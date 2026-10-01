Câu hỏi khiến Cục trưởng Xuân Bắc phải cầu cứu con trai Bi Béo ở Ai Là Triệu Phú

Phải dùng đến 2 quyền trợ giúp, trong đó có hỏi ý kiến bạn đồng hành, tức cậu con trai Bi Béo, Cục trưởng Xuân Bắc mới vượt qua câu hỏi này.

Ai Là Triệu Phú là gameshow kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt, lên sóng lần đầu vào năm 2005. Người chơi sẽ lần lượt trả lời 15 câu hỏi có độ khó tăng dần. Để vượt qua hành trình ấy, họ có các quyền trợ giúp như 50:50, gọi điện thoại cho người thân hay hỏi ý kiến bạn đồng hành. Quyền "Hỏi ý kiến bạn đồng hành" thường tạo ra những tình huống vui nhất, vì người ngồi cạnh không chỉ tư vấn mà còn "góp vui" cho cả trường quay.

Một ví dụ không xa lạ chính là NSND Xuân Bắc, hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Anh từng tham gia Ai Là Triệu Phú số đặc biệt kỷ niệm 25 năm VTV3, phát sóng ngày 30/3/2021. Thời điểm đó, anh là NSƯT, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Nam nghệ sĩ vượt qua 11 câu hỏi đầu một cách khá vững vàng. Đến câu số 12, trị giá 40 triệu đồng, anh gặp một câu hỏi khiến anh phải dùng nốt hai quyền trợ giúp còn lại.

Câu hỏi khiến Xuân Bắc gặp khó ở Ai Là Triệu Phú (Ảnh chụp màn hình)

Câu hỏi có nội dung như sau: "Trong năm vị tướng tài của Trần Hưng Đạo, ai có tài bắn cung bách phát bách trúng?". Bốn đáp án đưa ra gồm A. Đại Hành, B. Dã Tượng, C. Nguyễn Địa Lô và D. Lư Cao Mang.

Trước câu hỏi này, Xuân Bắc tỏ ra khá băn khoăn. Anh cho biết mình chỉ biết duy nhất một cái tên trong số đó, đó là Dã Tượng. Anh quyết định dùng quyền 50:50 trước. Hai đáp án bị loại là B. Dã Tượng và D. Lư Cao Mang. Tình huống khá trớ trêu vì cái tên duy nhất anh biết lại nằm trong số bị loại. Vì vậy, sự trợ giúp này không giúp anh chốt được đáp án.

Anh buộc phải dùng quyền trợ giúp cuối cùng là hỏi ý kiến bạn đồng hành. Và người bạn đồng hành đặc biệt của anh không phải ai khác mà chính là cậu con trai thứ 2 tên Nguyễn Nhật Võ Nguyên, thường được biết đến với biệt danh Bi Béo. Nam nghệ sĩ cho biết anh rất tin tưởng cậu con trai.

Bi Béo xuống ghế nóng tư vấn cho bố (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi Bi Béo xuống ghế nóng cùng bố, hai bố con đã có màn đối đáp hài hước khiến khán giả trường quay cười ngặt nghẽo. Đơn cử như khi Xuân Bắc nói Bi Béo rất giỏi lịch sử, cậu bé đã tỉnh bơ đáp lại: "Đâu, con chưa học cái này", hay khi đã chọn xong đáp án giúp bố, cậu bé còn thủ thỉ: "Nếu mẹ hỏi vì sao ít tiền thì bố đừng bảo con nhé"...

Dù vậy, Bi Béo vẫn có suy luận riêng của mình. Cậu bé cho rằng đáp án là C. Nguyễn Địa Lô. Lý do đầu tiên là nếu một vị tướng tài nổi bật thì người ta thường ghi tên đầy đủ. Lý do thứ hai là chữ "Địa Lô" khiến cậu liên tưởng đến "địa lôi", tức quân địch thấy ông bắn ghê quá. Kết quả, đáp án Bi Béo tư vấn cho bố chính là đáp án đúng. Hai bố con thành công vượt qua câu số 12 và giữ được mốc 40 triệu đồng.

Sau cùng, cả hai đã thành công vượt qua câu hỏi số 12 (Ảnh chụp màn hình)

Cho những ai chưa biết, dưới trướng Trần Hưng Đạo có năm mãnh tướng nổi tiếng, được ví như "ngũ hổ tướng" trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Mỗi người có một sở trường riêng.

Trong đó, Yết Kiêu, tên thật là Phạm Hữu Thế, giỏi bơi lặn như một thủy thần. Ông từng lặn xuống đáy biển, dùng dùi sắt đục thủng thuyền giặc. Dã Tượng có tài thuần phục và huấn luyện voi chiến. Ông chỉ huy lực lượng tượng binh nhà Trần giao chiến với kỵ binh quân Nguyên ở trận Vạn Kiếp. Cả hai đều xuất thân là gia nô trung thành của Hưng Đạo Vương.

Còn Nguyễn Địa Lô lại nổi bật nhờ tài cung tên siêu phàm. Ông bắn bách phát bách trúng và được mệnh danh là thần tiễn đương thời. Năm 1285, khi tướng Trần Kiện hèn nhát bỏ đi đầu hàng giặc, ông có mặt trong cuộc tập kích đón đánh toán quân áp giải tên này. Chính ông là người đã bắn chết Trần Kiện. Tương truyền, Đại Hành cũng có mặt trong trận đánh ấy. Hai vị tướng còn lại là Đại Hành và Lư Cao Mang cũng là những gia nô giỏi, cùng sát cánh bên Hưng Đạo Vương.

Về phần Xuân Bắc, sau khi bước tiếp lên câu số 13, trị giá 60 triệu đồng, nam nghệ sĩ không còn quyền trợ giúp nào. Anh quyết định dừng cuộc chơi và mang về 40 triệu đồng.