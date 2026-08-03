Cha mẹ xúc động khi thấy con gái chưa chào đời mỉm cười trong lúc siêu âm

Một cuộc khám thai định kỳ đã trở thành kỷ niệm khó quên đối với cặp vợ chồng người Canada sau khi họ chứng kiến hình ảnh dường như là nụ cười của con gái chưa chào đời của mình khi siêu âm.

Khoảnh khắc ấm lòng này, được ghi lại bằng camera, đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến hàng nghìn người xem xúc động.

Cặp vợ chồng đang đi siêu âm định kỳ thì sự việc cảm động đã xảy ra. Trong lúc siêu âm, người cha nghiêng người về phía bụng bầu của vợ mình, Lia Oliveira, và âu yếm chào đón đứa con chưa chào đời.

"Chào buổi sáng. Chúc cuối tuần vui vẻ. Em có đói không?", anh nhẹ nhàng nói trước khi đặt một nụ hôn lên bụng Oliveira. Vài giây sau, khi anh lùi lại và nhìn quanh phòng, mọi người đều nhận thấy điều kỳ diệu trên màn hình siêu âm. Em bé dường như nở một nụ cười nhỏ, có vẻ như đang đáp lại giọng nói của cha mình.

Cha mẹ chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu khi bé gái chưa chào đời mỉm cười trong lúc siêu âm. Ảnh cắt từ clip/Instagram Liaolive



Phản ứng bất ngờ đó ngay lập tức khiến cả căn phòng tràn ngập niềm vui. Các thành viên gia đình và nhân viên y tế reo hò vui mừng, khuyến khích người cha tiếp tục nói chuyện với em bé khi họ theo dõi biểu cảm đáng yêu trên màn hình.

Khoảnh khắc quý giá đó đã được chị gái của Oliveira ghi lại, cô đã kịp bắt được nụ cười của em bé trong lúc siêu âm. Đoạn clip đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng, với nhiều người dùng mạng xã hội gọi đó là một trong những khoảnh khắc mang thai ngọt ngào nhất mà họ từng thấy.

Nhớ lại khoảnh khắc xúc động đó, Oliveira thừa nhận cô đã vô cùng hạnh phúc. "Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảm xúc và ngay lập tức bật khóc vì hạnh phúc".

Mặc dù thai nhi trong bụng mẹ thường có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, bao gồm cười, ngáp và cau mày, nhưng cha mẹ hiếm khi được chứng kiến những biểu cảm đó trong siêu âm. Dù đó là sự trùng hợp hay phản ứng với giọng nói quen thuộc của cha, khoảnh khắc cảm động đó đã trở thành một kỷ niệm đáng trân trọng đối với gia đình.