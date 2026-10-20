Cặp vợ chồng nổi tiếng vì từ chối cải tạo nhà quá mức: Càng ở lâu càng thấy 6 quyết định này quá đúng

Không trần giật cấp cầu kỳ, không nội thất chạy theo xu hướng, cũng không cố nhồi nhét quá nhiều chi tiết trang trí, căn nhà của một cặp vợ chồng ở Tô Châu lại gây chú ý nhờ cảm giác rộng rãi, ấm áp và tiện dụng. Cách họ cải tạo cho thấy một điều: nhà đẹp chưa chắc phải làm thật nhiều, quan trọng là hiểu rõ mình

Một cặp vợ chồng ở Tô Châu (Trung Quốc) gần đây nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ căn nhà được cải tạo theo cách khá khác biệt. Thay vì chạy theo những thiết kế cầu kỳ, trần giật cấp, hệ đèn phức tạp hay nội thất đang thịnh hành, họ chủ động cắt bỏ nhiều hạng mục trang trí không cần thiết, tập trung vào công năng và cảm giác thoải mái khi sống lâu dài.

Điều khiến nhiều người thích thú là căn nhà không hề tạo cảm giác sơ sài. Ngược lại, chính việc tiết chế trong thiết kế lại giúp không gian trở nên rộng, sáng và có nét riêng.

Không làm trần cầu kỳ, giữ khoảng thở cho ngôi nhà

Một trong những quyết định đáng chú ý nhất của gia chủ là không sử dụng hệ trần nhiều lớp hay đèn hắt dày đặc. Các mảng tường và trần được xử lý tương đối đơn giản, nhờ đó chiều cao không gian được giữ nguyên và ánh sáng tự nhiên có thể lan tỏa tốt hơn.

Đây cũng là chi tiết khiến không ít người từng cải tạo nhà theo phong cách cầu kỳ phải suy nghĩ. Trần giật cấp, phào chỉ hay hệ đèn trang trí có thể tạo ấn tượng mạnh lúc mới hoàn thiện, nhưng nếu không gian vốn không quá lớn, chúng cũng dễ khiến căn nhà trở nên nặng nề sau một thời gian sinh sống.

Trong căn nhà này, gia chủ lựa chọn để tường có nhiều khoảng trống, kết hợp nội thất màu nâu trầm, màu kem và sàn gỗ xương cá. Một vài chậu cây xanh trở thành điểm nhấn tự nhiên thay vì sử dụng quá nhiều đồ trang trí. Chính những khoảng trống ấy khiến ngôi nhà có cảm giác nhẹ nhàng hơn, đồng thời giúp các món đồ nội thất thực sự cần thiết được nổi bật.

Nhà bếp chỉ khoảng 7m² nhưng ưu tiên công năng

Khu bếp có diện tích không lớn nhưng được bố trí theo mặt bàn chữ U. Cách sắp xếp này giúp các khu vực sơ chế, nấu nướng và lưu trữ nằm tương đối gần nhau, người sử dụng chỉ cần xoay người là có thể lấy được phần lớn dụng cụ hoặc gia vị cần thiết.

Thay vì chạy theo kiểu bếp mở hoàn toàn chỉ để tạo cảm giác rộng và đẹp khi chụp ảnh, gia chủ chú trọng nhiều hơn đến thói quen nấu nướng thực tế. Bề mặt tường sử dụng vật liệu dễ vệ sinh, màu sắc trung tính và hạn chế các chi tiết khó lau chùi.

Đây là một nguyên tắc đáng tham khảo khi cải tạo bếp: đẹp khi mới hoàn thiện chưa chắc đồng nghĩa với thuận tiện sau vài năm sử dụng. Với những gia đình thường xuyên nấu các món chiên, xào hoặc nhiều dầu mỡ, khả năng vệ sinh và kiểm soát mùi thậm chí còn quan trọng hơn yếu tố "ăn ảnh".

Phòng ngủ không chạy theo thiết kế tiêu chuẩn

Cách bố trí phòng ngủ cũng cho thấy gia chủ thiết kế căn nhà dựa trên thói quen sinh hoạt của chính mình thay vì áp dụng một công thức cố định.

Bồn rửa mặt được đưa vào khu vực gần phòng ngủ, giúp giảm tình trạng các thành viên phải chờ nhau vào buổi sáng. Ban công được chia thành hai phần rõ ràng: một khu dành cho giặt giũ với máy giặt được giấu trong hệ tủ, phần còn lại bố trí ghế thư giãn và không gian đón nắng.

Một số chi tiết như cửa vòm, đèn tường ánh sáng vàng, bàn tròn hay những chiếc ghế có kiểu dáng đơn giản tạo cảm giác hoài cổ nhưng không quá nặng tính trang trí. Các món đồ này đều có điểm chung là dễ sử dụng, dễ kết hợp và ít phụ thuộc vào xu hướng.

