Vào ngày 22/5, nhóm nhạc nữ Oh My Girl đã biểu diễn lễ hội âm nhạc ở Đại học Sun Moon, tỉnh Nam Chungcheong. Sau khi Oh My Girl kết thúc phần trình diễn, MC chương trình đã lấy những chai nước nhóm uống dở để làm phần thưởng cho nam sinh. Người này gọi các nam sinh lên sân khấu, yêu cầu họ thể hiện tài năng và trao phần thưởng là các chai nước Oh My Girl uống dở.

Thông tin về vụ việc được lan truyền và đã gây ra "cơn bão" phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích đây là việc làm biến thái quấy rối idol, thương mại hóa tình dục phụ nữ: "Các người định làm gì với chai nước đó", "Tôi không thể tin sinh viên đại học lại như vậy", "Hành động thật thiếu suy nghĩ", "Các người đang trắng trợn thương mại hóa nhóm nhạc nữ thành sản phẩm tình dục"... Đại học Sun Moon cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích theo.

Những chai nước uống dở của Oh My Girl bị đem ra làm phần thưởng

Khi các thành viên biểu diễn xong và bỏ lại chai nước uống dở...

... MC đã lấy chúng để làm phần thưởng cho nam sinh

Đến ngày 26/5, ban tổ chức lễ hội âm nhạc và hội sinh viên Đại học Sun Moon đã đưa ra lời xin lỗi: "Chúng tôi xin lỗi tất cả những ai cảm thấy khó chịu và bị tổn thương. Đây là hành động ngoài ý muốn của ban tổ chức, diễn ra khi chưa được sự cho phép của nhà trường và người biểu diễn. Chân thành xin lỗi người hâm mộ của Oh My Girl. 1 lần nữa chúng tôi xin lỗi vì đã làm hoen ố danh tiếng nhà trường. Chúng tôi cũng sẽ quản lý kỹ lưỡng những lễ hội sau này".

MC trực tiếp bày trò sau đó lên tiếng: "Tôi nghĩ đây là hành động ăn mừng và cuối cùng lại gây tổn hại cho người khác. Tôi xin lỗi vì đã đem những chai nước Oh My Girl uống dở đem làm phần thưởng. Trong số các nam sinh thể hiện tài năng, có 1 người đã rất xấu hổ. Chuyện xảy ra do tôi thiếu kinh nghiệm, nên xin hãy khiển trách tôi chứ đừng khiển trách các bạn sinh viên".

Lời xin lỗi của ban tổ chức nhạc hội và hội sinh viên Đại học Sun Moon không đủ để xoa đi cơn giận dữ của người hâm mộ Oh My Girl

Nguồn: Osen, News1

https://kenh14.vn/chai-nuoc-uong-do-cua-nhom-nhac-nu-bi-dem-lam-phan-thuong-phan-no-van-nan-thuong-mai-hoa-tinh-duc-idol-20240526171604285.chn