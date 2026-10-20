4 thứ nhìn tưởng vô hại nhưng lại là "máy đẻ việc nhà": Bỏ sớm thì nhàn thân, giữ lại chỉ tổ thêm việc

Có những món chẳng giúp nhà tiện hơn, ngược lại còn âm thầm khiến bạn dọn mãi không xong.

Cuối tuần đáng lẽ là lúc được nghỉ ngơi, nhưng nhiều người vừa ngồi xuống đã nhìn thấy bụi trên bàn, tóc dưới sàn, quần áo chất ở góc phòng rồi lại đứng lên dọn. Khó chịu hơn là có những căn nhà vừa lau sạch hôm trước, hôm sau nhìn quanh đã thấy lộn xộn như cũ. Không phải lúc nào nguyên nhân cũng nằm ở chuyện gia đình ít dọn dẹp. Có những món đồ bản thân chúng đã khiến việc vệ sinh và sắp xếp phát sinh thêm: phải giặt, phải lau, phải nhấc lên, phải xếp lại hoặc cứ vô tình trở thành nơi chất thêm đồ. Nếu nhà bạn cũng có 4 thứ dưới đây, thử nhìn lại xem chúng có thực sự đáng để giữ hay không.

1. Thảm chân dày trong nhà vệ sinh

Thảm đặt trước cửa nhà vệ sinh rất tiện vì giúp thấm nước sau khi tắm, chân không làm ướt sàn bên ngoài. Nhưng loại thảm lông dày lại có một nhược điểm mà dùng lâu mới thấy: tóc, bụi và các mảnh vụn nhỏ rất dễ mắc vào bề mặt. Phần sàn phía dưới thảm cũng là vị trí thường bị bỏ qua khi lau nhà, trong khi bản thân chiếc thảm sau khi hút nhiều nước lại cần được giặt và phơi khô thường xuyên. Thành ra chỉ một món nhỏ nhưng bạn vừa phải vệ sinh sàn, vừa phải vệ sinh thêm chính chiếc thảm.

Lời khuyên: Nếu chiếc thảm hiện tại quá dày, lâu khô hoặc đã cũ, có thể cân nhắc bỏ đi và thay bằng loại mỏng, dễ giặt, nhanh khô. Nhà nào có khu vực khô - ướt tách biệt tốt thậm chí không nhất thiết phải trải quá nhiều thảm, càng ít thứ nằm trên sàn, việc lau và làm khô nhà vệ sinh càng nhanh.

2. Cả núi túi mua hàng, túi nilon và bộ thìa đũa dùng một lần

"Để đấy sau này còn dùng" là lý do khiến rất nhiều ngăn tủ bếp dần biến thành kho chứa túi. Túi nilon, túi giấy, túi vải không dệt, hộp đựng và thìa đũa dùng một lần cứ được mang về rồi nhét vào bất kỳ khoảng trống nào còn lại. Mỗi thứ riêng lẻ chẳng đáng bao nhiêu diện tích, nhưng tích vài tháng sẽ thành một đống vừa khó tìm vừa khó sắp xếp. Trớ trêu là gia đình lại mất thời gian gấp túi, phân loại, chuyển từ ngăn này sang ngăn khác để "cho gọn".

Lời khuyên: Thay vì biến đồ dùng một lần thành một hạng mục cần quản lý lâu dài, hãy giữ một lượng vừa đủ những chiếc túi sạch, chắc chắn và thực sự có mục đích sử dụng; phần dư thừa nên phân loại để tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý phù hợp. Khi đặt đồ ăn, nếu không cần thì cũng có thể bỏ lựa chọn nhận thêm bộ thìa đũa. Không mang thêm đồ vào nhà ngay từ đầu thường dễ hơn rất nhiều so với nghĩ cách cất chúng sau đó.

3. Giá treo quần áo biến thành núi đồ trong phòng ngủ

Một chiếc giá treo đồ mở ban đầu nghe rất hợp lý: quần áo mới mặc một lần chưa muốn giặt có thể treo tạm ở đó. Nhưng đây cũng là món rất dễ mất kiểm soát. Một chiếc áo thành ba chiếc, rồi thêm túi xách, khăn, mũ và quần áo chưa kịp gấp; chẳng bao lâu cả góc phòng ngủ biến thành một đống đồ lộ thiên. Vấn đề không hẳn nằm ở chiếc giá mà ở việc nó tạo ra một nơi quá thuận tiện để “để tạm”, trong khi đồ để tạm thường chẳng có hạn chót.

Lời khuyên: Nếu chiếc giá nhà bạn đã rơi vào tình trạng này, hãy dọn toàn bộ quần áo xuống và phân loại: đồ sạch trả về tủ, đồ cần giặt cho vào giỏ, còn những món đang mặc dở có thể dành riêng một khoảng nhỏ trong tủ hoặc một vị trí cố định. Nếu sau khi dọn xong chiếc giá không còn nhiệm vụ rõ ràng, bỏ nó đi đôi khi lại là cách hiệu quả nhất để góc phòng không tiếp tục biến thành nơi chất đồ.

4. Quá nhiều đồ trang trí nhỏ bày kín các bề mặt

Một chiếc lọ, vài món đồ lưu niệm, nến thơm, tượng nhỏ hay đồ trang trí đều có thể khiến căn phòng có cá tính hơn. Nhưng vấn đề xuất hiện khi mặt bàn, kệ tivi, tủ và các ngăn mở đều được phủ kín bởi hàng chục món nhỏ. Bụi không chỉ bám trên mặt bàn mà còn bám vào từng món đồ, từng khe nhỏ; muốn lau một chiếc kệ, bạn phải nhấc tất cả xuống, lau từng món rồi xếp trở lại. Đến lúc đó, đồ trang trí đã vô tình trở thành một phần của việc nhà.

Lời khuyên: Không cần biến căn nhà thành nơi trống trơn, nhưng mọi người có thể giữ lại những món thực sự yêu thích hoặc có ý nghĩa, còn đồ mua theo hứng rồi nhiều tháng chẳng buồn nhìn tới thì nên cất bớt, cho tặng hoặc thanh lý. Khi mặt bàn có khoảng trống, chỉ một lượt khăn đã có thể lau sạch thay vì mất thời gian xử lý hàng chục món đồ.

Muốn bớt việc nhà, đôi khi phải bớt đồ trước

Nhiều người tìm cách làm việc nhà nhanh hơn bằng cách mua thêm máy hút bụi, hộp đựng, kệ chia ngăn hay đủ loại dụng cụ vệ sinh. Những món đó có thể hữu ích, nhưng nếu căn nhà vẫn chứa quá nhiều thứ cần lau, giặt, di chuyển và sắp xếp thì khối lượng công việc thực tế chẳng giảm được bao nhiêu. Vì vậy, hãy thử một nguyên tắc đơn giản: món nào thường xuyên sử dụng thì giữ, món nào thực sự yêu thích cũng có thể giữ; nhưng thứ đã lâu không dùng mà còn khiến mình phải lau chùi, cất giữ và sắp xếp liên tục thì nên cân nhắc cho nó rời khỏi nhà. Nhà ít đồ hơn chưa chắc lúc nào cũng đẹp hơn, nhưng ít những món không cần thiết thì chắc chắn dễ dọn hơn. Và đôi khi cách nhanh nhất để làm xong việc nhà không phải lau nhanh hơn, mà là bớt những thứ bắt mình phải lau.