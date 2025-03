Cầu thủ Việt kiều nhận vinh dự giống Công Phượng, HLV Việt Nam tiết lộ kế hoạch ở châu Âu

Chiều nay (11/3), Andrej Nguyễn An Khánh có buổi tập đầu tiên cùng U22 Việt Nam. Do bận thi đấu ở giải hạng 4 CH Séc, tiền vệ Việt kiều về hội quân muộn hơn 1 ngày so với đồng đội.

Một chi tiết đáng chú ý ở đợt tập trung lần này là việc Andrej Nguyễn An Khánh được ban huấn luyện U22 Việt Nam trao cho chiếc áo số 10. Đây là số áo đặc biệt, thường chỉ được trao cho những trụ cột trên hàng công. Trong quá khứ, Công Phượng, Văn Quyết… là những cái tên thường xuyên mặc số áo này.

Andrej Nguyễn An Khánh được trao áo số 10 tại U22 Việt Nam.

Chia sẻ về trường hợp của Andrej Nguyễn An Khánh, quyền HLV trưởng U22 Việt Nam Đinh Hồng Vinh tiết lộ ban huấn luyện vẫn luôn theo sát cầu thủ này trong quá trình thi đấu tại châu Âu.

“Với Andrej, chúng tôi có đội ngũ theo dõi, thu thập thông tin về bạn ấy. Cả các cầu thủ Việt kiều khác cũng vậy. Đội luôn theo dõi và có tính toán kỹ lưỡng với từng trường hợp. Như trường hợp của Viktor Lê, cậu ấy thường xuyên ra sân và đã được đá chính tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó đáp ứng được tiêu chí tuyển chọn. Tất nhiên để hoà nhập với lối chơi chung, cầu thủ và ban huấn luyện cần phải làm việc và trau dồi với nhau từng ngày”, HLV Đinh Hồng Vinh trả lời trước buổi tập chiều nay.

Ông Đinh Hồng Vinh đã có quãng thời gian dài làm việc cùng HLV Kim Sang-sik.

U22 Việt Nam hiện đang tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự giải giao hữu Tứ hùng ở Trung Quốc. Do HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt ĐTQG dự vòng loại Asian Cup 2027, trợ lý Đinh Hồng Vinh được giao nhiệm vụ cầm quân tại U22 Việt Nam. Ông cho biết:

“Tiếp nối các đợt tập trung từ tháng 9/2024, U22 Việt Nam nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trong năm 2025, với mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games. Cá nhân tôi cùng toàn đội luôn nỗ lực, làm sao để có sự kết dính tốt nhất cho toàn đội.

Tôi đã làm việc lâu với HLV Kim Sang-sik. Chúng tôi đề cao giữ triết lý xuyên suốt từ đội tuyển quốc gia xuống U22 Việt Nam. Các giáo án, bài tập đã được ban huấn luyện thống nhất, tạo sự đồng nhất giữa 2 đội tuyển”.

U22 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội 1 tuần, sau đó lên đường sang Giang Tô (Trung Quốc) dự giải giao hữu.

Linh Đan