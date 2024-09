Câu trả lời chính thức vụ Diệp Lâm Anh và chồng cũ cùng ăn tối sau phiên đấu giá 120 triệu

Mới đây, phiên đấu giá đặc biệt của Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức tại một sự kiện quyên góp từ thiện viral khắp mạng xã hội. Chuyện là nam đại gia đã chi 120 triệu để sở hữu bức tranh do Diệp Lâm Anh vẽ, dù ban đầu giá khởi điểm chỉ là 30 triệu đồng. 1 ngày trước khi sự kiện này diễn ra, Diệp Lâm Anh đăng công khai rằng mạnh thường quân đấu giá thắng sẽ được cô mời 1 buổi tối để có thể tâm sự nhiều hơn về ý nghĩa bức tranh. Trong tối cùng ngày, Nghiêm Đức cho biết mục đích đấu giá là muốn quyên góp tiền giúp đỡ bà con miền Bắc, sẽ không nhận tranh của Diệp Lâm Anh. Tuy nhiên, bên dưới bình luận, cư dân mạng đồng loạt hỏi anh về quyền lợi "bữa ăn tối thân mật" với Diệp Lâm Anh.



Ngay lập tức, Nghiêm Đức cũng lên tiếng phản hồi, anh từ chối ăn uống cùng vợ cũ. Nam thiếu gia nhấn mạnh: "Không cần đi ăn luôn nhé!". Ngoài ra, khi một người ngỏ lời xin lại bức tranh mà anh đã đấu giá thắng thì Nghiêm Đức cho biết anh không muốn va vào, đề nghị ai thích thì làm việc với chính chủ - tức Diệp Lâm Anh.

Về phía Diệp Lâm Anh, sau phiên đấu giá, cô vui vẻ hội ngộ tâm sự cùng hội bạn thân. Trên trang cá nhân, cô để lại vỏn vẹn 2 chữ "Hoan hỷ" kèm lời cảm ơn đến mạnh thường quân.

Nam thiếu gia không cần bữa ăn tối thân mật với Diệp Lâm Anh

Nghiêm Đức công khai xuất hiện và chi 120 triệu để mua được bức tranh của Diệp Lâm Anh vẽ

Diệp Lâm Anh từng chia sẻ bức tranh này được cô vẽ sau nhiều năm bỏ bê đam mê hội họa. Nó ẩn chứ nhiều cảm xúc, được vẽ ra lúc Diệp Lâm Anh đối mặt với nhiều khó khăn và khủng hoảng trong cuộc sống. Về lý do muốn mời người đấu giá thắng ăn tối, cô chia sẻ: ""Em hi vọng sẽ gặp được một người tri kỉ của mình - người cảm nhận được giá trị của món đồ mình đang sở hữu và có cùng một tần số giống như em: Tần số của yêu thương".

Hiện tại, bức tranh này đã được bán đi với giá 120 triệu để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai, tuy nhiên "mạnh thường quân" Nghiêm Đức không sử dụng đặc quyền được ăn tối cùng vợ cũ.

Clip: Nghiêm Đức đối diện trực tiếp với Diệp Lâm Anh, mua tranh để gây quỹ từ thiện (Nguồn: Team sự kiện)

Trong giai đoạn bà con miền Bắc chịu ảnh hưởng do bão và lũ lụt, Diệp Lâm Anh đã có nhiều hành động thiết thực. Không chỉ đóng góp 100 triệu, đại diện 2 con góp thêm 50 triệu, cùng các thành viên LUNAS góp tổng cộng 150 triệu, Diệp Lâm Anh còn cùng Vicky Lam Cúc chuẩn bị nhiều nhu yếu phẩm, lương thực và trực tiếp đồng hành cùng những chuyến xe cứu trợ đến đồng bào miền Bắc.

Diệp Lâm Anh được khen khi viết tâm thư dạy các con đây không phải là "từ thiện" mà chỉ là hành động giúp đỡ, sẻ chia yêu thương mà những đứa trẻ cần có trong hành trình trưởng thành. Diệp Lâm Anh thổ lộ: "Bboy và Boorin chưa bao giờ biết bão hay lụt có nghĩa là gì, mẹ cũng không bao giờ mong các con hay bất kì ai phải trải qua điều kinh khủng đó. Những ngày ngoài Bắc mưa bão và lũ lụt, mẹ xót Hà Nội quê mình, đọc tin về Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái bần thần cả buổi. Mẹ từng nghĩ là mình cũng đã biết cái khổ là gì, nhưng bây giờ mới hiểu là mình chưa hề trải qua nó. Không biết làm gì hơn là gửi một lời cầu chúc từ tận đáy lòng và góp một chút nhỏ để chung tay cùng tất cả mọi người.

Bboy và Boorin chưa có tiền, cũng không được phép tiêu xài phung phí cho những sở thích cá nhân. Nhưng có 1 điều mẹ không bao giờ tiết kiệm với con: Tiền để sẻ chia. 10k - 20k để con chia sẻ với các bạn nhỏ bán vé số hoặc nhiều hơn dành cho những người khó khăn ngoài đường, mẹ luôn sẵn sàng. Bboy và Boorin may mắn khi sinh ra với đủ đầy vật chất thì mẹ tin là các con càng phải học cách để sẻ chia. Mẹ ngồi nói chuyện với Bboy, Boorin về nỗi khổ của những người ở trong vùng thiên tai, về sự can đảm và trách nhiệm của các chú bộ đội, công an và của người Việt Nam mình. Và sẽ cho Bboy và Boorin được đóng góp một phần nhỏ cùng các cô chú, ông bà để sẻ chia với đồng bào của mình. Số tiền đó khi trao đi, các con cũng phải biết ơn những người sẽ tiếp nhận nó, chuyển nó tới tận tay những người gặp khó khăn".