Cha mẹ có con thành công thường làm 5 việc: Số 4 tưởng chỉ vui không ngờ lại rất bổ ích

Nuôi dạy một đứa trẻ cũng gần giống như việc bạn chăm sóc cho một cái cây. Nếu bạn đặt vào đó tất cả thời gian, công sức và tâm huyết của mình, chắc chắn cái cây sẽ phát triển tốt xanh tốt, đơm hoa kết trái. Còn ngược lại, nếu bạn phó mặc mọi thứ cho sự may rủi, chẳng thèm chăm bón hay tưới tắm, thì dù cái cây có sống sót, hẳn nó cũng sẽ rất còi cọc.

Các chuyên gia giáo dục cho biết không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không. Muốn thành công như vậy tất nhiên các em sẽ cần đến sự chăm chỉ, nỗ lực và kỷ luật - mà những điều này thì lại thường được chính các phụ huynh bồi đắp và rèn luyện cho con.

Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, đây là 5 việc mà đa số cha mẹ những đứa trẻ thành công vẫn hay làm. Hãy tham khảo và điều chỉnh cho phù hợp với con em mình để cùng cải thiện kết quả học tập của các con, bạn nhé.

1. Bảo đảm người mẹ được hạnh phúc

(Ảnh minh họa)

Không phải ngẫu nhiên mà có câu nói "Happy wife, happy life", dịch một cách hóm hỉnh là "Vợ vui thì đời mới vui". Các chuyên gia tới từ Tổ chức Marriage Foundation và Đại học Lincoln đã phân tích các dữ liệu từ cuộc nghiên cứu Millennium Cohort (Thuần tập Thiên niên kỷ) - 1 nghiên cứu dài hơi được thực hiện tại Đại học London, thu thập dữ liệu của 13.000 cặp vợ chồng tại Anh có con sinh ra vào năm 2000 hoặc 2001. Họ đã xem xét mức độ hài lòng của các cặp đôi trong mối quan hệ của họ khi đứa trẻ được 9 tháng tuổi. Sau đó, các giai đoạn được tua nhanh đến 14 năm sau để xem cặp vợ chồng đang hạnh phúc ra sao và họ có còn ở bên nhau nữa hay không, những đứa con tuổi teen của họ có vấn đề gì về sức khỏe tâm thần hay không cũng như bố mẹ và con cái gần gũi ra sao với nhau.



Kết quả cho thấy 4 tiêu chí nói trên liên quan đến sự hài lòng của người mẹ nhiều hơn là sự hài lòng của người cha. Ví dụ, các bé trai có sức khỏe tâm thần tốt hơn khi có mẹ hạnh phúc gấp đôi những bà mẹ khác...

2. Làm gương tốt cho con

(Ảnh minh họa)

Hãy tưởng tượng tương lai của con bạn sẽ như thế nào nếu bé có khả năng đối mặt với các thử thách. Bố mẹ kiên định vai trò làm gương cho con bao nhiêu thì càng giúp con kiên định hơn trong tương lai. Các chuyên gia tới từ Đại học Pennsylvania và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã nghiên cứu 520 trẻ em 4 và 5 tuổi xem các em kiên định ra sao bằng cách quan sát xem người lớn nỗ lực thế nào với cùng 1 nhiệm vụ. Họ cũng xem sự kiên định của trẻ bị ảnh hưởng ra sao bởi những lời nói của người lớn, ví dụ như "Việc nỗ lực là rất quan trọng". Trẻ nhỏ kiên định nhất khi người lớn cũng nỗ lực và nói về sự cần thiết phải cố gắng, dù khi đó mọi chuyện đều rất khó khăn.



3. Cùng tham gia vào quá trình học tập của con

Theo các nhà nghiên cứu tại Anh, các bậc phụ huynh sẽ giúp được việc học của con nhiều nhất khi đọc cho con nghe, nghe con đọc, giúp con học chữ, số, các bài hát, tương tác với con...

(Ảnh minh họa)

Khi trẻ lớn hơn, chúng sẽ học tốt hơn ở trường khi có cha mẹ cùng đi các buổi học ngoài thực tế, tham gia vào lớp học, thể hiện sự quan tâm đến trường học, hướng dẫn con làm bài tập về nhà...



4. Cho con đi học nhạc

Việc học nhạc không chỉ giúp trẻ có những phút giây thư giãn, vui vẻ, mà còn thực sự tốt cho quá trình học tập nói chung của trẻ.

Các nhà nghiên cứu tới từ Đại học Georgia và Đại học Alabama đã nghiên cứu 2323 bậc phụ huynh có con ở độ tuổi từ 7 đến 17 đang đi học một loại nhạc cụ nào đó và trong đó, đa số các bậc phụ huynh đều tin rằng việc học nhạc giúp con họ quản lý thời gian và cải thiện khả năng chú ý tốt hơn.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, 85% các bậc phụ huynh cảm thấy những bài học về âm nhạc giúp các con cải thiện sự kiên nhẫn, độ bền bỉ và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ, thậm chí là nhiệm vụ khó. 71% các bậc phụ huynh tin rằng vì học nhạc nên trẻ cũng giỏi hơn trong việc sắp xếp các ưu tiên và tự hạn chế thời gian xem tivi hoặc ipad, điện thoại vì biết khi làm như vậy, chúng sẽ có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động quan trọng với chúng.



5. Dạy con cách tập trung

Theo chuyên gia tâm lý học tới từ Đại học Standford, Nir Eyal, tác giả cuốn Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life (Tạm dịch: Vượt qua xao nhãng: Làm sao để kiểm soát sự chú ý và chọn lựa cuộc sống của bạn), việc "vượt qua xao nhãng" là kỹ năng quan trọng nhất mà chúng ta sẽ cần đến trong tương lai. Thế nhưng, đây lại là điều mà nhiều bậc cha mẹ không dạy cho con. Chuyên gia Nir cho biết, điểm mấu chốt nằm ở việc các phụ huynh nên dạy trẻ tại sao việc giới hạn thời gian xem tivi hay các thiết bị điện tử khác lại quan trọng, và sau đó cho chúng quyền tự quyết định hạn mức thời gian được phép xem.

Chuyên gia tâm lý học Nir Eyal và bìa cuốn sách "Vượt qua sự xao nhãng" của anh.

Trong trường hợp của mình, khi con gái còn nhỏ, chuyên gia Nir và vợ đã ngồi xuống nói chuyện với con, giải thích rằng nếu dành nhiều thời gian cho iPad nghĩa là cô bé sẽ có ít thời gian hơn để tham gia các hoạt động thú vị khác, như chơi cùng bạn bè, hoặc ra bể bơi. Sau đó, họ giải thích rằng các ứng dụng và video mà cô bé yêu thích được tạo ra để cô bé muốn xem chúng càng nhiều càng tốt. Cuối cùng, họ hỏi cô bé rằng theo cô bé thì thời gian xem iPad mỗi ngày bao nhiêu là đủ. Thay vì nói "cả ngày", cô bé đã nói "2 chương trình biểu diễn".



Theo INC