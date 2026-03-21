Casio Vintage: Khi phong cách cổ điển trở lại theo cách rất riêng của giới trẻ

Trong dòng chảy đó, Casio Vintage nổi lên như một điểm chạm quen thuộc giữa quá khứ và hiện tại. Không ồn ào, không phô trương, những thiết kế nhỏ gọn này mang theo tinh thần của thập niên 60 – 90s, nhưng lại dễ dàng hòa vào phong cách của thế hệ trẻ ngày nay.

Casio Vintage gợi lại tinh thần retro của thời trang thập niên 60 – 90s xưa - Ảnh: CASIO Watches Vietnam

Nhỏ gọn nhưng không hề "nhạt nhòa"

Điểm đặc trưng của Casio Vintage nằm ở thiết kế tối giản: mặt số nhỏ, dây kim loại thanh mảnh, tổng thể gọn gàng và dễ đeo mỗi ngày.

Chính sự đơn giản đó lại tạo nên sức hút. Một chiếc đồng hồ không cần quá nổi bật, nhưng vẫn đủ để trở thành điểm nhấn tinh tế trên cổ tay, dù là khi đi làm, đi chơi hay dạo phố.

Đa dạng thiết kế – đa dạng cá tính

Không chỉ dừng lại ở một kiểu dáng, Casio Vintage mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng phong cách:

- AQ-230, AQ-240: Sự kết hợp giữa kim analog và màn hình digital tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, pha chút hoài cổ của thập niên 80 nhưng vẫn rất hợp với môi trường công sở hiện đại.

Các mẫu AQ-230 mặt vuông, viền bezel bo tròn mềm mại là một trong những phụ kiện ưa thích của dân công sở - Ảnh: CASIO Watches Vietnam

- A168, B640: Đại diện cho phong cách digital kinh điển. Khi phối cùng outfit hiện đại, những thiết kế này trở thành điểm nhấn đầy cá tính.

- LA670: Nhỏ gọn, thanh mảnh, mang hơi hướng nữ tính. Phù hợp với những ai theo đuổi phong cách tối giản hoặc vintage nhẹ nhàng.

LA670 mang thiết kế thanh lịch, đơn giản trong trải nghiệm người dùng - Ảnh: CASIO Watches Vietnam

Một phụ kiện "dễ tính" trong mọi outfit

Điểm khiến Casio Vintage được yêu thích không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn ở khả năng "phối gì cũng hợp". Từ áo sơ mi thanh lịch, denim năng động đến street style cá tính, chiếc đồng hồ nhỏ này luôn biết cách xuất hiện đúng lúc – đủ để tạo điểm nhấn nhưng không làm mất đi tổng thể.

Thiết kế vintage kinh điển phối cùng áo len cổ điển vẫn tạo được điểm nhấn và sự khác biệt - Ảnh: CASIO Watches Vietnam

Giá trị đến từ sự bền bỉ và chính hãng

Không chỉ là câu chuyện phong cách, Casio Vintage còn được tin chọn nhờ độ bền và tính thực dụng – những giá trị đã làm nên tên tuổi của thương hiệu.

Tem chống hàng giả và tag bảo hành điện tử - Ảnh: Anh Khuê Watch

Hiện nay, các sản phẩm chính hãng đều được phân phối qua hệ thống Anh Khuê Watch trên toàn quốc, đi kèm:

- Tem chống hàng giả

- Tag bảo hành điện tử

- Hệ thống cửa hàng trải nghiệm trực tiếp

