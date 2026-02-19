Cha mẹ EQ cao sẽ không nói với con 4 câu này khi nhận lì xì

Tết không chỉ là dịp sum vầy mà còn là "bài kiểm tra EQ" lớn nhất trong năm với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Trong khoảnh khắc tưởng như rất vui vẻ là lúc trẻ em được nhận lì xì, nhiều câu hỏi vô tình bật ra từ người lớn lại có thể khiến niềm vui ấy trở nên… kém trọn vẹn.

Cha mẹ có EQ cao hiểu rằng cách người lớn phản ứng trong những tình huống nhỏ ngày Tết sẽ định hình cảm xúc, suy nghĩ và cả mối quan hệ của trẻ về sau. Dưới đây là 5 câu hỏi quen thuộc mà cha mẹ nên tránh khi con vừa nhận lì xì.

1. "Được bao nhiêu tiền đấy con?"

Đây có lẽ là câu hỏi phổ biến nhất mỗi dịp Tết, nhưng cũng là câu hỏi dễ khiến trẻ rơi vào tình huống khó xử nhất. Khi bị hỏi số tiền nhận được, trẻ có thể bắt đầu so sánh mình với anh chị em, bạn bè hoặc cảm thấy xấu hổ nếu số tiền "ít hơn mong đợi" của người lớn.

Về lâu dài, câu hỏi này vô tình dạy trẻ rằng giá trị của việc lì xì nằm ở con số, thay vì ý nghĩa chúc phúc đầu năm.

(Ảnh minh họa)

2. "Sao người ta lì xì ít thế?"

Nhận xét về số tiền trong phong bao, dù là nói vui, cũng có thể khiến trẻ hình thành suy nghĩ đánh giá người khác qua tiền bạc. Trẻ dễ hiểu rằng: lì xì nhiều mới là "tốt", lì xì ít là "keo kiệt" – quan niệm không hề lành mạnh.

Cha mẹ có EQ cao thường tránh bình phẩm và thay vào đó nhấn mạnh rằng lì xì là tấm lòng, không phải thước đo mối quan hệ.

3. "Đưa đây bố mẹ cầm hộ cho"

Đây có lẽ là câu nói "kinh điển" mỗi dịp Tết, nhưng cũng là câu dễ làm trẻ mất niềm tin nhất.

Nếu không có sự giải thích rõ ràng, trẻ sẽ cảm thấy công sức chúc Tết của mình bị "tước mất thành quả". Lâu dần, trẻ có thể hình thành suy nghĩ là người lớn không tôn trọng cảm xúc và quyền sở hữu của mình. Bố mẹ EQ cao không phải là không giữ tiền cho con, mà là giải thích và thỏa thuận minh bạch.

4. "Lớn rồi mà còn được lì xì à?"

Câu nói này có thể khiến trẻ cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng ngay trong khoảnh khắc đáng lẽ phải vui vẻ. Đặc biệt với học sinh lớn, học sinh cuối cấp, đây còn là lời nhắc vô hình về áp lực "phải lớn", "phải trưởng thành", trong khi Tết vốn là dịp để trẻ được thoải mái là chính mình. Cha mẹ nên để trẻ tận hưởng niềm vui đúng với độ tuổi của mình.

(Ảnh minh họa)

Cách người lớn cư xử trong những tình huống nhỏ ngày Tết chính là "bài kiểm tra EQ" âm thầm, không chỉ với trẻ em, mà với cả cha mẹ. Một người có EQ cao sẽ hiểu rằng, điều trẻ cần lúc này không phải là những câu hỏi dồn dập, mà là sự tôn trọng và cảm giác an toàn về mặt cảm xúc.

Một câu hỏi tưởng chừng nhỏ nhưng nếu lặp đi lặp lại qua nhiều năm, có thể định hình cách trẻ nhìn nhận về tiền bạc, giá trị bản thân và các mối quan hệ xã hội. Với cha mẹ, giữ EQ cao trong những khoảnh khắc này không phải là điều gì to tát. Đôi khi, chỉ cần bớt hỏi, bớt nhận xét, bớt so sánh để Tết thực sự là dịp trẻ em được vui trọn vẹn, đúng nghĩa.