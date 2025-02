Cặp vợ chồng nhận nuôi một chú mèo, 8 năm sau, phim chụp X-quang tiết lộ sự thật sốc

Một cặp vợ chồng ở Denver (Colorado, Mỹ) đã vô cùng đau lòng khi phát hiện ra quá khứ của chú mèo cưng Hari sau 8 năm chung sống. Tưởng rằng những biểu hiện của Hari chỉ là dấu hiệu của tuổi già, họ đã sững sờ trước kết quả chụp X-quang.



Năm ngoái, cô Chelsea, chủ của chú mèo Hari, nhận thấy "cô mèo già" của mình có vẻ chậm chạp hơn và đang gặp khó khăn trong việc theo kịp những người anh em mèo của mình. Hari được chồng của Chelsea cứu hộ từ một trại động vật vào tháng 9 năm 2017, vài năm trước khi họ đến với nhau.

Chelsea nói với Newsweek rằng không có nhiều thông tin về Hari vào thời điểm đó, và tất cả những gì họ biết là cô mèo "khá nhỏ và gầy" khi được tìm thấy. Người ta cho rằng Hari hiện tại khoảng 10 tuổi, vì vậy việc cô ấy di chuyển không còn nhanh nhẹn và các khớp bị cứng cũng là điều dễ hiểu.

"Chúng tôi nhận thấy Hari đi khập khiễng lên cầu thang khi chúng tôi gọi nó xuống ăn tối, và nó chậm chạp hơn", Chelsea nói. "Chủ yếu là chân trước bên phải của nó, và ban đầu chúng tôi nghĩ rằng đó là bong gân, vì vậy nó đã được cho dùng thuốc giảm đau, nhưng sau một tuần, nó vẫn không đỡ hơn. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc đó là do tuổi tác của nó."

Chelsea muốn đưa Hari đi kiểm tra bác sĩ thú y, chỉ để chắc chắn, nhưng không có gì có thể chuẩn bị cho cô ấy trước kết quả chụp X-quang.

"Ban đầu, Hari được chụp X-quang chân, và các bác sĩ thú y nghĩ rằng có thể một phần xương đã bị gãy hoặc một gai xương đã mọc ở đó, nhưng họ không chắc chắn, vì vậy họ muốn chụp thêm hình ảnh", Chelsea nói. "Khi họ làm vậy, họ phát hiện ra rằng nó có hai viên đạn súng hơi BB, một viên ở chân sau bên phải và viên kia ở ngực."

Hari, chú mèo được cứu hộ và hình ảnh chụp X-quang cho thấy những viên đạn súng BB đầy trong chân.

"Chụp CT cũng phát hiện ra rằng lý do nó đi khập khiễng ở chân trước bên phải là do chân này ngắn hơn chân trái. Điều này là do chân phải của nó bị gãy cũ chưa lành, và họ cũng phát hiện ra các vết gãy ở chân sau của nó từ trước khi nó được nhận nuôi."

Sau khi phát hiện ra điều này, Chelsea được hỏi liệu cô có biết về quá khứ của Hari hay không, nhưng cô chỉ bắt đầu khóc. Cô không hề biết chú mèo cưng của mình đã trải qua những gì cho đến thời điểm đó và rất đau lòng khi nghĩ đến việc nó phải chịu đựng nỗi đau như vậy.

Chelsea nói: "Tôi đã khóc suốt quãng đường về nhà. Tôi rất buồn vì Hari là một chú mèo rất ngọt ngào, nó rất hiền lành và thân thiện. Tôi không biết làm sao lại có người có thể làm hại bất kỳ sinh vật nào theo cách đó. Nó chắc hẳn chưa đến 2 tuổi khi chuyện đó xảy ra, vậy tại sao lại có người muốn bắn một chú mèo con?".

Hiện tại, Hari đang được điều trị bằng thuốc giảm đau để hỗ trợ đầu gối và cột sống, và Chelsea đang cân nhắc việc cho nó đi vật lý trị liệu. Chủ của Hari cũng đang làm mọi thứ có thể để giúp nó thoải mái ở nhà, với giường sưởi, sân chơi ngoài trời có nắng và một số bậc thang cho mèo để giúp Hari leo lên đồ nội thất.

Mèo Hari hiện tại có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều

Mặc dù đã trải qua những điều đó, Hari vẫn là "một trong những chú mèo ngọt ngào nhất" và không để điều đó làm nó nản lòng. Chelsea nói đùa rằng nó vẫn có thể thống trị những người em gái nhỏ hơn và thích quấy rầy chủ của mình khi anh ấy làm việc tại nhà.

Nguồn: Newsweek