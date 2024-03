Câu chuyện "OLD MEETS KNU": Nét đẹp của sự giao thoa phong cách cổ điển và đương đại

Bằng cách phối hợp tinh tế giữa những yếu tố truyền thống và xu hướng mới mẻ, nhấn mạnh thông điệp về sự kế thừa và phát triển trong quá khứ hiện tại và tương lai.

Old Skool - Knu Skool được gắn kết bởi biểu tượng Sidestripe của Vans, yếu tố quan trọng về thông điệp kế thừa và sáng tạo. Trên hành trình này, Vans không chỉ đơn thuần làm mới vẻ đẹp cổ điển mà còn góp phần kết nối các thế hệ và mở ra những trải nghiệm mới mẻ. Đây là dịp để mọi người cùng nhau khám phá những khía cạnh mới của văn hóa sneaker.

Old Skool - mẫu giày cổ điển đặc trưng của Vans ra mắt vào năm 1977, đến nay vẫn không hề giảm sức hút với giới thời trang streetwear, đương nhiên cũng không thể thiếu giới trượt ván và những cá thể âm nhạc thời trang đường phố. Được ví như "ngôi sao lấp lánh" của Vans, Old Skool không chỉ là một đôi giày, mà còn là biểu tượng của sự tự tin và phong cách. Đánh dấu sự kế thừa cho hướng phát triển tiếp theo, Knu Skool ra mắt dựa trên nền tảng Old Skool truyền thống, thiết kế đổi mới, màu sắc chất liệu đa dạng, tổng thể vẫn giữ vững bản sắc và tinh thần không gì có thể thay thế của huyền thoại Old Skool.

Knu Skool được giới thiệu với vẻ ngoài "puffy - mập mạp", dải Sidestripe 3D hai bên hông giày, hiện đại hơn, khởi đầu cho một chặng đường mới trong hành trình khám phá thế giới sneaker, quan trọng là làm phong phú thêm lựa chọn cho hầu hết những ai yêu thích thời trang với mong muốn cá nhân hóa phong cách của mình.

Phối màu Knu Skool Brown/White, tông nâu chủ đạo, kiểu dáng "puffy" múp múp quen thuộc, mang vẻ đẹp retro quay ngược thời gian với phong cách thập niên 90s đang xu hướng hiện nay.

Vans Knu Skool Retro True White có phối màu hiện đại hơn, dành cho thời trang minimalism, bạn có thể nhấn nhá thêm bằng các phụ kiện nổi bật tăng thêm sự đột phá cho vùng an toàn mà phong cách tối giản mang lại.

Vans Knu Skool Pink phát hành với số lượng giới hạn chỉ hơn 80 đôi tại Việt Nam, Trắng-Hồng Unisex này sẽ là ưu tiên lựa chọn cho các phối đồ không đụng hàng, sẵn sàng cân mọi outfit.

Trong chiến dịch "Old meets Knu" này, Vans Việt Nam đã tạo ra một sự kết hợp độc đáo giữa hai tên tuổi trong làng nhạc rock: Huỳnh Hoàng Huy (band nhạc District 105) và Lê Võ Đình Tuấn a.k.a Chuột Sấm Sét (Band nhạc Đá Số Tới). Sự hòa quyện giữa âm nhạc rock cổ điển và rock hiện đại đã tạo ra một bức tranh hoàn hảo, đúng với tinh thần "Off The Wall". Cả hai rockers đều nổi tiếng với sự sáng tạo, đổi mới và khát khao thử nghiệm trong âm nhạc, điều mà họ thể hiện rõ qua sự phát triển của họ trong sự nghiệp. Được kết nối bởi tư duy và tầm nhìn về âm nhạc, Huỳnh Huy và Chuột Sấm Sét đã tạo nên một hiệu ứng đồng nhất từ nguồn cảm hứng âm nhạc của cả hai.

Là một người chơi dòng nhạc rock cổ điển, Huỳnh Huy luôn biết cách phát triển dòng nhạc của mình một cách tinh tế. Anh không chỉ cải tiến để phù hợp với thị hiếu ngày nay mà còn giữ được vẻ cổ điển không thể thay thế. Huy chia sẻ rằng: "Khi bạn quyết định đi theo một hướng mới khác với thị hiếu chung, bạn sẽ nhận được rất nhiều cái "stopping sign" (rào cản) từ những người xung quanh. Tuy nhiên, sau khi từng bước tháo được những "stopping sign" này, mình cảm thấy tự tin hơn trong những quyết định về hướng đi của District 105 và bản thân".

Mặt khác, Chuột Sấm Sét là một rocker trẻ chơi dòng nhạc hiện đại, luôn không ngừng cập nhật và cải tiến để kết hợp giữa sự phá cách, mới lạ với những xu hướng hiện đại. Mục tiêu của anh là mang đến một phong cách âm nhạc vừa quen thuộc vừa mới mẻ, phá vỡ những rào cản hiện có. Nam rocker đam mê năng lượng mạnh mẽ, tích cực và bùng nổ của nhạc rock, dòng nhạc có khả năng kết nối mọi tâm hồn. Đó là lý do anh chàng luôn mong muốn góp phần tạo ra sự đa dạng, mới mẻ cho cộng đồng âm nhạc tại Việt Nam.

