồng tình, cho rằng HYBE mua lại cổ phần SM từ Lee Soo Man là "giao dịch mang tính thù địch", làm giảm giá trị mà công ty đã gây dựng nên. Giữa lúc thượng tầng tranh chấp "nước sôi lửa bỏng", netizen đã bàn tán không ngớt về viễn cảnh khi SM được sáp nhập vào HYBE. 1 trong số đó chính là cặp "kỳ phùng địch thủ" EXO - BTS, BLACKPINK - Red Velvet sẽ về chung công ty, trở thành anh em 1 nhà.

BTS và EXO

EXO - BTS thành anh em chung nhà...

... nhờ cái bắt tay của Bang Shi Hyuk và Lee Soo Man

Đây là điều tưởng chừng như không thể xảy ra, nhưng giờ đây viễn cảnh đó rất có thể trở thành sự thật. EXO ra mắt vào năm 2012, BTS ra đời một năm sau đó. Ngay từ khi mới ra mắt, EXO đã nhận được sự chú ý nhờ có công ty lớn hậu thuẫn, là dự án trọng điểm, quy tụ 12 thành viên với âm nhạc, vũ đạo và ngoại hình đều miễn chê. BTS ra mắt 1 năm sau đó, chỉ đến từ công ty nhỏ và khá chật vật trong những ngày mới debut, gánh trên vai khoản nợ hàng tỉ won.

Tuy nhiên sau đó, nỗ lực không ngừng đã đưa BTS tiến lên hàng ngũ idol thành công tại Kpop, trở thành đối thủ trực tiếp với EXO. 2 nhóm so kè nhau trên mọi mặt trận, 2 fandom cũng luôn sẵn sàng ''xâu xé'' nhau trong những cuộc hỗn chiến trên mạng xã hội. Dù vậy, chính các thành viên EXO và BTS lại rất tôn trọng lẫn nhau, chính vì vậy khi 2 nhóm về chung nhà, rất có thể những viễn cảnh V - Baekhyun, Kai - Jimin chung khung hình sẽ được tái hiện.

V và Baekhyun rất thân thiết với nhau

Kai và Jimin cùng là thành viên hội anh em Parka

BLACKPINK - Red Velvet

Chưa hết, cặp đối thủ BLACKPINK - Red Velvet cũng được xem như sẽ có quan hệ "họ hàng xa" thông qua những thương vụ sáp nhập mua bán của HYBE Labels. Từ năm 2021, HYBE đã bắt tay với YG Entertainment. Trong quá trình này, cựu CEO của YG là anh em Yang Hyun Suk - Yang Min Suk đã bán cổ phần của họ để nắm giữ số tiền mặt trị giá 15 tỷ won (gần 310 tỷ đồng).

Sau đó, HYBE đầu tư tổng cộng 70 tỷ won (1500 tỷ đồng) vào công ty con của YG là YG Plus. Công ty chủ quản của BTS đã mua lại 484,565 cổ phiếu của YG Plus. Kết quả, cổ phần của Big Hit tại YG Plus lên tới 7,7%.

Red Velvet và BLACKPINK trở thành "họ hàng xa"

