Cặp quý tử nhà Trà My Idol nhập học trường quốc tế học phí gần 1 tỷ/năm, "đồng môn" toàn con sao đình đám

Khi nhắc đến những nhóc tỳ nổi bật nhất làng giải trí Việt, hai cậu con trai của Trà My Idol chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Nếu như cậu cả Gia Huy được khen thừa hưởng trọn vẹn đường nét từ mẹ, gây ấn tượng với diện mạo điển trai như "soái ca nhí" thì bé Hayden (tên thật Gia Hưng) - con trai thứ hai nhà nữ ca sĩ lại giống bố như tạc, đồng thời sở hữu vô số biểu cảm ngộ nghĩnh khiến ai nhìn cũng thấy yêu thích.

Mỗi lần được mẹ cho "lên sóng" MXH, Gia Huy và Hayden đều nhận về rất nhiều sự quan tâm.

Trà My Idol và 2 cậu con trai: Gia Huy và Hayden

Mới đây, Trà My Idol đã đăng tải loạt khoảnh khắc hai con trai trong ngày tựu trường, chính thức bước vào năm học mới. Cả Gia Huy và Hayden đều tỏ ra vô cùng hào hứng, nở nụ cười tươi và tràn đầy năng lượng trong ngày đặc biệt này.

Song song với đó, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra ngôi trường quốc tế mà 2 nhóc tỳ theo học cực nổi tiếng ở TP.HCM.

Trà My Idol cho con theo học tại Trường Quốc tế TP.HCM.

Được biết, ngôi trường mà Gia Huy và Hayden theo học chính là trường Quốc tế TP.HCM (International School Ho Chi Minh City - ISHCMC). Theo thông tin trên fanpage của nhà trường, ISHCMC là ngôi trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là IB World School, mang đến chương trình Tú tài Quốc tế (IB) liên tục từ bậc Mầm non đến Lớp 12. Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, ISHCMC đã trở thành môi trường học tập uy tín, nơi khơi dậy niềm đam mê học hỏi suốt đời cho nhiều thế hệ học sinh.

Triết lý giáo dục tại ISHCMC tập trung vào việc nuôi dưỡng trí tò mò, sự đồng cảm, khơi mở tiềm năng học thuật và giúp học sinh tự tin vững bước trong một thế giới không ngừng thay đổi. Nhà trường tự hào về đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, môi trường cộng đồng đa dạng và chương trình học nghiêm túc, toàn diện.

Bên cạnh thành tích học tập, ISHCMC chú trọng phát triển cá nhân, tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú và tận dụng cơ sở vật chất hiện đại. Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tinh thần, xây dựng khả năng thích ứng và sự bền bỉ cho học sinh.

Theo thông tin trên fanpage của nhà trường, ISHCMC là ngôi trường quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là IB World School.

Theo thông tin trên website chính thức, học phí hằng năm (Annual Tuition Fee) của trường sẽ thu tùy theo độ tuổi và cấp học, mức học phí dao động từ 279.000.000 đến 959.900.000 VND/năm. Học phí này đã bao gồm nhiều chi phí học tập như sách giáo khoa, văn phòng phẩm, thiết bị công nghệ, phần mềm giáo dục, hoạt động ngoại khóa, dịch vụ hỗ trợ học tập và chăm sóc sức khỏe học sinh.

Ngoài học phí chính, phụ huynh sẽ cần chi trả thêm cho một số khoản phát sinh như hoạt động trải nghiệm quốc tế, các chương trình thể thao do đơn vị bên ngoài tổ chức, phí xe buýt hay lệ phí thi IB. Bên cạnh đó, nhà trường cũng quy định thêm các khoản phí bắt buộc khác như phí nhập học, phí phát triển…

Học phí hệ mầm non.

Học phí hệ THCS.

Học phí hệ THPT.

Không chỉ có vậy, nhiều sao Việt cũng từng lựa chọn cho con học tập tại ISHCMC như: Bé Sol - con gái ca sĩ Đoan Trang và chồng doanh nhân Thụy Điển; Lê Kỳ Anh (biệt danh Bo) - con trai ca sĩ Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy; Vương Khang, Vương Khôi - hai quý tử nhà Hà Kiều Anh…

