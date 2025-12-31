2.000 năm nữa mới giàu bằng Elon Musk của năm 2025 nếu mỗi ngày tiết kiệm được 26 tỷ đồng

Trong những năm gần đây, Elon Musk vẫn được xếp hạng là người giàu nhất thế giới trong các bảng xếp hạng tài sản. Theo cập nhật ngày 21/12/2025 của Forbes, tài sản của Elon Musk là 749 tỷ USD (khoảng 19,7 triệu tỷ VND, theo tỷ giá hiện tại).

Elon Musk (Ảnh: Forbes)

Nếu đọc qua thì có lẽ sẽ khó để hình dung được độ lớn của con số này. Thực tế, tiền của Elon Musk hiện tại lớn đến mức vượt xa mọi cách hình dung thông thường về tích lũy tài sản. Bằng chứng là phép tính về tài sản của Elon Musk đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ như sau:

Nếu một người bắt đầu tiết kiệm 1.000.000 USD mỗi ngày (tương đương khoảng 26 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) từ năm 1 Công nguyên - năm Chúa Jesus ra đời - thì đến hôm nay, số tiền tiết kiệm được vẫn ít hơn khối tài sản mà Elon Musk đang nắm giữ.

Cụ thể, tính từ năm 1 Công nguyên đến năm 2025 là 2.024 năm, tương đương 739.266 ngày. Với mức tiết kiệm đều đặn 1 triệu USD/ ngày, tổng số tiền tích lũy được là 739,2 tỷ USD, thấp hơn tài sản của Elon Musk - 748,9 tỷ USD.

Nói cách khác, ngay cả khi bạn tiết kiệm 1 triệu USD mỗi ngày trong suốt hơn 2.000 năm thì bạn vẫn chưa giàu bằng Elon Musk của năm 2025.

Một so sánh khác cũng ấn tượng không kém khi quy đổi sang vàng. Với giá vàng SJC bán ra ngày 31/12 là 154,4 triệu VND thì Elon Musk với tài sản 19,7 triệu tỷ VND có thể mua được hơn 127 triệu cây vàng.

Tất nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng và so sánh tài sản còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như lạm phát, biến động thị trường, lãi suất tiết kiệm,... Nhưng những con số này cho thấy thực tế tốc độ tích lũy tài sản của các tỷ phú công nghệ hiện nay đã vượt xa mọi logic tích lũy truyền thống. Sự giàu có này không đến từ việc để dành lâu dài, mà đến từ khả năng sở hữu cổ phần chi phối trong những doanh nghiệp có giá trị hàng trăm tỷ USD và tăng trưởng theo cấp số nhân.

Elon Musk hiện là nhà sáng lập SpaceX, đồng sáng lập Tesla Motors và PayPal, đồng thời đứng sau hàng loạt công ty công nghệ gây tranh luận và ảnh hưởng sâu rộng. Tính đến cuối năm 2025, Elon Musk trở thành người đầu tiên trong lịch sử có giá trị tài sản ròng vượt mốc 700 tỷ USD. Khối tài sản này chủ yếu đến từ cổ phần của ông trong các doanh nghiệp do chính mình sáng lập hoặc đồng sáng lập.

(Ảnh: Getty Images)

Với Tesla, Elon Musk nắm giữ khoảng 12% cổ phần và giữ vai trò Giám đốc điều hành từ năm 2008. Dù năm 2024, một thẩm phán tại bang Delaware đã hủy bỏ thỏa thuận cho phép Musk nhận thêm gói quyền chọn cổ phiếu tương đương khoảng 9% Tesla, Forbes vẫn ghi nhận 50% giá trị của gói quyền chọn này trong khối tài sản của ông khi Musk tiến hành kháng cáo.

Ở SpaceX - công ty được thành lập năm 2002 - Elon Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần. Sau đợt chào bán cổ phần tư nhân vào tháng 8/2025, SpaceX được định giá khoảng 400 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp tư nhân giá trị nhất thế giới. Ngoài ra, thương vụ mua lại Twitter năm 2022 với giá 44 tỷ USD, sau đó sáp nhập với startup trí tuệ nhân tạo xAI, đã tạo ra một thực thể hợp nhất được định giá khoảng 113 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Bên cạnh đó Elon Musk còn có The Boring Company - startup đào hầm và Neuralink - công ty phát triển công nghệ cấy ghép não, hai doanh nghiệp đã huy động tổng cộng khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân. Tất cả cộng lại tạo nên một hệ sinh thái tài sản khổng lồ, liên kết chặt chẽ với tên tuổi Elon Musk.