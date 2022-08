Câu đố Tiếng Việt: "Đôi giày nào mà khi mang vào sẽ không muốn làm gì?" – Đáp án CỰC DỄ, 3 giây là đoán ra

Nếu bạn đang tìm kiếm một trò chơi giúp giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng thì hãy thử ngay trò giải câu đố. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, chơi giải đố không chỉ giúp tinh thần sảng khoái, phấn chấn mà còn giúp não bộ tư duy tốt hơn nhiều lần.

Để chơi giải đố, bạn không cần mất thời gian chuẩn bị, chỉ cần sưu tầm thật nhiều những câu đố thú vị xoay quanh các lĩnh vực khác nhau. Trong một tập phát sóng, chương trình Nhanh như chớp đã đưa ra một câu đố hóc búa. Câu đố có nội dung như sau:

"Đôi giày nào mà khi mang vào sẽ không muốn làm gì?".

Nguồn: Nhanh như chớp

Với câu đố này, chẳng cần MC Trường Giang phải gợi ý, người chơi chỉ cần 3 giây để đưa ra câu trả lời: GIÀY LƯỜI. Đây cũng là đáp án được chương trình công nhận. MC cùng khán giả có mặt tại trường quay đều dành lời khen ngợi trước sự thông minh, nhanh trí của người chơi.



Đây là một câu đố chữ, từ "lười" nghĩa là trong trạng thái chán nản, không muốn làm gì, ngại vận động. Chương trình đã mượn hiện tượng đồng âm khác nghĩa để tạo nên một câu đố chữ thú vị. Tất nhiên là đeo giày lười vào không phải là lười biếng, ỷ lại đâu nhé!

Cho những ai còn mơ hồ về thông tin, giày lười là loại giày được sử dụng phổ biến hiện nay. Giày có thiết kế không có phần dây buộc, có thể xỏ vào ngay khi cần sử dụng đem đến sự tiện lợi, dễ dàng. Khi đeo giày này, người đi có thể dùng tất hoặc không. Đúng như tên gọi, giày lười tiết kiệm thời gian, công sức và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Những đôi giày lười được ra đời ở Vương quốc Anh vào khoảng gần đầu thế kỷ 20. Khi tất cả những người trong Hoàng thất Anh đã không còn ưa chuộng những đôi giày phải buộc dây bởi chúng thực sự vướng víu, mất thời gian và bất tiện, nhà vua đã lệnh cho người thợ làm giày thiết kế kiểu giày mới không có dây nhưng vẫn phải đảm bảo tính lịch sự. Vì thế những đôi giày lười được ra đời.

Ngày nay, giày lười trở nên phổ biến, được nhiều người yêu thích vì sự tiện lợi. (Ảnh minh họa)

Giày lười gồm 2 loại: Giày Penny (Penny Loafer) và giày Slip on. Penny là loại giày mang hơi hướng cổ điển, với thiết kế giống như giày Slip on nhưng chất liệu may giày Penny thường dùng là chất liệu da. Giày Penny mang lại cho người sử dụng sự thanh lịch, hiện đại trong phong cách. Do đó, giày Penny thường được dùng trong những dịp trang trọng như dịp lễ Tết hay khi tham dự buổi tiệc.



Loại thứ hai là giày Slip On. Slip On là một trong những mẫu giày lười phổ biến thường thấy nhất hiện nay. Giày Slip On có thiết kế đơn giản với đường may liền khối, đế kếp và không có dây. Loại giày này được ra đời tại Anh quốc, dành cho những quý ông trung lưu và thượng lưu nhưng do sự bão hòa văn hóa dần dần trở thành một loại giày khá phổ thông.

Giày Slip On phù hợp với những người lười. Bởi chỉ cần xỏ giày là có thể đi được ngay và giày Slip On cũng cực dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác. Lưu ý khi chọn loại giày này, bạn nên chọn đôi giày vừa chân. Vì thiết kế không có dây nên Slip On không tiện điều chỉnh kích cỡ như những đôi giày thể thao.