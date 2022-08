Câu đố tiếng Việt: 'Cúc gì đặt cạnh bên chè, trẻ em mau lớn cả nhà đều vui?'

Nhanh như chớp là một trong những gameshow được đông đảo khán giả ưa thích. Những câu đố chữ, đố vui, đố mẹo, đố kiến thức trong chương trình đã giúp chúng ta có thêm kiến thức bổ ích cùng khả năng phản xạ nhanh nhạy.

Nhanh như chớp thường đưa ra những câu đố kịch tính, thú vị, thử thách trí tuệ và tầm hiểu biết của người chơi. Chẳng hạn như một câu đố ở tập 2, mùa 4 khiến người chơi "vò đầu bứt tai":

"Cúc gì đặt cạnh bên chè, trẻ em mau lớn cả nhà đều vui?".

Với câu đố này, MC Trường Giang đã đưa ra gợi ý: "Trong mâm cúng đầy tháng thôi nôi, người lớn thường dùng loại cúc gì?". Người chơi cùng khán giả đều "bó tay" trước câu hỏi này. Phải là người chăm quan sát, ghi nhớ tốt mới biết được loài hoa cúc cúng thôi nôi đầy tháng trẻ em.

Nếu bạn cũng chưa có câu trả lời thì có thể tham khảo đáp án của chương trình: HOA CÚC MÂM XÔI.

Cho những ai chưa biết, hoa cúc mâm xôi còn hay gọi là đại cúc, cúc đại đóa. Cúc mâm xôi là thực vật lâu năm và là thực vật có hoa trong họ Cúc. Hoa cúc mâm xôi được nuôi trồng từ Trung Quốc cách đây hơn 3000 năm. Tại châu Âu, đặc biệt là ở Hà Lan, loài hoa này được biết đến từ giữa thế kỷ XVII và trong thế kỷ XIX được phân bố, nhân rộng.

Ở Việt Nam, hoa cúc mâm xôi được trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, thành phố Sa Đéc rất nổi tiếng vì có nhiều diện tích trồng loài hoa này. Cúc mâm xôi tương đối dễ trồng, không đòi hỏi khắt khe về đất đai, ánh sáng và độ ẩm. Nó có thể trồng hầu hết các vụ trong năm nhưng nhiều nhà vườn thường trồng và cho ra hoa đúng vào dịp Tết để tăng lợi nhuận.

Cúc mâm xôi mang màu vàng vô cùng đặc trưng, sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn. Màu hoa tươi thắm, nhiều nụ khi nở tạo nên những bông hoa rất đẹp. Còn khi chưa nở, nụ hoa chúm chím xinh xinh với các cánh đài màu vàng chanh bao bọc.

Hoa cúc mâm xôi thể hiện mong ước về sự ấm no, sum vầy, hạnh phúc vẹn toàn. Trong phong thủy, loài hoa này mang ý nghĩa trừ tà, vượng khí cho gia chủ mạnh khỏe, suôn sẻ mọi điều. Chính vì vậy, hoa cúc mâm xôi thường được dùng để cúng đầy tháng thôi nôi với mong muốn bé sẽ ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn, luôn bình an và gặp thật nhiều may mắn.

Không chỉ xuất hiện trong lễ thôi nôi, hoa cúc mâm xôi còn được chưng nhiều vào dịp Tết. Bởi vì loài hoa này có ý nghĩa tượng trưng cho sự hạnh phúc, đầy đủ, trọn vẹn và đầm ấm. Bên cạnh đó, những bông cúc mâm xôi khoe sắc vàng cũng là biểu tượng cho sức sống căng tràn, tài lộc dồi dào, an khang thịnh vượng cùng niềm hoan hỉ.