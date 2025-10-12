Cha mẹ lớn tuổi thường xuyên làm 3 chuyện này chẳng khác nào đang hủy hoại gia đình

Trong một gia đình, không phải lúc nào mâu thuẫn cũng đến từ con cái. Đôi khi, chính cha mẹ - ở tuổi đã ngoài 50 - lại vô tình là nguồn cơn khiến không khí gia đình trở nên nặng nề, khi vẫn giữ ba thói quen tưởng chừng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa các thế hệ.

1. Can thiệp quá sâu vào cách con cái dạy con

Trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn video khiến nhiều người cảm thấy “nghẹt thở”: Một bé trai tầm 4 - 5 tuổi nằm lăn ra giữa siêu thị, vừa khóc vừa đòi mua đồ chơi.

Mẹ cậu bé cố gắng bình tĩnh giải thích, hướng dẫn con cách kiểm soát cảm xúc và bày tỏ mong muốn. Nhưng bà nội đứng bên cạnh lại liên tục nói: “Đừng khóc nữa, bà mua cho”, khiến đứa trẻ càng gào khóc to hơn.

Khi người cha mất kiên nhẫn kéo mẹ mình ra và nói: “Mẹ đừng thêm rối nữa”, bà nội liền tủi thân, bắt đầu kể lể giữa chốn đông người. Cuối cùng, cả nhà cãi vã, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Câu chuyện phản ánh một thực tế không hiếm gặp trong nhiều gia đình Việt: người lớn tuổi vì thương con, thương cháu mà can thiệp quá sâu vào cách giáo dục. Nhưng sự nuông chiều, bao bọc quá mức lại dễ khiến trẻ mất đi giới hạn và làm suy yếu vai trò của cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái.

Những bậc cha mẹ hiểu chuyện thường biết “giữ miệng” đúng lúc – không phải vì lạnh nhạt, mà là tôn trọng quyền làm cha mẹ của con mình. Sự tin tưởng đó không chỉ giúp thế hệ trẻ tự rút kinh nghiệm và trưởng thành, mà còn khiến gia đình bớt mâu thuẫn, thêm ấm êm.

2. Mang chuyện nhà đi kể với người ngoài

Người xưa nói “nhà nào cũng có chuyện khó nói”. Đặc biệt với những ông bà sẵn sàng bỏ công việc, dốc sức chăm cháu, cảm giác thiệt thòi, tủi thân là điều dễ hiểu. Nhưng nhiều người khi gặp chuyện không vui lại chọn cách trút bầu tâm sự với hàng xóm, bạn bè, thậm chí là người quen sơ.

Cách này có thể giúp giải tỏa cảm xúc tạm thời, nhưng hậu quả lâu dài thì khó lường. Khi “chuyện nhà” bị đưa ra ngoài, không chỉ làm tổn hại thể diện của con cái, mà còn khiến gia đình trở thành chủ đề bàn tán. Thậm chí, những lời nói vô tình có thể bị bóp méo, lan truyền rồi quay ngược lại gây tổn thương chính cho người trong cuộc.

Nhà là nơi để che chở, không phải sân khấu để người khác bàn luận. Biết giữ kín chuyện riêng, “khóa miệng” đúng lúc, cũng là một cách gìn giữ thể diện cho con cái và giữ bình yên cho chính mình.

3. Xen vào mâu thuẫn của vợ chồng con

Một bạn đọc từng chia sẻ câu chuyện của mình:

Cô giúp con trai và con dâu chăm cháu, nhưng gần đây hai vợ chồng trẻ thường xuyên cãi nhau. Thấy con dâu ấm ức, bà khuyên rằng “đàn ông đi làm vất vả, con nhịn chút đi”. Không ngờ, lời khuyên ấy lại khiến con dâu càng tổn thương hơn.

Trên thực tế, chuyện vợ chồng bất đồng là điều không tránh khỏi. Nhưng khi cha mẹ can thiệp, chỉ cần một chút thiên vị hay “đứng về phe” nào đó cũng có thể khiến mâu thuẫn trầm trọng hơn.

Nghiên cứu của Đại học Cambridge từng chỉ ra rằng con người có xu hướng thiên vị người có quan hệ huyết thống - gọi là “thiên kiến bảo vệ”. Vì vậy, dù vô thức, cha mẹ thường có xu hướng bênh vực con ruột.

Điều tốt nhất người lớn có thể làm trong những tình huống như vậy là giữ im lặng, quan sát từ xa. Hãy để vợ chồng trẻ tự học cách giải quyết vấn đề, vì đó là “bài học bắt buộc” trong hôn nhân. Khi cha mẹ không xen vào, họ sẽ có không gian để lắng lại, thấu hiểu nhau hơn.

“Biết giữ miệng” không có nghĩa là thờ ơ, mà là biết khi nào nên nói, khi nào nên lặng im. Đó là một dạng trí tuệ trong đời sống gia đình, đặc biệt với những người đã bước sang tuổi trung niên.

Một gia đình bớt đi tranh cãi, thêm chút bao dung, không chỉ giúp thế hệ con cháu trưởng thành trong yêu thương mà còn để cha mẹ an nhiên tận hưởng tuổi già.

Tuy nhiên, những quan điểm trên chỉ phản ánh góc nhìn của tác giả - không phải chuẩn mực tuyệt đối cho mọi gia đình. Bởi mỗi nhà có hoàn cảnh, cách ứng xử và nền tảng khác nhau. Điều quan trọng nhất, vẫn là tìm ra giới hạn hài hòa để yêu thương không trở thành gánh nặng.