Không mua đồ chỉ vì đang "hot"

Một trong những điểm đáng học hỏi nhất ở căn nhà này là gia chủ không cố gắng đưa tất cả những món đồ nội thất đang thịnh hành vào không gian sống.

Trên thực tế, không ít người từng mua bàn đá khổ lớn, sofa kiểu dáng lạ, tủ kính hoặc đèn trang trí cầu kỳ chỉ vì chúng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, những món đồ quá nặng, quá lớn hoặc khó vệ sinh rất dễ trở thành gánh nặng.

Một chiếc bàn đẹp nhưng không thể di chuyển khi cần thay đổi bố cục, một chiếc sofa bắt mắt nhưng khó ngồi lâu hay một loại vật liệu sang trọng nhưng ngày nào cũng phải lau chùi đều có thể khiến trải nghiệm sống giảm đi đáng kể.

Cặp vợ chồng ở Tô Châu lại chọn cách ngược lại. Họ ưu tiên bàn ghế kích thước vừa phải, hình dáng đơn giản, màu sắc dễ kết hợp và những món đồ có khả năng sử dụng lâu dài. Không gian vì thế không tạo cảm giác đang cố chứng minh sự sang trọng, nhưng lại có sự đồng nhất và dễ chịu.

Muốn cải tạo nhà, trước tiên phải hiểu cách mình sống

Điều đáng chú ý nhất từ căn nhà này không nằm ở phong cách nội thất cụ thể, mà ở cách gia chủ đưa ra quyết định.

Trước khi chọn tủ, bàn, sofa hay thiết kế phòng, mỗi người nên trả lời những câu hỏi rất thực tế: Một ngày thường bắt đầu lúc mấy giờ? Gia đình có thường xuyên nấu ăn không? Có bao nhiêu quần áo cần lưu trữ? Có nhiều sách, đồ sưu tầm hay thiết bị gia dụng không? Có thường xuyên tiếp khách không? Muốn dành nhiều diện tích cho phòng khách hay phòng ngủ?

Những câu hỏi tưởng như nhỏ này lại quyết định phần lớn cách một ngôi nhà nên được bố trí.

Một gia đình thường xuyên nấu ăn cần căn bếp tiện dụng hơn một đảo bếp chỉ để trang trí. Người có nhiều quần áo cần hệ lưu trữ hợp lý hơn một mảng tường ốp đá đắt tiền. Gia đình ít tiếp khách cũng không nhất thiết phải dành phần lớn diện tích cho bộ sofa lớn chỉ vì đó là cách bố trí quen thuộc.

Nói cách khác, thiết kế tốt không bắt đầu từ việc xem ngôi nhà của người khác, mà bắt đầu từ việc quan sát chính cuộc sống của mình.

Càng cải tạo nhiều chưa chắc càng đáng tiền

Nhiều người có tâm lý rằng đã bỏ tiền cải tạo thì phải làm thật nhiều mới "đáng". Tuy nhiên, mỗi lớp trần, mỗi mảng ốp, mỗi hệ tủ trang trí hay món nội thất cố định đều không chỉ làm tăng chi phí ban đầu mà còn kéo theo chi phí vệ sinh, bảo dưỡng và sửa chữa về sau.

Ngược lại, một ngôi nhà có ít chi tiết thừa sẽ dễ thay đổi khi nhu cầu sống thay đổi. Đây là lợi thế đặc biệt rõ ràng với những gia đình dự định ở lâu dài.

Sau vài năm, con cái lớn lên, thói quen làm việc thay đổi hoặc nhu cầu lưu trữ tăng lên, một không gian linh hoạt sẽ dễ thích nghi hơn nhiều so với căn nhà được thiết kế quá cố định ngay từ đầu.

Căn nhà ở Tô Châu vì thế nhận được nhiều lời khen không phải vì sử dụng vật liệu đắt tiền hay có thiết kế đặc biệt xa hoa, mà bởi nó thể hiện một cách tiếp cận khá thực tế: đầu tư đúng chỗ, bỏ bớt những thứ chỉ phục vụ hình thức và dành nhiều không gian hơn cho cuộc sống hàng ngày.

Suy cho cùng, một căn nhà tốt không nhất thiết phải khiến khách bước vào lập tức trầm trồ. Điều quan trọng hơn là sau một ngày dài, người sống trong đó có thể cởi giày, ngồi xuống sofa và cảm thấy mọi thứ đều vừa vặn với mình.

Nhà trước hết là nơi để sống, không phải một showroom nội thất. Và đôi khi, quyết định thông minh nhất khi cải tạo nhà không phải là nghĩ xem nên thêm gì, mà là biết thứ gì hoàn toàn có thể không cần làm.