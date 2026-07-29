Câu chuyện phía sau clip cô gái 18 tuổi bế chồng đi đăng ký kết hôn đang "gây bão" mạng xã hội

Nhìn anh trong ảnh, tôi không sốc cũng chẳng sợ hãi, chỉ thấy thương anh nhiều hơn", Hà My chia sẻ.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ vào năm 2023, anh Trần Văn Hà từng nghĩ sẽ rất khó có thêm một cơ hội để xây dựng tổ ấm. Thế nhưng, khi không còn dám kỳ vọng vào tình yêu, người đàn ông mắc bệnh xương thủy tinh lại gặp một cô gái trẻ sẵn sàng bước vào cuộc đời anh bằng sự chân thành và thấu hiểu.

Từng nghĩ sẽ không còn cơ hội bắt đầu lại

Anh Trần Văn Hà (SN 1990, quê xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) được nhiều người biết đến bởi nghị lực sống mạnh mẽ. Mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, cơ thể anh phát triển không bình thường, chỉ nặng hơn 20kg và phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Dù vậy, nhiều năm qua, anh vẫn nỗ lực làm việc, sống tự lập và truyền cảm hứng cho không ít người.

Năm 2023, cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của anh khép lại. Cuộc chia tay khiến người đàn ông từng luôn lạc quan rơi vào khoảng thời gian hụt hẫng và trống trải. Không chỉ đối diện với nỗi buồn sau đổ vỡ, anh còn lo lắng mình sẽ rất khó tìm được một người đủ bao dung để đồng hành lâu dài, nhất là khi bản thân cần người hỗ trợ trong nhiều hoạt động thường ngày.

"Dẫu vậy, vì con gái, tôi vẫn phải vượt qua đổ vỡ", anh Hà từng chia sẻ.

Ba năm sau ly hôn, anh tập trung làm việc, chăm sóc con và gần như không còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Cho đến khi một cuộc gặp gỡ bất ngờ mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Cô gái 18 tuổi vượt hơn 300km chỉ để gặp người đàn ông mình chưa từng nhìn thấy

Đầu năm 2026, thông qua một người bạn chung, anh Hà quen Trương Thị Hà My (18 tuổi, quê xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An).

Thời gian đầu, cả hai chỉ trò chuyện qua điện thoại, thậm chí còn chưa biết mặt nhau. Trong một lần nói chuyện, anh Hà hài hước bảo: "Anh không biết tán gái. Nếu em thích thì cứ tán anh nhé". Không ngờ, cô gái trẻ đáp lại rằng mình thực sự đã có cảm tình với anh.

Sau đó, Hà My mới tìm vào trang cá nhân của anh Hà và biết anh là người khuyết tật. Càng đọc những câu chuyện về cuộc sống của anh, cô càng cảm phục nghị lực và cách anh đối diện với số phận.

"Nhìn anh trong ảnh, tôi không sốc cũng chẳng sợ hãi, chỉ thấy thương anh nhiều hơn", Hà My chia sẻ.

Thời điểm ấy, Hà My đang làm việc ở Hưng Yên, còn anh Hà sống tại Nghệ An. Nhận thấy sự chân thành của cô gái, anh ngỏ ý mời cô về quê để cả hai có cơ hội gặp gỡ trực tiếp.

Lời mời ấy khiến Hà My suy nghĩ nhiều ngày.

"Tôi nghĩ, một khi đồng ý về gặp anh nghĩa là xác định nghiêm túc với mối quan hệ này nên phải cân nhắc kỹ. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định về".

Cô gái trẻ lên chuyến xe đêm vượt hơn 300km về Nghệ An. Rạng sáng hôm sau, anh Hà cùng những người bạn ra đón cô. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra giản dị nhưng đầy tự nhiên, không có khoảng cách hay sự e dè như cả hai từng lo lắng.

Trong suốt một tuần ở lại Nghệ An, Hà My chăm sóc bạn trai từ những việc nhỏ nhất như ăn uống, sinh hoạt đến tắm rửa. Sự gần gũi giúp cả hai càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Theo anh Hà, họ còn có một điểm chung đặc biệt là đều từng trải qua nhiều thiếu thốn trong cuộc sống. Hà My mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, cô sớm đi làm để phụ giúp nuôi em trai. Còn anh cũng từng đi qua nhiều biến cố và luôn khao khát một mái ấm bình yên.

"Nếu yêu anh, em sẽ phải chấp nhận rất nhiều điều"

Dẫu cảm động trước tình cảm của cô gái trẻ, anh Hà vẫn nhiều lần tự hỏi liệu mình có đang khiến cô phải đánh đổi quá nhiều.

Anh thẳng thắn nói với Hà My rằng nếu lựa chọn ở bên mình, cô sẽ phải đối diện với những lời dị nghị và cả những vất vả trong cuộc sống, bởi anh là người khuyết tật và cần sự hỗ trợ trong nhiều sinh hoạt hằng ngày.

Thay vì trả lời bằng lời hứa, tối hôm đó Hà My lặng lẽ công khai mối quan hệ trên trang cá nhân.

Cô viết : "Em nghĩ rằng, tình yêu đẹp nhất không phải là yêu một người hoàn hảo mà là yêu một người bằng tất cả những gì mình có. Dù anh không lành lặn, tình yêu của em dành cho anh vẫn chân thành và đầy hy vọng".

Sau lần trở lại Hưng Yên, anh Hà từng nghĩ khoảng cách địa lý sẽ khiến mối quan hệ dần phai nhạt. Thậm chí có lúc anh tự nhủ có lẽ cô gái trẻ đã thay đổi quyết định.

Thế nhưng, khi biết anh gặp biến cố và rơi vào trạng thái suy sụp, Hà My lập tức bắt xe về Nghệ An ngay trong đêm để ở bên động viên.

Khoảnh khắc cô gái trẻ bế chồng đi đăng ký kết hôn gây chú ý

Sau khi quyết định gắn bó lâu dài, anh Hà chủ động nhắn tin xin phép mẹ Hà My. Trái với những lo lắng ban đầu, mẹ cô vui vẻ ủng hộ và còn nhắn gửi chàng rể tương lai rằng chỉ cần hai con thật lòng yêu thương nhau là đủ.

Phía gia đình anh Hà ban đầu có phần dè dặt vì lo con trai từng trải qua một lần đổ vỡ, sợ tiếp tục tổn thương. Tuy nhiên, trước sự chân thành của Hà My, mọi người dần mở lòng.

Ngày 22/7 vừa qua, cặp đôi đến UBND xã Quỳ Hợp để đăng ký kết hôn.

Hình ảnh Hà My nhẹ nhàng bế chồng trên tay bước vào trụ sở làm thủ tục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Bên cạnh những lời chúc phúc, câu chuyện tình yêu của họ cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, với anh Hà và Hà My, điều quan trọng nhất là cả hai đều hiểu rõ lựa chọn của mình.

Hiện tại, hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc cách quê nhà khoảng 80km. Trong thời gian tới, họ dự định chuyển về Quỳ Hợp để sống cùng mẹ anh Hà, bắt đầu cuộc sống mới bằng sự sẻ chia và đồng hành.

Có lẽ điều khiến nhiều người xúc động ở câu chuyện này không nằm ở khoảnh khắc cô gái trẻ bế chồng đi đăng ký kết hôn, mà ở việc giữa rất nhiều định kiến và khác biệt, họ vẫn chọn tin vào nhau. Bởi đôi khi, một cuộc hôn nhân bền vững không bắt đầu từ việc hai người hoàn hảo, mà từ việc cả hai đều sẵn sàng ở lại khi biết đối phương không hoàn hảo.

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