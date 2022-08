Cập nhật lịch tựu trường của các địa phương trên cả nước

Khai giảng vào ngày 5/9 theo quy định của Bộ GD&ĐT

Hà Nội tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Học sinh các cấp học tựu trường sớm nhất vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất từ ngày 22/8.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố cũng quy định cụ thể về các mốc thời gian trong năm học. Tất cả các cấp học đều bắt đầu học kỳ I từ ngày 5/9. Thời gian kết thúc học kỳ I vào trước ngày 15/1/2023; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II vào trước ngày 25/5/2023; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2023.

Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS vào trước ngày 30/6/2023; hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2023.

Riêng thời gian tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tại Hưng Yên, thời gian tựu trường sớm nhất của học sinh lớp 1 là ngày 22/8. Học sinh các lớp còn lại tựu trường vào ngày 29/8.

Năm nay, với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, kế hoạch thời gian học tập cụ thể là 35 tuần thực học. Trong đó, học kỳ 1 có 18 tuần (bắt đầu từ ngày 6/9 đến trước ngày 15/1), học kỳ 2 có 17 tuần (kết thúc trước ngày 25/5).

Ở cấp học giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS và THPT), UBND tỉnh Hưng Yên quy định kế hoạch thời gian học tập là 32 tuần thực học, mỗi học kỳ có 16 tuần. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 12/9 đến ngày 14/1. Học sinh sẽ hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ 2 trước ngày 18/5.

Tại Ninh Bình, ngày tựu trường của học sinh lớp 1 là 22/8. Các lớp học còn lại tựu trường vào ngày 29/8. UBND tỉnh quy định thời gian thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 là từ ngày 6/9 đến 10/1. Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 12/1 đến 25/5.

Ở Kiên Giang, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8. Các cấp học còn lại tựu trường vào ngày 29/8. UBND tỉnh quy định thời gian tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục là vào ngày 5/9. Các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng trong ngày 3/9 hoặc 4/9.

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 1/9, khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Tại Long An, năm học 2022-2023, trẻ mầm non, học sinh phổ thông của Long An sẽ tựu trường vào ngày 29.8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22.8. Các trường học tại Long An tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nghệ An, ngày 29/8, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ chính thức tựu trường để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới. Lễ khai giảng trên toàn tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 5/9.

Tại Trà Vinh, ngày tựu trường cấp tiểu học từ ngày 22/8-2/9; các cấp học còn lại từ ngày 29/8-2/9. Ngày khai giảng là 5/9.

Tại Đồng Nai, các trường phổ thông dự kiến chính thức tựu trường vào ngày 15/8 với bậc tiểu học và ngày 20/8 với các bậc học còn lại. Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023 vào 5/9.