Cầu thủ Việt kiều gây ấn tượng ở U23 Việt Nam

Chiều 14/6, U23 Việt Nam bước vào trận giao hữu với CLB Công an Hà Nội. U23 Việt Nam không có 4 cầu thủ trụ cột là Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng và Hoàng Văn Toàn. Nhiệm vụ chỉ đạo U23 Việt Nam trong trận đấu tập được nhà cầm quân người Pháp giao cho các trợ lý Moulay Azzeggouarh và Mai Xuân Hợp. Trước đối thủ mạnh, U23 Việt Nam thất bại với tỉ số 0-2.

Tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh được HLV Azzeggouarh đưa vào sân trong hiệp 2. Anh được xếp chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 3-4-3 mà HLV Troussier áp dụng cho U23 Việt Nam. Đây là vị trí sở trường của Nguyễn An Khánh.

Ngay khi được tung vào sân, An Khánh sớm để lại dấu ấn với những pha đi bóng tốc độ và 2 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội.

An Khánh để lại dấu ấn ở đội U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, trước đối thủ gồm nhiều ngôi sao kinh nghiệm như Sầm Ngọc Đức, Huỳnh Tấn Sinh, Patrik Lê Giang hay các cầu thủ ngoại binh chất lượng, cơ hội An Khánh tạo ra chưa đủ sắc sảo và đồng đội cũng không thể tận dụng. Sau đó, cầu thủ 18 tuổi này mang đến sự cơ động bên hành lang trái cho U23 Việt Nam.

Anh chơi xông xáo, mạnh mẽ, tích cực gây sức ép và khiến các hậu vệ của CLB Công an Hà Nội lúng túng. Cuối hiêp 2, khi tiền đạo Nguyễn Quốc Việt gặp chấn thương, An Khánh được xếp đá tiền đạo cánh phải nhưng chưa để lại dấu ấn.

An Khánh là trường hợp được đích thân HLV Troussier đề xuất triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam. Cùng thời gian này, anh cũng được U18 Cộng hoà Czech triệu tập nhưng gia đình động viên An Khánh về quê nhà thử sức. Nguyễn An Khánh là thành viên của đội U19 Sigma Olomouc, đội bóng danh tiếng tại Cộng hoà Czech.

Cầu thủ quê Nghệ An có thể chơi tốt ở các vị trí như tiền vệ trung tâm, tiền vệ và tiền đạo trái. An Khánh có vị trí chính thức ở đội U19 Sigma Olomouc. Anh ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công.

Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về Hải Phòng hội quân với đội tuyển quốc gia. HLV Philippe Troussier tiếp tục cho các cầu thủ 2 đội tuyển tập cùng nhau để tiếp tục rà soát, sàng lọc lực lượng. Ngày 17/6, nhà cầm quân người Pháp tiếp tục chia 2 đội hình chính và phụ. Trong đó, đội hình phụ sẽ đấu tập kín với CLB Hải Phòng.