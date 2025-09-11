Carlsberg Việt Nam: Khi văn hóa doanh nghiệp được “chuyển thể” thành âm nhạc

Carlsberg Việt Nam đã chọn một cách tiếp cận khác biệt: biến văn hóa doanh nghiệp thành một MV âm nhạc – nơi khẩu hiệu không còn trên giấy, mà vang lên bằng giai điệu, bước nhảy và những khoảnh khắc đồng đội cùng nâng ly vì một sứ mệnh chung.

Khi văn hóa doanh nghiệp được "chuyển thể" thành âm nhạc tại Carlsberg Việt Nam

Từ ý tưởng khác biệt đến sản phẩm âm nhạc sống động

"Nếu văn hóa Carlsberg Việt Nam là một bản nhạc, nó sẽ vang lên thế nào?" – câu hỏi tưởng chừng đơn giản đã khởi nguồn cho một ý tưởng táo bạo: biến văn hóa doanh nghiệp thành một MV âm nhạc với sự tham gia của chính đội ngũ lãnh đạo và nhân viên.

Lấy cảm hứng từ bản hit "Bắc Bling" của Hòa Minzy, ca khúc được làm mới với ca từ dí dỏm, giai điệu bắt tai và vũ đạo tràn đầy năng lượng. Những góc văn phòng quen thuộc, dây chuyền sản xuất ở nhà máy bia Phú Bài (Huế) hay không gian sinh hoạt chung bỗng trở thành sân khấu. Đồng nghiệp "hóa thân" thành ca sĩ, rapper, vũ công, mang đến hình ảnh sống động cho những giá trị cốt lõi vốn trừu tượng.

Khi văn hóa doanh nghiệp được "chuyển thể" thành âm nhạc tại Carlsberg Việt Nam

Lãnh đạo hòa nhịp cùng đội ngũ

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của MV là hình ảnh ban lãnh đạo Carlsberg Việt Nam cùng tham gia, hòa mình vào tập thể. Trên cùng một sân khấu, không còn khoảng cách giữa "người dẫn dắt" và "người thực hiện".

"Ở Carlsberg Việt Nam, mọi vị trí đều quan trọng và mọi người đều chung một nhịp. Khi lãnh đạo thực sự hòa mình cùng đồng đội, khoảng cách sẽ biến mất," đại diện công ty chia sẻ.

Đội ngũ Carlsberg Việt Nam cùng sát cánh và hòa mình vào từng giai điệu.

Văn hóa phát triển sống trong từng khoảnh khắc

MV không chỉ là sản phẩm truyền thông nội bộ, mà còn là minh họa sống động cho Growth Culture – văn hóa phát triển vốn đã trở thành DNA của Carlsberg Việt Nam:

- Tinh thần Semper Ardens (luôn cháy hết mình) thể hiện qua sự nhiệt huyết của từng cá nhân.

- Năng lượng tích cực lan tỏa trong mọi tương tác.

- Niềm đam mê với người tiêu dùng gói trọn trong sự tự hào về thương hiệu.

- Quyết định nhanh chóng, thực thi xuất sắc thể hiện ở tốc độ triển khai dự án.

- Trao quyền và phát triển đội ngũ, để mỗi cá nhân đều có cơ hội tỏa sáng.

Văn hóa phát triển trở thành một phần quan trọng trong DNA của tổ chức.

DE&I: Khi mỗi cá nhân là một sắc màu

MV cũng phản chiếu cam kết mạnh mẽ về Đa dạng – Công bằng – Hòa nhập (DE&I) của Carlsberg Việt Nam. Từ kỹ sư vận hành đến nhân viên văn phòng, từ TP.HCM đến Huế – các thành viên xuất hiện cùng nhau, bất kể vị trí hay thâm niên. Mỗi người một cá tính, một sắc màu, nhưng cùng hòa trong nhịp chung của tinh thần đồng đội.

Đặc biệt, DE&I được thể hiện rõ qua nỗ lực phá bỏ định kiến giới, trao cơ hội để phụ nữ phát huy tối đa năng lực. Hơn 40% lãnh đạo cấp cao của công ty là nữ – minh chứng cho môi trường làm việc công bằng, hòa nhập và trao quyền thực chất.

Khi sự đa dạng không chỉ được tôn vinh, mà còn biến thành sức mạnh tập thể.

Ba năm liên tiếp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia Awards vinh danh "Best Companies to Work for in Asia – Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp nhận giải thưởng danh giá này. Thành tích này khẳng định chiến lược phát triển con người bền vững và nhất quán của công ty.

Chủ đề của HR Asia năm nay – "Multi-Generation Synergy" (Sức mạnh đa thế hệ) – cũng được thể hiện trọn vẹn qua MV của Carlsberg Việt Nam: Gen Z mang đến sự bùng nổ, Millennials đem sự linh hoạt, Gen X truyền bản lĩnh. Tất cả cộng hưởng như những nốt nhạc khác nhau nhưng hòa thành một giai điệu chung, kết nối mọi thế hệ trong một tập thể gắn kết và bền vững.

Văn hóa để cùng nhau viết tiếp

Với Carlsberg Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp không chỉ là những khẩu hiệu treo tường hay dòng chữ trong cẩm nang nhân sự. Văn hóa là trải nghiệm được sống mỗi ngày, từ văn phòng đến nhà máy, từ ban lãnh đạo đến từng nhân viên.

MV này chỉ là một chương trong hành trình ấy, đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng rằng văn hóa doanh nghiệp sẽ luôn phát triển khi tất cả cùng hòa nhịp – mỗi ngày, bằng chính câu chuyện và nhịp bước của mình.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Hãy thưởng thức có trách nhiệm.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Sonatus, số 15 đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.