Câu chuyện cải tạo căn hộ 89m² với ngân sách eo hẹp: Không tiền, không kinh nghiệm nhưng vẫn tạo nên vẻ ngoài của một “ngôi nhà sang trọng”

Điều đặc biệt là toàn bộ quá trình ấy được thực hiện trong lúc tài chính khá chật vật, còn kinh nghiệm gần như bằng 0.

"Tôi từng nghĩ chắc chắn mình sẽ sửa nhà thất bại"

Đây là căn nhà đầu tiên Tiểu Mỹ (Quảng Đông, Trung Quốc) sở hữu sau nhiều năm đi làm và tiết kiệm. Ngày nhận chìa khóa, đứng giữa căn hộ còn trống trơn, cô vừa vui vừa lo.

"Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Từ màu sơn, gạch lát sàn cho đến việc đóng tủ hay mua đồ nội thất đều khiến tôi rối tung", cô kể.

Sau khi tham khảo một vài đơn vị thiết kế, mức chi phí khiến cô nhanh chóng từ bỏ ý định làm nhà theo kiểu "full option". Với ngân sách hạn chế, cô buộc phải tự tìm hiểu mọi thứ, từ cách chọn vật liệu đến bố trí không gian.

Ban đầu, cô cũng sợ căn nhà sẽ trở thành "thảm họa", bởi càng xem nhiều hình ảnh trên mạng lại càng thấy mình thiếu kinh nghiệm. Nhưng thay vì cố chạy theo những concept xa xỉ, cô quyết định tập trung vào điều quan trọng nhất: Một căn nhà dễ sống, sáng sủa và không khiến bản thân áp lực vì tiền.

Dùng vật liệu phổ thông nhưng căn nhà vẫn sáng và sang hơn tưởng tượng

Toàn bộ sàn nhà được lát bằng gạch men màu xám nhạt bóng nhẹ – loại có giá khá mềm nhưng dễ lau dọn và phản sáng tốt. Nhờ đó, ánh nắng từ ban công có thể lan khắp căn hộ, khiến không gian trông thoáng hơn nhiều.

Các bức tường đều được sơn trắng ngà thay vì phối nhiều màu sắc. Theo cô, đây là cách tiết kiệm nhất nhưng cũng hiệu quả nhất để "ăn gian" diện tích.

"Màu sáng giúp trần nhà có cảm giác cao hơn. Nhà nhỏ mà dùng quá nhiều màu sẽ rất rối mắt", cô nói.

Điểm khiến nhiều người thích nhất lại nằm ở phòng khách. Thay vì đặt bàn trà lớn như kiểu truyền thống, cô chọn một chiếc bàn dài chân mảnh kết hợp ghế mây đơn giản. Khoảng trống giữa phòng được giữ lại tối đa.

Nhờ vậy, không gian nhìn rộng rãi hơn hẳn, trẻ nhỏ có thể chạy chơi thoải mái mà căn hộ vẫn gọn mắt.

Bạn bè tới chơi đều có chung một phản ứng: "Nhà nhỏ mà nhìn rộng ghê!".

Bí quyết giúp căn hộ luôn gọn: "8 phần giấu, 2 phần để lộ"

Theo cô, thứ khiến nhiều căn hộ nhỏ trở nên chật chội không nằm ở diện tích, mà ở việc bày quá nhiều đồ ra ngoài.

Vì thế, cô dành nhiều thời gian nhất cho phần lưu trữ.

Ngay khu vực cửa ra vào là hệ tủ cao kịch trần để chứa giày dép, túi xách và đồ dùng linh tinh. Trong bếp, toàn bộ tủ cũng được làm sát trần để tận dụng tối đa không gian.

Các ngăn kéo phía dưới được chia riêng cho nồi niêu, hộp đựng thực phẩm và đồ bếp, giúp việc sử dụng hằng ngày dễ dàng hơn.

Phòng ngủ cũng được tính toán kỹ. Quần áo theo mùa được treo gọn bên ngoài, còn chăn ga, vali và đồ ít dùng sẽ được cất lên ngăn trên cùng.

Cô cho rằng đây là bí quyết giúp căn nhà luôn "nhẹ mắt": "Dù có nhiều đồ đến đâu, chỉ cần giấu được 80% thì không gian vẫn sẽ trông rộng rãi".

Không có nội thất xa xỉ nhưng mọi thứ đều phục vụ cuộc sống thật

Nội thất trong căn hộ được chọn theo tiêu chí đơn giản, bền và dễ vệ sinh.

Ghế sofa dùng chất liệu vải công nghệ màu đen để hạn chế bám bẩn. Rèm cửa cũng chỉ gồm một lớp voan mỏng kết hợp rèm cản sáng cơ bản, vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp ánh sáng tự nhiên vào nhà tốt hơn.

Thay vì mua quá nhiều đồ decor, cô ưu tiên cây xanh. Những chậu Monstera hay cây cao su được đặt ở các góc nhà giúp không gian mềm mại và có sức sống hơn hẳn.

Không ít người gọi đây là kiểu "trang trí nghèo", nhưng cô lại thấy đó là cách tiêu tiền thông minh.

"Tôi không làm trần cầu kỳ, không dùng đá đắt tiền, nhưng mọi thứ trong nhà đều phục vụ đúng nhu cầu sống mỗi ngày", cô chia sẻ.

Sau cùng, điều đáng giá nhất không phải căn nhà "sang" mà là cảm giác không áp lực vì tiền

Điều khiến cô hài lòng nhất sau khi hoàn thiện căn hộ không phải lời khen "nhà đẹp như biệt thự", mà là cảm giác được sống trong không gian mình thật sự thích mà không phải gánh nợ quá lớn.

Có những buổi chiều cuối tuần, cô nằm trên ghế lười xem phim, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng rồi đổ xuống nền gạch sáng màu. Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra: Hạnh phúc trong một căn nhà không nằm ở việc đã chi bao nhiêu tiền cho nội thất.

Mà nằm ở cảm giác bình yên khi mở cửa bước vào nhà mỗi ngày.

Với cô, biết cách tận dụng ngân sách hạn chế để sống thoải mái mới là "xa xỉ phẩm" lớn nhất của người bình thường.