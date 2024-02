Cha mẹ dạy con theo 4 kiểu này, chẳng trách con càng lớn càng cục tính, nóng nảy

Sự quan tâm, tình yêu thương, cùng với việc đặt ra những giới hạn và kỳ vọng phù hợp từ phía cha mẹ sẽ hình thành nên những đặc điểm tính cách và tâm lý ổn định cho trẻ. Cha mẹ cần phải là những người hướng dẫn, là tấm gương về hành vi, cảm xúc và cách xử lý các tình huống trong cuộc sống để trẻ có thể học hỏi và phát triển một cách toàn diện.

Tuy nhiên, có 4 kiểu nuôi dạy dễ khiến con cái gặp áp lực, dần nảy sinh những tính xấu, thậm chí khiến con càng lớn càng cục tính, nóng nảy:

1. Hay cáu gắt với con cái, đem sự bực tức trong công việc "xả" vào con

Việc hay cáu gắt và "xả" sự bực tức trong công việc vào con cái có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực lên tâm lý và sự phát triển của trẻ. Đầu tiên, nó tạo ra một môi trường gia đình căng thẳng, không an toàn, đối với trẻ em, gia đình là nơi chúng tìm kiếm sự an ủi và bảo vệ. Khi cha mẹ thường xuyên mất kiểm soát và cáu gắt, trẻ sẽ cảm thấy bất an và lo sợ.

Hơn nữa, hành vi này còn có thể ảnh hưởng đến khả năng xây dựng mối quan hệ của trẻ, làm suy giảm lòng tự trọng và có thể khiến trẻ học theo cách giải quyết xung đột bằng sự tức giận và hành vi tiêu cực. Trong trường hợi nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến rối loạn tâm lý, hành vi xấu hoặc trầm cảm ở trẻ.

Ngoài ra, trẻ em còn có nguy cơ phát triển thái độ tiêu cực đối với công việc và công sức lao động nói chung nếu chúng liên tục chứng kiến sự bực tức của cha mẹ liên quan đến công việc. Điều quan trọng là cha mẹ cần nhận thức được tác động của hành vi của mình lên con cái và học cách quản lý cảm xúc để tạo ra một môi trường lành mạnh cho sự phát triển của trẻ.

2. Quá khắt khe, không cho con sự tự do, thoải mái

Áp dặt quá khắt khe và không cho trẻ sự tự do, thoải mái có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho sự phát triển của trẻ. Điều này có thể khiến trẻ cảm thấy bị áp lực, bất hạnh và có thể dẫn đến mất lòng tin vào cha mẹ. Trẻ em cũng có thể phát triển những hành vi chống đối hoặc cảm giác sợ hãi với việc đưa ra quyết định độc lập.

Ngoài ra, việc bị hạn chế tự do có thể ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo và khám phá của trẻ, làm giảm tự tin và khả năng thích ứng với các tình huống mới. Trẻ có thể gặp khó khăn trong việc thiết lập mối quan hệ lành mạnh với người khác và phát triển kỹ năng xã hội cần thiết.

Ảnh minh họa.

3. Con coi như "ông bà hoàng", chiều chuộc mọi thứ

Việc chiều chuộng trẻ như "ông bà hoàng" và cung cấp mọi thứ theo yêu cầu có thể dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực trong quá trình phát triển của trẻ. Trẻ em có thể trở nên ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và không biết cách đối mặt với từ chối hoặc thất bại. Sự thiếu hụt trong việc phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề và tự lập cũng là một vấn đề, bởi trẻ không có cơ hội để học hỏi và luyện tập những kỹ năng này khi mọi nhu cầu và muốn đều được đáp ứng ngay lập tức.

Hơn nữa, thái độ không tôn trọng người khác và thiếu lòng biết ơn cũng có thể hình thành khi trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường không có giới hạn và luôn được chiều chuộng. Điều này không những ảnh hưởng đến mối quan hệ của trẻ với bạn bè và gia đình mà còn gây khó khăn khi trẻ bước vào đời sống xã hội, nơi mà sự cân nhắc và tôn trọng lẫn nhau là rất quan trọng.

Vì vậy, việc giáo dục trẻ cần phải bao gồm việc thiết lập ranh giới, dạy trẻ biết chờ đợi, giáo dục về giá trị của công việc và sự tự lập để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện và hòa nhập tốt vào xã hội.

4. Không đem đến cho con cảm giác an toàn

Khi cha mẹ không đem lại cho con cảm giác an toàn, con cái thường cảm nhận được sự thiếu vắng một bầu không khí ổn định và bảo vệ trong gia đình. Điều này có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, như sự vô tâm, thiếu quan tâm, không lắng nghe hoặc không hiểu rõ nhu cầu và nỗi sợ hãi của trẻ. Khi trẻ không cảm thấy được an toàn, chúng có thể phát triển một loạt các vấn đề về mặt cảm xúc và hành vi, như mất tự tin, lo âu, hoặc khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Một môi trường gia đình không an toàn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập và sự phát triển tổng thể của trẻ. Vì vậy, việc cung cấp sự an toàn cho con cái, không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần và cảm xúc, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cha mẹ, nhằm đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh và toàn diện cho con cái.