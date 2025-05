Câu đố hack não: Từ "OK" nguồn gốc từ đâu?

Từ "OK" được cho là bắt nguồn tại Boston, Mỹ vào năm 1839, là viết tắt của "Oll Korrect" (một cách viết sai chính tả của "All Correct", dịch nghĩa: hoàn toàn đúng), thường được dùng trong các trò chơi ngôn ngữ.

Vào thời điểm ấy, các trí thức trẻ thành thị ở Mỹ thích sáng tạo ngôn ngữ theo cách riêng. Ban đầu, họ chỉ đơn giản viết tắt và viết lái cách đánh vần các từ; sau đó muốn có cách giao tiếp đặc biệt hơn nên quyết định tạo ra những mật mã ngôn ngữ nội bộ.

Họ cố tình viết sai chính tả những cụm từ phổ biến để tạo ra những từ đồng âm, sau đó lấy hai chữ cái đầu tiên để làm mật mã. Nhiều từ viết tắt được hình thành bằng cách chơi chữ này như KC là viết tắt của "Knuff Ced" (enough said – nói đủ rồi), OW là "Oll Wright" (all alright - tất cả đều ổn), KG là "Ko Go" (no go - không đi). Trong những từ viết tắt được mã hóa đó, nổi tiếng nhất là "OK".

Từ "OK" được cả thế giới sử dụng.

Năm 1839, cụm từ "OK" chính thức được sử dụng trên báo Boston Morning Post. Bắt đầu từ đó, hàng loạt tờ báo sử dụng "OK" và nó dần trở nên phổ biến trên toàn nước Mỹ.

Thậm chí, Tổng thống thứ 8 của Mỹ - Martin Van Buren cũng dùng từ "OK" làm khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử lần 2 vào năm 1841. Do sinh ra tại thị trấn Kinderhook thuộc New York nên Tổng thống Buren dùng khẩu hiệu: "Old Kinderhook was oll korrect" (ông già từ Kinderhook hoàn toàn đúng).

Năm 1841, William Cooke và Charles Wheatstone (Anh) chế tạo máy điện báo in để gửi các mã Moses đến đầu dây bên kia. Hệ thống Morse cho điện báo, lần đầu tiên sử dụng vào khoảng năm 1844, được thiết kế để tạo ra các vết lõm trên băng giấy khi nhận dòng điện. Từ những vết lõm trên giấy, người ta bắt đầu giải mã thành các văn bản chữ cái.

Vì điều kiện công nghệ còn hạn chế, các ký tự thường xuyên được viết tắt, ngắn gọn, dễ hiểu, và "OK" càng được trọng dụng hơn.

Đây là thời điểm OK tỏa sáng. Hai chữ cái rất dễ gõ ra và rất khó có thể xuất hiện nhầm lẫn với bất cứ điều gì khác. Thậm chí trong bản hướng dẫn điện tín phát hành năm 1865 còn quy định “không có thông điệp nào được coi là đã được truyền đi cho đến khi văn phòng nhận nó đưa ra thông báo OK”.

Cũng chính nhờ sự phát triển của điện báo mà từ “OK” được phổ biến đến khắp thế giới. “OK” trở thành từ đại diện cho sự xác nhận. Thậm chí, trong quá trình phát triển, từ này còn dần mang nhiều nét nghĩa khác như đồng thuận, đồng ý.

"OK" cũng dần trở thành ký hiệu toàn cầu, xâm nhập ngôn ngữ nói của nhiều thứ tiếng khác nhau trên khắp thế giới. Ở mỗi nền văn hóa, "OK" lại mang hình thái cũng như cách đọc khác nhau. Với cách sử dụng ngày càng đa dạng, nguồn gốc thật của chữ OK cứ thế chìm dần vào quên lãng.