Cậu bé lớp 5 ở Hà Nội học 3 trường một lúc, quãng đường di chuyển có ngày lên đến 48km

Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, Mạnh Linh là học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Yên Nghĩa, Hà Nội. Có 4 buổi chiều trong tuần, cậu bé khoác balo bước vào lớp Piano của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội hoặc đắm chìm trong những buổi học Violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Mạnh Linh đã bắt đầu hành trình học tập tại 3 ngôi trường cùng lúc.

Ở tuổi mà nhiều bạn nhỏ vẫn đang loay hoay với bài tập về nhà, Mạnh Linh đã bắt đầu hành trình học tập tại 3 ngôi trường cùng lúc. Hành trình đó không ồn ào, không phô trương mà được dẫn dắt bởi tình yêu âm nhạc rất tự nhiên của một cậu bé tiểu học.

Niềm yêu thích âm nhạc của Mạnh Linh đến theo cách rất ngẫu nhiên. Trong một lần theo bố mẹ sang nhà bạn chơi, thấy cây đàn đặt trong phòng khách, cậu bé tò mò lại gần rồi vô thức đặt tay lên những phím đàn. Bằng một cách không ai ngờ tới, âm nhạc hiện diện và dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Mạnh Linh.

Niềm yêu thích âm nhạc của Mạnh Linh đến theo cách rất ngẫu nhiên.

Hè năm lớp 1, mẹ cho Linh học piano với suy nghĩ rất đơn giản: coi đó như một môn nghệ thuật để con được chơi đàn, được đánh những bản nhạc mình yêu thích, hoàn toàn không phải một định hướng thành tích hay nghề nghiệp từ sớm. Thế nhưng càng học, niềm say mê của cậu bé càng rõ rệt.

Học cùng lúc 3 trường nhưng không “cày” giờ

Khi Mạnh Linh dần thể hiện mong muốn được học nhạc bài bản hơn, gia đình cậu bé quyết định để con thử sức tại các môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Kết quả là cậu bé lần lượt thi đỗ khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và sau đó là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi Linh theo học Violin suốt tròn một năm tính đến hè này.

Cứ thế, cậu học sinh lớp 5 chính thức bước vào guồng quay đặc biệt khi học văn hóa buổi sáng, học nghệ thuật buổi chiều và tối, với quãng đường di chuyển có ngày lên tới 48km.

Nghe thì có vẻ áp lực, tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, lịch học của Mạnh Linh không phải là chuỗi ngày dày đặc đến nghẹt thở.

Đặc thù của piano và violin là học 1:1. Các cô giáo yêu quý Linh, tạo điều kiện để cậu bé học linh hoạt, phần lớn thời gian học diễn ra tại nhà cô. Vì vậy, khoảng cách địa lý không trở thành áp lực quá lớn.

Gia đình cũng không đặt ra giới hạn cứng nhắc về số giờ luyện tập mỗi ngày của Mạnh Linh.

“Vợ chồng mình không ép con phải học bao nhiêu tiếng. Nghệ thuật cần cảm xúc, chỉ khi con có cảm xúc thì việc học mới có ý nghĩa”, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - mẹ của Mạnh Linh chia sẻ.

Khi Mạnh Linh dần thể hiện mong muốn được học nhạc bài bản hơn, gia đình cậu bé quyết định để con thử sức tại các môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Trong hành trình đồng hành cùng con, câu hỏi lớn nhất mà chị Hằng và chồng luôn tự đặt ra rằng đây là điều con thật sự yêu thích, hay chỉ là mong muốn của người lớn. Theo chị Hằng, gia đình chị vẫn lựa chọn một con đường thận trọng. Hiện tại, Linh chưa được định hướng học trung học trong Nhạc viện, mà tiếp tục hoàn thành chương trình văn hóa bên ngoài để khi đủ lớn, đủ hiểu, em có thể tự đưa ra quyết định cho tương lai của mình.

Giữa đam mê của con trẻ và kỳ vọng của người lớn

Dù lịch học đặc biệt, Mạnh Linh vẫn duy trì việc học văn hóa ổn định và nhiều năm liền đảm nhiệm vai trò lớp trưởng. Với cậu bé, đến trường mỗi ngày là niềm vui, không phải áp lực.

Âm nhạc cũng giúp Linh thay đổi rõ rệt trong sinh hoạt. Cậu bé tự giác hơn, biết sắp xếp thời gian hợp lý và giữ kỷ luật cho bản thân. Bên cạnh đó, Linh còn duy trì thói quen ngủ từ 9-10 giờ tối và dậy từ 5-5 giờ 30 sáng - nếp sinh hoạt đều đặn hiếm thấy ở lứa tuổi tiểu học.

Dù lịch học đặc biệt, Mạnh Linh vẫn duy trì việc học văn hóa ổn định và nhiều năm liền đảm nhiệm vai trò lớp trưởng.

Song song với việc học, Linh cũng đã gặt hái những thành quả trong âm nhạc như Giải Ba Piano bảng Competition, Huy chương Đồng Violin bảng Festival tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Crescendo 2025…

Mạnh Linh gặt hái được nhiều thành quả trong âm nhạc.

Nhưng với gia đình em, những tấm huy chương chưa bao giờ là mục tiêu lớn nhất. Con đường nghệ thuật vốn dài và nhiều thử thách. Gia đình hiểu rằng chưa ai có thể biết Mạnh Linh sẽ đi xa đến đâu. Điều quan trọng nhất, theo lời chị Hằng là con giữ được đam mê, được vui khi chơi nhạc, được đứng trên sân khấu với niềm hạnh phúc thuần khiết của một đứa trẻ yêu âm thanh, giai điệu.

“Gia đình không đặt nặng thành tích. Cho con đi thi chỉ để con được biểu diễn, bởi sân khấu chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của con”, chị Hằng nói.

Đối với cậu bé lớp 5 ấy, mỗi quãng đường đi học dài 48km không phải là gánh nặng mà là con đường đưa em đến gần hơn với thế giới âm nhạc mà mình luôn say mê.