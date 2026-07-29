Cuộc sống khác lạ trong lâu đài 500 tỷ của Trần Thị Bích Ngân, quê Cà Mau, SN 1995

Bên trong căn biệt thự được nhiều người gọi là "lâu đài 500 tỷ", cuộc sống thường ngày của Bích Ngân khiến không ít người tò mò.

Trần Thị Bích Ngân là tên đầy đủ của Ngân Collagen (SN 1995, quê Cà Mau), hiện kinh doanh mỹ phẩm, thường xuyên livestream bán hàng trên mạng xã hội.

Ngân Collagen.

Tuy nhiên, điều khiến Ngân Collagen gây chú ý hơn cả lại là những video ghi lại cuộc sống nhiều tranh cãi với những bộ sưu tập kim cương, túi hiệu nằm la liệt dưới sàn nhà, siêu xe hay những chuyến du lịch “trông cứ sai sai”.

Trong số những tài sản gây chú ý nhất của Ngân, có lẽ là căn biệt thự tại TP. Cần Thơ - nơi nhiều người quen gọi là "lâu đài 500 tỷ" - xuất hiện dày đặc, dần trở thành “thương hiệu” của nhân vật này. Từ livestream bán hàng, ăn uống, tiếp khách cho đến những lần ra vườn hái trái cây,... đều có bối cảnh tại đây.

Theo chia sẻ của Ngân Collagen, căn biệt thự được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 1.000m2, có tới hai mặt tiền và mất gần 5 năm để hoàn thiện. Từ những hình ảnh được đăng tải, ngôi nhà mang phong cách cổ điển châu Âu với nhiều chi tiết chạm trổ, sử dụng gỗ, đá tự nhiên, pha lê cùng các chi tiết mạ vàng.

Hình ảnh bên ngoài căn biệt thự đươc Ngân Collagen chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Cô livstream ban hàng, trò chuyện trong biệt thự.

Không gian bên trong được thiết kế với nhiều khu vực như phòng khách, phòng ăn, khu trưng bày đồ trang trí, gara ô tô... Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, dân tình vẫn tranh cãi về cách bài trí, gu thẩm mỹ cũng như nội thất mà gia chủ chọn đặt vào không gian này. Bên ngoài là khoảng sân rộng cùng khu vườn trồng đủ loại cây ăn trái, đa phần là những loại cây quen thuộc ở miền Tây như vú sữa, mít, dừa, xoài…

Sau những ồn ào từng gây xôn xao mạng xã hội, Ngân Collagen vẫn đều đặn đăng tải video về cuộc sống thường ngày trong căn biệt thự ở Cần Thơ và livestream bán hàng. Tuy nhiên, nếu trước đây hình ảnh của cô gắn với những màn khoe kim cương, túi hiệu hay những chuyến du lịch sang chảnh thì thời gian gần đây, nội dung chỉ là cuộc sống giản dị trong khuôn viên biệt thự.

Vườn nhà có nhiều loại trái cây dân dã như như mít, ổi,...

Ngoài content hái trái cây trong vườn nhà, Ngân Collagen cũng thường xuyên chia sẻ các bữa ăn đơn giản với trứng luộc, chân gà, ốc... Nhiều netizen còn dí dỏm cho rằng muốn xem những nội dung dạng “ở lâu đài ăn trứng vịt lộn” thì tìm đến kênh của Ngân Collagen.

Chủ nhân căn biệt thự 500 tỷ khoe ăn trứng đà điểu, chân gà xào,...

Hiện, kênh TikTok cá nhân của Ngân Collagen có khoảng 650N người theo dõi.