Lũ lụt kinh hoàng ở các tỉnh miền Bắc: Nước sông tràn vào gây ngập 4 thôn Quảng Ninh; Yên Bái và Thái Nguyên chìm trong biển nước

Mưa lớn gây gập úng, sạt lở nhiều nơi ở Sơn La, 1 người chết

VTC News cho biết, theo thống kê ban đầu, mưa lớn trên địa bàn huyện Mộc Châu đã làm hàng chục nhà ở bị ảnh hưởng; tốc mái, bị sập đổ. Cùng với đó, mưa dông ở Mộc Châu làm ngập, sạt lở, ách tắc một số tuyến đường Quốc lộ 6, Quốc lộ 43, tỉnh lộ 102 và tỉnh lộ 104.

Mưa lớn cũng làm ảnh hưởng gần 200 ha nông nghiệp, nhiều khu ruộng lúa bị chìm trong nước. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu vẫn đang có mưa, nguy cơ ngập úng, sạt lở cao.

Mưa lũ gây ngập nhiều tuyến đường ở huyện Mộc Châu (Sơn La). (Ảnh: Người dân cung cấp)

Thống kê của lực lượng chức năng tỉnh Sơn La, mưa lũ khiến một người ở bản Co Hó (xã Song Khủa, huyện Vân Hồ) thiệt mạng; di dời khẩn cấp 62 nhà ở, cuốn trôi, sập hoàn toàn 6 nhà ở huyện Mường La và Mộc Châu; sạt lở, 85 nhà, tốc mái 18 nhà; làm ngập 106 nhà; 1 nhà có nguy cơ sập; 45 hộ có nguy cơ mất an toàn và 57 nhà có nguy cơ sạt lở và sụt lún.

Nước cũng tràn vào nhà nhiều hộ dân ở huyện Mộc Châu. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo Sở GTVT tỉnh Sơn La, trên các tuyến đường Quốc lộ 6C; 32B; 37 và 43, tổng số vị trí tắc đường có 33 vị trí, trong đó thông xe 23. Các tuyến quốc lộ này đều rơi vào tình trạng sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh… Khối lượng đất ước tính khoảng gần 20 nghìn mét khối.

Mưa xối xả gây ngập trên diện rộng ở bản Pa Kha (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ). (Ảnh: Người dân cung cấp)

Sáng 9/9, trên tuyến đường tỉnh lộ 101 đi qua huyện Vân Hồ tiếp tục sạt lở nghiêm trọng hơn, ước tính khối lượng đất đá sạt lở khoảng 70 nghìn mét khối. Theo lực lượng chức năng, phải mất nhiều ngày mới có thể thông tuyến.

Mưa bão gây thiệt hại nặng nhiều địa phương của tỉnh Sơn La, đặc biệt là hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ. (Ảnh: Báo Sơn La)

Lũ lụt uy hiếp cuộc sống người dân Cao Bằng

Theo báo Tiền Phong, sáng 9/9, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh và đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại và phòng, chống bão, lũ tại thành phố Cao Bằng. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra một số điểm ngập lụt tại các tổ dân phố 1, 2, 3 phường Hợp Giang, Trường Mầm non 1/6, khu vực Cầu Ngầm, cho thấy sự chủ động ứng phó của địa phương, tại mỗi điểm ngập sâu đều có biển cảnh báo và lực lượng trực tại chỗ.

Nước từ Sông Hiến tràn vào nhà dân.

Phố đi bộ ở trung tâm thành phố Cao Bằng biến thành sông.

Nước dâng cao, tràn vào làng bản, nhà dân ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng)

Theo báo cáo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 từ đêm 8/9 đến rạng sáng 9/9, các khu vực trong tỉnh có mưa to đến rất to, nhiều sông suối trên địa bàn tỉnh nước dâng cao gây ngập lụt nhà ở và hoa màu của người dân, ách tắc một số tuyến giao thông trên địa bàn.

Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Đợt mưa lũ này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều địa phương trên địa bàn các huyện: Nguyên Bình, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm,Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng trong đêm nay và ngày mai với độ sâu ngập lớn nhất từ 0,5 - 2,0 m. Nhất là trên địa bàn thành phố Cao Bằng, trong đêm 8/9 đã xảy ra ngập lụt tại các khu vực ven sông phường Sông Hiến, Sông Bằng.

Sáng 9/9 Đoàn công tác của tỉnh do Bí Thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh (giữa) đến kiểm tra công tác phòng chống lũ lụt tại thành phố Cao Bằng.

Kiểm tra thực tế tại Trường Mầm non thành phố Cao Bằng.

Lực lượng chức năng làm việc tại những điểm ngập lụt giúp dân phòng tránh lũ lụt.

