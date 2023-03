Chăm da mặt bị xỉn màu vào mùa hè không thể thiếu 3 bước quan trọng này

Thời tiết mùa hè mang lại nhiều nỗi ám ảnh cho không ít chị em khi da mặt xuất hiện 1 loạt các vấn đề “oái oăm” như: cháy nắng, đen sạm, nổi mụn tùm lum,... Để làn da luôn được căng khỏe và mướt mịn suốt mùa hè thì chị em cần nắm giữ những bí kíp dưỡng da quan trọng. Bên cạnh các công đoạn skincare thiết yếu như tẩy trang, rửa mặt,... thì dưới đây là 3 “công thức” chăm da mà chị em không thể bỏ lỡ trong mùa nắng nóng sắp tới.

Dưỡng ẩm

Mùa hè là thời điểm sử dụng máy lạnh thường xuyên, cộng thêm thời tiết nóng bức nên rất dễ khiến làn da rơi vào tình trạng mất nước. Từ đó da sẽ khô sần và xuất hiện nếp nhăn ở các vị trí như trán, miệng và xung quanh mắt. Muốn bảo vệ da dẻ và tránh “thảm họa” tuổi già gõ cửa quá sớm thì chị em nhất định phải chăm dưỡng ẩm. Công dụng của kem dưỡng ẩm là bổ sung độ ẩm từ sâu bên trong, ngăn cản sự mất nước để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh. Dưỡng ẩm có vai trò quan trọng trong việc thiết lập và bảo vệ da, vậy nên chị em đừng cho rằng đây là công đoạn không cần thiết khi skincare vào mùa nóng.

Lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho chị em đó là dưỡng ẩm dạng gel để vừa làm mát da mặt vừa không gây bí lỗ chân lông. Nhờ công thức dịu nhẹ và khả năng thẩm thấu nhanh nên món đồ này càng tăng tính hiệu quả với những cô nàng sở hữu làn da dầu, nhờn và dễ nổi mụn. Lưu ý rằng nàng chỉ nên thoa kem dưỡng ẩm 2 lần/ngày: trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy.

Dưới đây là một số sản phẩm được đánh giá tốt mà chị em có thể tham khảo sử dụng:

Tẩy da chết

Tẩy da chết là 1 trong những công đoạn quyết sự tươi sáng mịn màng của làn da, bởi chúng có khả năng loại bỏ bụi bẩn và các tế bào dư thừa. Làn da sau khi được tẩy da chết sẽ trở nên sạch sẽ và thông thoáng, giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới cho da. Nếu chị em cảm thấy da mặt vào mùa hè trông thô ráp và xỉn màu thì đó là dấu hiệu nàng nên tẩy da chết ngay và luôn.

Có 2 loại tẩy da chết: vật lý và hóa học. Tẩy da chết vật lý thường được chiết xuất từ tự nhiên và có kết cấu dạng hạt. Một số thành phần phổ biến bao gồm: bã cafe, đường nâu và muối biển. Còn tẩy da chết hóa học thường chứa AHA, Retinol - các chất có khả năng làm mềm và loại bỏ da chết hiệu quả, vậy nên tẩy da chết hóa học là phương pháp được nhiều chị em ưu ái hơn cả. Có một lưu ý quan trọng đó là sau khi sử dụng các sản phẩm tẩy da chết, chị em cần tích cực “apply" kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời.

Serum Vitamin C

Chu trình chăm da có sử dụng serum vitamin C, đảm bảo làn da của nàng sẽ luôn căng mịn và tươi trẻ bất chấp nắng nóng của mùa hè. Đây đích thực là “bảo bối" chân ái trong việc làm sáng và cải thiện tình trạng không đều màu, giúp phục hồi và chống lão hóa cho da.

Bên cạnh đó, tinh chất vitamin C còn có khả năng hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn bằng cách kích thích sự sản sinh của collagen, giúp da tăng độ đàn hồi một cách hiệu quả. Tia UV là nỗi ám ảnh của da trong mùa hè, vậy nên serum vitamin C sẽ là trợ thủ đắc lực để chống lại oxy hóa và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do, nhân đôi hiệu quả sử dụng kem chống nắng. Lời khuyên cho những chị em mới kết thân với serum vitamin C đó là đừng "ham hố" các sản phẩm có nồng độ cao mà hãy sử dụng từ nồng độ thấp đến cao (5%, 10%, 15%).

Dưới đây là một số sản phẩm được đánh giá tốt mà chị em có thể tham khảo sử dụng:

