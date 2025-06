Câu chuyện đau lòng của cô gái 29 tuổi: Áp lực công việc và gia đình khiến cơ thể ngừng sản xuất trứng, mất khả năng sinh sản

29 tuổi có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao, đây là giai đoạn tốt nhất của cuộc đời, và cũng là độ tuổi tốt nhất để sinh con. Nhưng với Tiểu Tuyết thì không!

01. Áp lực gia đình và công việc

Khi Tiểu Tuyết, 29 tuổi, về nhà đón năm mới, cô thường xuyên bị những người trong gia đình thúc giục chuyện cưới xin. Không chỉ bố mẹ mà cả họ hàng và bạn bè đều cho rằng cô đã đến lúc cần phải kết hôn ngay, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Họ thậm chí còn nói rằng việc cô có công việc và kiếm tiền cũng chả có ý nghĩa gì nếu như cô vẫn còn độc thân, coi như một kẻ thất bại.

Bị những lời nói của họ hàng và bạn bè "tấn công" trong dịp Tết Nguyên đán, cô cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung.

Trở lại công ty, cô lại nghe tin công ty sắp có kế hoạch cắt giảm nhân viên. Mặc dù danh sách những người sẽ bị sa thải chưa được công bố, nhưng Tiểu Tuyết lo lắng rằng mình có thể sẽ là người đầu tiên. Cô không có nhiều đóng góp lớn cho công ty, và thời gian làm việc cũng không dài, khiến cô mỗi ngày đều sống trong sợ hãi.

Cô càng lo lắng hơn vì thu nhập chính của cô phụ thuộc vào lương công ty. Mặc dù cũng làm kênh truyền thông của riêng mình, nhưng kênh này chưa phát triển, thu nhập từ nó gần như không có. Nếu mất việc, cô thực sự sẽ không còn nguồn thu nhập nào, đó là một điều rất đáng sợ.

Chính vì những lo lắng này mà cô sống trong trạng thái căng thẳng không yên. Trước kia, khi mệt mỏi cô chỉ cần lên giường là có thể ngủ ngay, nhưng bây giờ, cô có thể nằm trên giường đếm cừu đến hai giờ đồng hồ mà vẫn không thể chợp mắt.

02. Kinh nguyệt là phong vũ biểu tốt nhất của sức khỏe

Chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ thực sự có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của chúng ta. Các bác sĩ thường nói rằng "chu kỳ kinh nguyệt là phong vũ biểu tốt nhất của cơ thể", tức là chỉ báo tốt nhất cho sức khỏe người phụ nữ điều này quả thực không sai.

Ban đầu, khi thấy kinh nguyệt không đều, có khi chậm 1-2 tuần, thậm chí có tháng xuất hiện 2 lần. Lúc đó, cô không quá lo lắng, nghĩ rằng có lẽ do áp lực công việc khiến chu kỳ kinh nguyệt bị rối loạn và tin rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường.

Tuy nhiên, cô không ngờ rằng kinh nguyệt của mình lại biến mất hoàn toàn. Khi đã 2 tháng liên tiếp không có kinh, cô bắt đầu hoảng sợ và vội vã đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả từ bệnh viện khiến cô vô cùng sửng sốt và khó chấp nhận. Bác sĩ cho biết buồng trứng của cô đã ngừng sản xuất nang trứng, tức là cô đã ngừng kinh, đặt dấu "tạm dừng" cho khả năng sinh sản. Nếu có thể chữa được, có lẽ cô vẫn còn cơ hội làm mẹ, còn nếu không, khả năng sinh sản của cô có thể đã mất hoàn toàn.

Sau khi cô chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, video đó đã thu hút sự chú ý rộng rãi, với hơn một triệu người theo dõi sự việc. Câu chuyện về việc cô gái 29 tuổi độc thân bị ngừng kinh đã trở nên nổi tiếng. Trong video, cô cũng đề cập đến nguyên nhân, chủ yếu là do áp lực từ việc bị gia đình thúc giục chuyện hôn nhân và áp lực từ công việc làm ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, chia sẻ của cô vẫn gặp phải những phản ứng trái chiều. Bên cạnh những bình luận tiêu cực, cũng có nhiều người dùng mạng quan tâm đến sức khỏe của cô và khuyên cô nên chăm sóc bản thân tốt hơn.

03. Nếu nhận thấy những thay đổi sau ở chu kỳ kinh nguyệt, cần đi khám ngay

Khi chúng ta nhận thấy có những thay đổi về chu kỳ kinh nguyệt, chúng ta cần phải đi kiểm tra sức khỏe ngay lập tức.

Thứ nhất: Lượng kinh nguyệt nhiều hoặc ít

Nếu lượng kinh nguyệt ít là khi mỗi lần chỉ khoảng 5ml, tức là một ngày dùng một băng vệ sinh mà không hế. Lượng kinh nguyệt lớn hơn 80ml, dùng hơn 20 băng vệ sinh mỗi lần, thì đa phần là do lượng kinh nguyệt quá nhiều.

Nếu lượng kinh nguyệt quá ít có thể do thiếu máu nghiêm trọng, hoặc do hội chứng buồng trứng đa nang, ví dụ như những người thường xuyên giảm cân. Còn nếu lượng kinh nguyệt nhiều có thể là do u xơ tử cung hoặc do bệnh lạc nội mạc tử cung.

Thứ hai: Chu kỳ kinh nguyệt không đều

Đa phần chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là từ 21 đến 35 ngày. Nếu chu kỳ nằm trong khoảng này, thì được coi là tương đối đều đặn. Nếu chu kỳ kinh nguyệt ngắn hơn 21 ngày, ví dụ như một tháng có kinh hai lần, hoặc chu kỳ kinh nguyệt dài hơn 35 ngày, như 40 ngày mới có kinh một lần, thậm chí là hai tháng mới có một lần, thì cần được kiểm tra tại bệnh viện.

Có một số người chu kỳ kinh nguyệt không đều, ví dụ như ba tháng mới có kinh một lần, điều này được gọi là "kinh nguyệt theo mùa". Chủ yếu là mỗi lần đến kỳ vẫn rất đều đặn, và nếu kiểm tra tại bệnh viện không phát hiện vấn đề gì về hormone hay buồng trứng, thì không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nếu trước đây chu kỳ rất đều đặn nhưng bỗng nhiên trở nên không đều, thì cần phải đi kiểm tra ngay.

Thứ ba: Các triệu chứng đi kèm chu kỳ kinh nguyệt

Ví dụ như gặp tình trạng đau kinh, nhiều cục máu đông, hoặc có mùi lạ, cảm thấy chóng mặt khi đến kỳ kinh nguyệt... thì đều cần được kiểm tra kỹ lưỡng.

Hi vọng mỗi cô gái đều biết quý trọng sức khỏe của mình!

(Bài và ảnh: Sohu)