Qua nghe báo cáo và thực tế kiểm tra công tác phòng chống bão lũ ở địa phương, Bí thư Trần Hồng Minh đánh giá cao công tác chủ động, trách nhiệm, linh hoạt và sự phối hợp chặt chẽ trong việc ứng phó với bão số 3 của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng.

Nước lũ về dồn dập ở nhiều địa phương, 8 thủy điện lớn mở 29 cửa xả lũ

Nhiều tuyến đường tại Điện Biên bị sạt lở nghiêm trọng

Sáng 9/9, mưa lớn đã làm sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá trên các tuyến quốc lộ 12, quốc lộ 279, quốc lộ 4H và nhiều tuyến đường tỉnh lộ, đường liên huyện.

Cụ thể, trên quốc lộ 279 sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại Km109 hướng từ thành phố Điện Biên Phủ đi cửa khẩu quốc tế Tây Trang; quốc lộ 12 bị sạt lở tại Km113+20, Km9+600 gây ách tắc giao thông trên tuyến. Trên quốc lộ 4H (đoạn từ Mường Chà đi huyện Nậm Pồ, Mường Nhé) xảy ra sạt lở tại Km 12 (thuộc địa phận các xã Ma Thì Hồ, Huổi Lèng, huyện Mường Chà) và Km45+200, Km52+600, Km54+750 (đoạn thuộc địa phận xã Chà Nưa, Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ).

Đặc biệt, tại Km113+240 trên tuyến quốc lộ 12 (đoạn qua xã Huổi Lèng huyện Mường Chà), bị sạt lở nghiêm trọng tiềm ẩn nguy hiểm cho người, phương tiện lưu thông vì vậy đơn vị quản lý đường bộ đã cấm đường, hướng dẫn các xe dừng đỗ tại các vị trí an toàn.

Lũ trên sông Hồng đang lên rất nhanh, có nơi trên mức báo động 3 tới 3,7 m

Theo báo Người lao động, sáng ngày 9/9, Đài Khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, trên thượng nguồn sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai xuất hiện lũ vượt mức báo động 3 là 0,21m. Hiện, lũ vẫn đang tiếp tục lên, theo dự báo lũ có thể lên đạt đỉnh vào trưa ngày 9-9. Các địa phương hạ lưu sông Hồng cần theo dõi diễn biến, kịp thời sơ tán tài sản về nơi an toàn khi cần thiết. Cụ thể, mực nước đo được lúc 6 giờ tại sông Hồng đoạn chảy qua TP Lào Cai là 83,21 m trên báo động 3 là 0,21 m, Sông Hồng tại Bảo Hà là 59,87 m, trên báo động 3 là 2,87 m. Dự báo, lũ trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục lên nhanh. Đỉnh lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà khả năng đạt mức 60,7 m, trên báo động 3 là 3,7 m; đỉnh lũ trên sông Hồng tại Lào Cai đạt mức 84,5 m, trên báo động 3 là 1 m. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cũng nhận định nước sông Hồng sẽ còn tiếp tục lên, dự báo đỉnh lũ sẽ xuất hiện vào sáng nay 9-9. Hiện, trời vẫn đang mưa nặng hạt. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất đá trên các sườn dốc, hai bờ sông phía hạ du dọc theo sông Hồng tại các xã thuộc TP Lào Cai (Cam Đường, Bình Minh, Bắc Lệnh), các huyện: Bảo Thắng (Thái Niên, Sơn Hà, Sơn Hải, Phú Nhuận, thị trấn Phố Lu), Bảo Yên (Bảo Hà), Văn Bàn (Tân An, Tân Thượng, Sơn Thuỷ, Võ Lao). Lũ lớn có khả năng làm ngập úng, hư hại các diện tích hoa màu trồng ven sông Hồng, xói mòn, sạt lở ven bờ sông làm thu hẹp diện tích đất ở, canh tác, sản xuất nông nghiệp và gây thiệt hại đến nuôi trồng thủy sản của người dân trên khu vực hạ lưu sông Hồng.

9h00, tin lũ khẩn cấp trên các sông Bắc Bộ

Hồi 9h sáng ngày 9/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Thao, sông Lục Nam; tin lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Hoàng Long; tin cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ.

Từ nay (09/9) đến 11/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện 01 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh (thủy điện Hòa Bình vận hành mở cửa xả đáy số 02, thủy điện Tuyên Quang mở 03 cửa xả đáy) nhưng vẫn ở mức dưới BĐ1.

Từ đêm nay (8/9) đến 11/9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Cùng với đó, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng nhận định có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Lũ trên các sông, suối lên gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bờ bãi ven sông bị nước xâm lấn, nhiều diện tích bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng- Thái Bình. Mực nước lũ hạ lưu sông Hồng- Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông đồng bằng sông Hồng- Thái Bình.

