Cha Eun Woo và 3 khung hình gấp đôi visual tại event, huyền thoại nhất vẫn là với Song Hye Kyo

Cha Eun Woo là một trong những mỹ nam hàng đầu Kpop hiện nay với gương mặt hút hồn, hoàn hảo không góc chết. Thậm chí, anh chàng còn được công chúng ví von với cái tên "thiên tài khuôn mặt" vì ngoại hình quá đỗi điển trai, đẹp như tượng tạc không có điểm gì để chê.

Mỗi lần Cha Eun Woo xuất hiện đều dễ dàng "đốn tim" người nhìn với những khung hình 10 điểm nhan sắc. Không những thế, mỹ nam đình đám còn nhiều lần gây sốt với loạt khoảnh khắc bùng nổ visual khi đứng cạnh dàn sao nữ nổi tiếng.

Visual cực phẩm khiến Cha Eun Woo được gọi là "thiên tài khuôn mặt"



Han So Hee

Khung hình của Cha Eun Woo với Han So Hee từng khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao bởi như công chúa, hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Cặp mỹ nam, mỹ nữ thu hút mọi ánh nhìn trong trang phục all white nằm trong BST Xuân Hè 2023 Dior tại sự kiện VIP của thương hiệu diễn ra tại Los Angeles vào tháng 4/2023. Nếu như Cha Eun Woo đầy điển trai, nam tính với bộ suit cách điệu, độc đáo thì Han So Hee lại nữ tính, dịu dàng trong mẫu đầm xếp ly thướt tha, thanh lịch, tạo nên khung hình khó có thể rời mắt.

Haerin (NewJeans)

Mới đây, Cha Eun Woo và Haerin cùng góp mặt trong sự kiện Dior Cruise 24 diễn ra tại cửa hàng Dior Flagship ở Hồng Kông (Trung Quốc). Thành viên NewJeans ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, trang nhã trong mẫu váy trắng phối cùng corset cánh bướm lạ mắt. Dù diện bộ suit tối giản, đơn điệu nhưng Cha Eun Woo vẫn điển trai ngút ngàn với gương mặt góc cạnh, cuốn hút. Đặc biệt, 2 ngôi sao Kpop còn tạo nên khoảnh khắc gấp đôi visual khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi chung khung hình tại sự kiện.

Song Hye Kyo

Nói về khoảnh khắc đứng cạnh sao nữ gây sốt của Cha Eun Woo thì chắc chắn không thể không nhắc đến Song Hye Kyo. Cặp chị em đình đám Kbiz từng khiến MXH dậy sóng, nhận được lượng tương tác khủng khi đứng chung khung hình trong sự kiện của Chaumet. 2 ngôi sao mang đậm vibe chị em tài phiệt trong trang phục sang trọng, nhã nhặn tông màu đen trắng cùng điểm nhấn trang sức lấp lánh của thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp Pháp.

Khung hình đầy quyền lực, huyền thoại như cặp chị em tài phiệt của Cha Eun Woo và Song Hye Kyo



Sau đó, Song Hye Kyo và Cha Eun Woo tiếp tục gây sốt khi hội ngộ tại event Chaumet tháng 9 vừa qua. Cả 2 đều diện trang phục tối giản, thanh lịch nhưng vẫn khiến dân tình "sốt xình xịch" với visual sáng bừng, đẳng cấp. Đặc biệt, dù cách nhau tận 16 tuổi nhưng 2 ngôi sao vẫn không hề hiện hữu khoảng cách tuổi tác khi đứng chung khung hình.