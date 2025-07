CEO Andy Byron chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt quả tang ngoại tình với giám đốc nhân sự?

Nguyên văn văn bản xin lỗi được viết dưới tên Andy Byron đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội (bản đã dịch)

Tuyên bố từ CEO Andy Byron

New York, New York - ngày 17 tháng 7 năm 2025

Tôi muốn thừa nhận khoảnh khắc đang lan truyền trên mạng, cùng với sự thất vọng mà nó gây ra. Một đêm lẽ ra tràn đầy âm nhạc và niềm vui đã biến thành một sai lầm cá nhân nghiêm trọng được phơi bày trên một sân khấu rất công khai.

Tôi muốn chân thành xin lỗi vợ tôi, gia đình tôi, và đội ngũ tại Astronomer. Các bạn xứng đáng nhận được những điều tốt hơn từ tôi - với tư cách là người bạn đời, người cha và người lãnh đạo. Đây không phải là con người tôi muốn trở thành, cũng không phải là cách tôi muốn đại diện cho công ty mà tôi đã góp phần xây dựng.

Tôi đang dành thời gian để suy ngẫm, chịu trách nhiệm, và tìm ra những bước tiếp theo cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Tôi mong được tôn trọng sự riêng tư khi tôi xử lý quá trình này.

Tôi cũng muốn bày tỏ sự lo ngại rằng một khoảnh khắc lẽ ra là riêng tư lại bị công khai mà không có sự đồng thuận của tôi. Tôi tôn trọng các nghệ sĩ và người biểu diễn, nhưng tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể suy nghĩ sâu sắc hơn về tác động của việc biến cuộc sống của người khác thành một màn trình diễn công cộng. Như một người bạn từng hát: 'Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you.'"

Andy