CEO Dh Foods chơi lớn, thưởng 10 triệu cho mỗi nhân viên nhuộm tóc xanh

Một buổi sáng cuối năm, không khí tại Dh Foods bỗng trở nên khác lạ. Từ thang máy, hành lang văn phòng đến nhà xưởng, những mái tóc xanh xuất hiện ngày một nhiều. Ban đầu là ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng cười và sự hào hứng. Màu tóc thương hiệu phủ khắp không gian làm việc, biến một ngày bình thường thành "lễ hội" nhỏ đầy năng lượng.

Sự trẻ trung được lan tỏa khắp nhân sự công ty bởi CEO

Ý tưởng bắt đầu rất giản dị. Trong những ngày cận Tết dương lịch, một nhóm nhân viên trẻ đùa vui: "Hay Tết này nhuộm tóc đi ăn Tết cho khác?". Câu nói tưởng chỉ để vui, bởi màu xanh thương hiệu của Dh Foods vốn không dễ "chơi".

Nhưng câu chuyện rẽ hướng khi ông Nguyễn Trung Dũng, CEO Dh Foods, tình cờ nghe được. Thay vì gạt đi, ông lại hưởng ứng. Thậm chí, ông còn "xúi" Giám đốc Sale & Marketing nhuộm tóc trước. Khi nhận được câu trả lời: "Anh nhuộm trước thì em mới dám", vị CEO không do dự. Lần đầu tiên trong đời, ông Dũng tẩy tóc và nhuộm xanh.

CEO Nguyễn Trung Dũng không do dự thay đổi

Từ câu chuyện vui, ban lãnh đạo nhanh chóng biến ý tưởng thành một hoạt động nội bộ chính thức. Quy định được đưa ra rõ ràng: bất kỳ nhân viên nào nhuộm tóc xanh Dh Foods và đổi avatar Facebook sẽ được thưởng 10 triệu đồng. Chương trình áp dụng cho toàn bộ nhân sự, từ khối văn phòng đến công nhân tại nhà máy.

Từ khối văn phòng đến khối nhà máy đều tích cực hưởng ứng

Ban đầu, không ít người còn e dè. Nhuộm tóc màu thương hiệu đồng nghĩa với thay đổi hình ảnh cá nhân, chưa kể thời gian và công sức bỏ ra. Nhưng khi những nhân viên đầu tiên mạnh dạn "xuống tóc", lên hình đẹp và chia sẻ công khai, làn sóng nhanh chóng lan rộng. Có người ngồi salon 6–8 tiếng, có người đến 3 giờ sáng mới xong. Đổi lại, công ty tràn ngập tiếng cười, những bức ảnh, video được chia sẻ với tinh thần hào hứng hiếm thấy.

Lý giải về mức thưởng 10 triệu đồng, ông Nguyễn Trung Dũng cho biết con số này được tính toán kỹ. "Các bạn bỏ tiền, bỏ thời gian và cả sự dũng cảm để thay đổi hình ảnh cá nhân. Khoản thưởng phải đủ để họ thấy xứng đáng, nhưng cũng không tạo áp lực ngân sách cho doanh nghiệp", ông nói.

Theo CEO Dh Foods, đây không phải chiêu trò nhất thời mà là khoản đầu tư cho văn hóa nội bộ. "Nếu cùng một khoản tiền, tôi ưu tiên chi cho nhân viên hơn là truyền thông bên ngoài. Khi nhân viên vui và tự nguyện lan tỏa câu chuyện, giá trị truyền thông sẽ tự nhiên và bền hơn", ông chia sẻ.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện. Không chỉ tiêu, không ép buộc. Nhân viên rủ nhau đi nhuộm tóc, cùng chia sẻ trải nghiệm và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trước thềm năm mới.

Nhân viên Dh Foods hào hứng với màu tóc mới nổi bật

Về phần mình, ông Dũng thừa nhận đây là trải nghiệm hoàn toàn mới. "Lần đầu tẩy tóc ở tuổi này, tôi thấy khá thú vị. Có trải nghiệm mới và thật sự là cảm giác mình… trẻ ra", ông cười.

Sau khi hình ảnh CEO tóc xanh xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng vượt ra ngoài nội bộ. Nhiều đối tác, nhà phân phối, thậm chí khách hàng thân thiết bày tỏ mong muốn tham gia "trend nhuộm tóc xanh". Tuy nhiên, theo ông Dũng, đây là hoạt động dành riêng cho nhân viên và ngân sách doanh nghiệp cũng có giới hạn.

Dưới góc nhìn chuyên gia thương hiệu, câu chuyện của Dh Foods cho thấy một cách tiếp cận khác trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thay vì khẩu hiệu, doanh nghiệp chọn hành động cụ thể, thậm chí "ngược tuổi", để tạo kết nối thật với thế hệ lao động trẻ.

Dh Foods vừa góp mặt trong top 5 Super FMCG Brand – Thương hiệu nằm lòng giới trẻ tại WeYoung 2025, thuộc hệ thống WeChoice Awards. Dấu ấn này đến từ hành trình làm gia vị thuần Việt theo cách mới: tự nhiên hơn, sáng tạo hơn và gần với nhịp sống hiện đại.

Dh Foods lọt vào Top 5 Super FMCG brand 2025 - Giải thưởng WeYoung

Những chai xốt, muối chấm từ nguyên liệu chọn lọc đã đưa đặc sản Việt bước ra khỏi gian bếp truyền thống, trở thành lựa chọn quen thuộc của người trẻ. Với Dh Foods, giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà ở tinh thần cùng làm, cùng đổi mới. Và đôi khi, để trẻ hóa một doanh nghiệp, điều quan trọng không phải là tuổi tác, mà là tư duy.