Bà mẹ Hà Nội chỉ ra thứ LÃNG PHÍ nhất trong trường học, nhiều phụ huynh phản bác: Nhờ nó mà con tôi dù nghèo cũng bớt tự ti!

Đầu năm học mới, khi phụ huynh tất bật lo mua sắm sách vở, đóng học phí và chuẩn bị cho con em bước vào lớp, thì câu chuyện về đồng phục lại trở thành một chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Một bà mẹ Hà Nội đã thẳng thắn chia sẻ rằng, theo chị, thứ lãng phí nhất trong nhà trường hiện nay chính là… đồng phục học sinh.

Chị liệt kê: nào là đồng phục thể dục mùa hè, mùa đông, áo khoác, áo gile… Khi con chuyển cấp, những bộ quần áo này không ai nhận ủng hộ, đành chất đống ở nhà. Mỗi đầu năm học, phụ huynh lại phải chi gần 2 triệu đồng chỉ để mua quần áo đồng phục, trong khi với những gia đình khó khăn, đây thực sự là một gánh nặng.

Ý kiến này ngay lập tức nhận được hàng trăm bình luận trái chiều. Có người đồng tình, coi đồng phục là khoản chi phí không cần thiết; nhưng cũng có nhiều phụ huynh phản bác, cho rằng đồng phục chính là giải pháp tiết kiệm và công bằng nhất trong môi trường học đường.

Tranh cãi

Nhiều phụ huynh đồng cảm với bà mẹ Hà Nội nói trên. Một người chia sẻ: "Năm ngoái con tôi vào lớp 10, tôi phải mua tới 5 áo sơ mi cả cộc lẫn dài tay, 2 quần tím than, 2 áo khoác mùa đông, 2 váy ngắn, 2 bộ thể dục. Năm nay lên lớp 11, nhà trường lại thay mẫu đồng phục, thế là toàn bộ số quần áo trước đó hầu như bỏ đi. Thực sự lãng phí".

Một phụ huynh khác than thở con học 5 năm tiểu học mà trường đổi mẫu đồng phục tới 3 lần. Mỗi lần như thế là cả phụ huynh lẫn học sinh đều khổ. Áo cũ thì còn mới, chưa mặc hết, nhưng buộc phải mua theo mẫu mới. Những bộ cũ muốn ủng hộ cho các em khác cũng chẳng ai nhận.

Ngoài chuyện tiền bạc, nhiều phụ huynh còn phản ánh về chất lượng đồng phục: Vải nóng, không thấm hút mồ hôi, kiểu dáng hoặc quá bó sát phần chân hoặc rườm rà, khiến học sinh phải chịu đựng cả ngày.

Nhiều phụ huynh lại nhìn nhận đồng phục theo hướng tích cực và cho rằng đây là khoản chi tiết kiệm chứ không hề lãng phí. Họ lý giải rằng chỉ cần mua vài bộ đồng phục cho con là đủ mặc cả năm, vừa gọn gàng, vừa đồng đều, lại hạn chế sự phân biệt giàu nghèo.

Thậm chí, nhiều em còn tận dụng mặc đi chơi ở nhà, nên quần áo không hề bị bỏ phí. Với họ, đồng phục chính là cách san bằng sự khác biệt, giúp học sinh tập trung vào việc học thay vì lo lắng chạy theo mốt hay so bì chuyện ăn mặc. "Nhờ có nó mà con tôi dù nghèo cũng bớt tự ti", một người nói.

Ngoài ra, mặc đồng phục đến trường cũng giống như người lớn mặc đồng phục đi làm, vừa thể hiện sự nghiêm túc, vừa giảm áp lực về ngoại hình và điều kiện kinh tế.

Có gia đình tính toán, chỉ cần chi khoảng hai triệu đồng cho đồng phục đầu năm, nhưng con mặc đều đặn suốt cả năm học, thậm chí vài năm liên tiếp, rõ ràng rẻ hơn nhiều so với việc phải sắm liên tục nhiều bộ quần áo khác nhau. Thậm chí, có phụ huynh còn dí dỏm thừa nhận rằng nhờ con đi học mặc đồng phục hàng ngày mà họ "cắt" được kha khá tiền quần áo, bởi mỗi lần định mua thêm đồ mới, lại tự nhủ rằng con cũng chẳng có dịp để mặc.

Vấn đề không nằm ở việc có đồng phục hay không, mà là...

Dù nhiều người khen ngợi tính tiện ích của đồng phục, song một số bất cập vẫn cần được nhìn nhận thẳng thắn. Trước hết, không ít trường quy định đồng phục bắt buộc, đi kèm việc thay đổi mẫu mã liên tục, khiến phụ huynh bị động và bức xúc. Bên cạnh đó, chất lượng đồng phục đôi khi chưa tương xứng với giá tiền: chất vải nóng, đường may kém, giặt vài lần đã xù lông hoặc bạc màu.

Ngoài ra, việc mua đồng phục mới mỗi năm, cộng thêm đồng phục thể dục mùa đông, mùa hè, áo khoác, gile… có thể trở thành gánh nặng với những gia đình khó khăn. Một số phụ huynh đề xuất nên có chính sách hỗ trợ hoặc cho phép học sinh dùng đồng phục cũ nếu còn tốt.

Nhìn chung, tranh luận xung quanh đồng phục cho thấy một thực tế: bản thân đồng phục không phải là nguyên nhân của sự lãng phí hay gánh nặng, mà vấn đề nằm ở cách thiết kế, quản lý và triển khai.

Khi nhà trường giữ mẫu đồng phục ổn định, chú trọng chất liệu thoáng mát, giá cả hợp lý, thì đồng phục sẽ phát huy đúng ý nghĩa: tạo sự bình đẳng, gắn kết học sinh, và giúp phụ huynh bớt đi nỗi lo mua sắm quần áo. Ngược lại, nếu đồng phục bị thương mại hóa, thay đổi liên tục, thì nó dễ biến thành gánh nặng đầu năm học.