8h30, Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc các dòng chảy khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá

Theo thông tin Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 08 giờ ngày 8/9 đến 8 giờ ngày 9/9), khu vực các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Khoang 2 390,2 mm, Bản Khoang 362,6 mm (Lào Cai); Tân Phượng 1 449,2mm, An Lạc 402,4 mm (Yên Bái); Nấm Dẩn 2 374 mm, Bản Péo 267,2 mm (Hà Giang); Khâu Tinh 253 mm, Trung Minh 250,6 mm (Tuyên Quang); Bình Trung 358,8 mm, Dương Phong 2 300,8 mm (Bắc Kạn); Yên Đổ 498 mm, Thi Tran Cho Du 486 mm (Thái Nguyên); Tĩnh Túc 298 mm, Hồng An 291,6 mm (Cao Bằng); Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 80mm. Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhiều nơi ngập lụt ở Quảng Ninh



Trả lời PV VTC News, ông Hoàng Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) xác nhận, khoảng 7h ngày 9/9, đê ở xã Đông Hải bị vỡ khiến 4 thôn thuộc xã ngập sâu gây thiệt hại về tài sản. Hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Tại Cầu Pắc Hoóc, huyện Bình Liêu, lũ trên sông Bình Liêu đang rất lớn. Ảnh: TTXVN phát

Lũ tràn công trình thuỷ lợi Hà Thanh, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, gây ngập lụt khu dân cư. Ảnh: TTXVN phát

Khu vực cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, bị ngập lụt cục bộ. Ảnh: TTXVN phát

Quảng Ninh là địa phương nằm trong tâm bão và chịu tác động nặng nề nhất từ cơn bão số 3 (Yagi). Thống kê sơ bộ, mưa bão khiến 3 người chết, 157 người bị thương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến sáng 8/9, về tài sản, có 2.083 nhà bị tốc mái; 6 phương tiện vận tải thủy, 1 tàu du lịch, 18 tàu cá các loại bị chìm, trôi dạt; 254 cột điện, 70% cây xanh tại các địa phương Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên bị gãy đổ; trên 1.000 ô lồng, bè nuôi hầu bị mất, cuốn trôi; gần 400ha lúa bị đổ, ngập úng. Nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học tại các địa phương bị hư hỏng.

273 người thương vong, gần 10000 căn nhà hư hỏng do bão Yagi và mưa lũ

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 6h ngày 9/9), đã có 26 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão. Trong đó do bão 9 người; sạt lở đất, lũ quét 12 người; do lũ cuốn 5 người.

Cơ quan chức năng cũng nêu thống kê thiệt hại cụ thể về người của từng địa phương: Lào Cai 6, Quảng Ninh 6 (gồm 1 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 513, Quân khu 3 và 1 chiến sĩ công an Trại giam Quảng Ninh), Hải Phòng 2, Hải Dương 1, Hà Nội 1, Hoà Bình 4, Yên Bái 1, Lạng Sơn 2, Bắc Giang 1, Tuyên Quang 2.

Ảnh hưởng của mưa bão cũng làm 247 người bị thương (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 40, Hải Dương 5, Hà Nội 10, Bắc Giang 4, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 9, Lào Cai 9, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hoà Bình 1, Thanh Hoá 2).

Miền Bắc có thể đón lũ kỷ lục

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, đêm qua và sáng sớm nay (9/9), mưa rất lớn tiếp tục bao phủ vùng núi Bắc Bộ, nhiều nơi trên 150mm chỉ trong 8 giờ như An Phú (Yên Bái) 256.4mm, Minh Tiến (Yên Bái) 219.2mm, Gia Phú (Lào Cai) 157.8mm, Nấm Dẩn (Hà Giang) 153.4mm, Yên Đổ (Thái Nguyên) 219.2mm.

Hôm nay và ngày mai, khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục mưa rất to. Lượng mưa hôm nay từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ngày mai từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 11/9, khu vực này tiếp tục có từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực vùng núi và trung du các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-90mm, có nơi trên 150mm. Ngày mai, khu vực này mưa từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Ngày và đêm 11/9, mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay có mưa, mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Ngày và đêm 10/9, khu vực này mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Ngày và đêm 11/9, mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước lúc 1h sáng nay trên sông Thao tại Yên Bái là 33,43m, trên BĐ3 1,43m; trên sông Lục Nam tại Lục Nam là 6,57m, trên BĐ3 0,27m. Sông Hoàng Long tại Bến Đế dưới BĐ3, sông Cầu tại Đáp Cầu dưới BĐ1, sông Thương tại Phủ Lạng Thương dưới BĐ2, sông Mã tại Lý Nhân trên BĐ1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, từ nay (9/9) đến 11/9, trên các sông khác ở Bắc Bộ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc toàn bộ vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa. Trong đó cảnh báo mức độ tím (mức cao nhất) về lũ quét, sạt lở đất trên toàn bộ tỉnh Lào Cai, Yên Bái, phần lớn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn.