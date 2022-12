Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 13 lập kỷ lục tỷ suất người xem: Ông nội qua đời, Song Joong Ki trắng tay?

Sau tập 12 giảm nhiệt, tập 13 Cậu Út Nhà Tài Phiệt nhanh chóng lấy lại phong độ, thậm chí còn ghi nhận một kỷ lục mới. Rating phim lên tới con số 22,5% (tăng 2,7%), lọt vào top 3 phim đài cáp có rating cao nhất Hàn Quốc.

Tập 13 mở đầu khi chủ tịch Jin Yang Cheol trăn trở về sự sống còn của ô tô Soonyang và Do Joon (Song Joong Ki) đã thẳng thắn nói ra vấn đề rằng xe hơi của Soonyang không hợp với thị trường lúc này. Anh cũng muốn ông ủy nhiệm quyền hạn liên quan đến xe Apollo cho mình với lời hứa không để ai dám nghĩ tham vọng ô tô Soonyang của chủ tịch Jin là viển vông, độc đoán. Để thực hiện tham vọng này, Do Joon đã lên sẵn kế hoạch, tận dụng World Cup 2002 sắp diễn ra vì biết trước Hàn Quốc sẽ vào được bán kết. Tuy nhiên trước mắt, công ty Thẻ Soonyang không muốn hợp tác để phát triển xe hơi của tập đoàn.

Ở một diễn biến khác, Mo Hyun Min vô tình phát hiện ra chuyện ông nội chồng bị mê sảng khi chủ tịch tưởng nhầm cháu dâu là mẹ của Yoon Ki (tức bà nội của Do Joon). Ông đã nói ra chuyện sẽ để Yoon Ki làm người thừa kế. Đúng lúc này, Do Joon tới và phát hiện ra vấn đề, anh tức tốc đưa ông nội đi. Sau đó, anh bất ngờ khi ông nội yêu cầu bán ô tô Soonyang, không tiếp tục phát triển xe Apollo dù đây là tham vọng cả đời của ông. Nghe tin này, Do Joon vẫn cố chấp khuyên ông tiếp tục và đưa ra một cuộc cá cược với ông nội.

Ngay sau đó, dù World Cup 2002 mới chỉ khai mạc nhưng Do Joon đã cho treo banner khắp nơi, chúc mừng chiến thắng đầu tiên của Hàn Quốc, đính kèm hình ảnh của ô tô Soonyang. Và quả nhiên, Hàn Quốc thuận lợi có cho mình những trận thắng vẻ vang, thuận lợi tiến vào bán kết, ô tô Soonyang cũng được thơm lây, lập kỷ lục vì doanh thu quá khủng.

Vừa nhận tin vui từ cháu trai chưa lâu thì chủ tịch Jin đột ngột qua đời trong sự ngỡ ngàng của cả gia tộc. Đây cũng là lúc cháu gái duy nhất của chủ tịch Jin - Jin Ye Joon về nước. Gia đình đông đủ cũng là lúc di chúc được công bố. Và bản di chúc này mới được sửa đổi trước khi chủ tịch mất không lâu, theo đó mỗi người sẽ có một phần trong cổ phần hoặc bất động sản, chỉ riêng Do Joon là không được thừa kế gì. Điều này khiến ai cũng hoang mang vì vốn dĩ trước đó, Do Joon gần như đã trở thành người tiếp quản Soonyang. Bản thân Do Joon cũng thực sự ức chế vì không biết ông nội đang suy nghĩ gì.

Sau khi di chúc được công bố, người thừa kế chính thức chưa được hé lộ, vì vậy phu nhân chủ tịch phải trực tiếp lộ diện, tiết lộ chuyện mình nắm giữ 17% cổ phần của Bảo hiểm Soonyang, hoàn toàn có thể giúp một trong hai người con trai của mình lên làm chủ tịch. Trong khi đó, bố của Do Joon muốn thưa kiện, đòi quyền thừa kế cho Do Joon vì chỉ như vậy, cậu út mới đủ tiềm lực để thắng thế trong đại hội cổ đông. Do Joon không đồng ý với việc này vì như vậy, chuyện ông nội bị mê sảng sẽ bại lộ, đến cuối cùng, Do Joon vẫn muốn bảo vệ danh dự của ông.

Không cần đến quyền thừa kế, Do Joon vẫn thuận lợi nhận thêm một phần cổ phần đến từ tay bà nội. Sở dĩ Do Joon thuận lợi bắt phu nhân chủ tịch giao cổ phần ra vì Seo Min Young đã phát hiện chứng cứ cho thấy bà Lee Pil Ok chính là chủ mưu trong vụ sát hại chồng và cháu út. Ngay sau khi biết mẹ giao cổ phần cho đứa cháu trai không cùng máu mủ, con trai cả của bà Lee đã tới gặp Min Young để tố tội mẹ mình.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt lên sóng thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh JTBC.

Nguồn ảnh: JTBC