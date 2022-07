Cáp quang bị đứt, cơ hội để game thủ tận hưởng những tựa game di động “không cần mạng” cực đỉnh này

Trong bối cảnh mà mạng cáp quang đang không thực sự ổn định, việc chơi các tựa game trực tuyến lúc này có thể mang đến cho người chơi trải nghiệm tồi tệ. Vì vậy, thay vì “nóng nảy” vì độ giật của game lên tới 999 thì người chơi có thể tải về các tựa game di động “ngoại tuyến” không cần mạng này. Đa phần trong số đó đều là những bom tấn thực sự.

N.O.V.A. Legacy

N.O.V.A. Legacy bất chấp tuổi đời của nó, vẫn là game bắn súng hay nhất trên di động. Được phát triển bởi ông lớn Gameloft, tựa game này có cả chế độ trực tuyến và ngoại tuyến với mức độ hoàn thiện cao cả về đồ họa lẫn lối chơi. N.O.V.A. Legacy cũng có các yếu tố nhập vai, game thủ có thể nâng cấp bộ đồ của mình để thêm các tính năng mới như tăng độ sát thương và chính xác.

Shadow Fight 3

Shadow Fight 3 là một tựa game di động mà game thủ yêu thích thể loại đối kháng hay nhất trên nền tảng di động mà người chơi không nên bỏ qua. Điều bất ngờ là tuy chỉ là một sản phẩm game đối kháng song cốt truyện của Shadow Fight 3 đã nhận được không ít những lời khen ngợi từ cộng đồng game thủ.

Max Payne Mobile

Max Payne từng là một trong số những dòng game hành động vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn trên nền tảng PC. Max Payne là một loạt game bắn súng góc nhìn thứ ba được phát triển bởi Remedy Entertainment và Rockstar Studios. Tựa game này từng được xem là một trong những tượng đài của ngành phát triển game thế giới bởi chất lượng không thể phủ nhận từ cả cốt truyện, đồ họa lẫn lối chơi.

GTA: San Andreas và GTA: Vice City

Trong số rất nhiều những bài viết nói về các tựa game ngoại tuyến hay nhất trên di động thì không thể không đưa hai tựa game này vào. Đây được xem là hai phiên bản GTA hay nhất cả trên các nền tảng PC/Console chứ không riêng gì di động.

Loạt game The Walking Dead

Trên phim truyền hình dài tập, The Walking Dead đang bước đến những chặng đường cuối cùng. Mùa cuối của loạt phim này đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn cầu. Vì vậy, chơi The Walking Dead sẽ là một trải nghiệm không hề tồi ở thời điểm này. Cốt truyện của loạt game này khác biệt hoàn toàn so với nội dung của 11 mùa phim truyền hình. Trong đó, tuyến nhân vật cũng không hề giống nhau.

Limbo

Limbo là một tựa game giải đố phiêu lưu được phát triển bởi Playdead. Đây là một tựa game tương đối đặc biệt với hình ảnh chỉ có hai màu đen trắng. Lối chơi có phần tương đối “đáng sợ” cùng ý nghĩa mà tựa game này mang lại cho game thủ khiến Limbo trở thành một trong những game di động xuất sắc nhất.





