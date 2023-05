Celine Dion hủy toàn bộ concert đến năm 2024 sau khi mắc bệnh hiểm nghèo

Celine Dion đã tự mình thông báo tin tức này tới những người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Theo đó, cô tỏ ra tiếc nuối khi không thể hoàn thành những buổi biểu diễn còn lại của tour diễn sau khi mắc bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp gây ra tình trạng cứng khớp.

Cụ thể, mọi buổi biểu diễn của nữ danh ca cho tới tháng 4/2024 đều đã bị hủy bỏ. Tổng cộng sẽ có 42 buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage không được thực hiện. Trong thời gian này, nữ ca sĩ 55 tuổi sẽ tập trung vào việc nghỉ ngơi và chữa bệnh.

"Celine đang tiếp tục được điều trị và cô ấy không thể biểu diễn. Celine đang nỗ lực phục hồi", thông báo từ người đại diện của nữ ca sĩ, "Chúng tôi hi vọng rằng một ngày nào đó, Celine có thể tới mọi thành phố ở châu Âu và biểu diễn cho những người hâm mộ tuyệt vời. Tuy nhiên, thời điểm đó không phải bây giờ".

(Ảnh: E!)

Cũng theo thông báo, đội ngũ y tế của Celine Dion đang tiếp tục đánh giá tình hình để điều trị các triệu chứng bệnh.

Bên cạnh thông báo từ người đại diện, chủ nhân bản hit My Heart Will Go On cũng tỏ ra vô cùng thất vọng khi không thể tiếp tục niềm đam mê âm nhạc của mình. Tuy vậy, cô vẫn khẳng định sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục chữa trị.

"Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng một lần nữa. Mặc dù điều này khiến trái tim tôi tan nát nhưng tốt nhất chúng ta cần hủy việc biểu diễn cho tới khi tôi thực sự sẵn sàng trở lại. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi nóng lòng gặp lại các bạn", Celine gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ.

Trước đó vào tháng 12/2022, Celine Dion đã thông báo về căn bệnh rối loạn thần kinh của mình mang tên SPS. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương (não và tủy sống), khiến người bệnh bị cứng cơ, sau đó sẽ tiếp tục lan rộng và gây ra tình trạng cứng mọi cơ quan trong cơ thể. Chứng bệnh này vô cùng hiếm gặp, chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Đáng buồn thay, căn bệnh này sẽ không thể được chữa khỏi.